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Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Alphabet atribuye el salto a la demanda empresarial por infraestructura y servicios de inteligencia artificial, con una expansión que acelera la competencia frente a Microsoft Azure y Amazon Web Service

Google Cloud dispara su cartera de contratos a 514.000 millones y asegura años de ingresos - REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
Google Cloud dispara su cartera de contratos a 514.000 millones y asegura años de ingresos - REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
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El crecimiento de la computación en la nube ha alcanzado un nuevo pico con el último trimestre de Google Cloud. La unidad de servicios en la nube de Alphabet reportó un aumento interanual del 82% en sus ingresos, sumando 24.800 millones de dólares entre abril y junio de 2026, y consolidando uno de los periodos de mayor expansión de su historia.

Este desempeño se atribuye principalmente a la demanda explosiva de soluciones empresariales de inteligencia artificial y a la capacidad de Google para firmar contratos a largo plazo: la reserva de negocios pendientes de ejecución ya alcanza los 514.000 millones de dólares, cifra récord en el sector.

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La rentabilidad de Google Cloud se triplica, 8.800 millones de ingreso operativo y 36% de margen
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El avance de Google Cloud no solo supera el ritmo de crecimiento de sus principales rivales, Microsoft Azure (43%) y Amazon Web Services (37%), también redefine el panorama competitivo de la nube. Aunque AWS sigue liderando en facturación absoluta (42.200 millones de dólares trimestrales), Google Cloud ha logrado recortar distancias y, en términos de ingresos nuevos, ambos sumaron cifras similares en el último año.

La inteligencia artificial impulsa la expansión

El salto en los ingresos de Google Cloud está estrechamente ligado a la adopción de inteligencia artificial por parte de grandes empresas. Según Sundar Pichai, CEO de Alphabet, casi el 90% de las compañías de la lista Fortune 100 ya utilizan Gemini Enterprise, la suite de IA avanzada de Google.

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Los clientes existentes están ampliando su uso y superando sus compromisos iniciales en más de un 50%. El comunicado de resultados atribuye buena parte del crecimiento a servicios como Gemini, la infraestructura de IA y los productos principales de Google Cloud Platform.

AWS lidera en ingresos, pero Google Cloud acelera y recorta distancia en el mercado de la nube
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La rentabilidad también bate récords: el ingreso operativo del segmento se multiplicó por más de tres, pasando de 2.800 millones a 8.800 millones de dólares, con un margen operativo del 36%. Google Cloud demuestra así que su crecimiento no depende únicamente de descuentos o promociones, sino de una demanda real y sostenida.

Contratos firmados y una reserva récord

El dato más llamativo es el volumen de contratos firmados: Google Cloud acumula 514.000 millones de dólares en reservas, casi el doble que en el trimestre anterior. Esta cifra equivale a alrededor de cinco años de ingresos asegurados al ritmo actual.

Alphabet prevé que poco más de la mitad de estos compromisos se convierta en ingresos efectivos en los próximos 24 meses, lo que garantiza una base de crecimiento sólida y prolongada.

3D printed clouds and figurines are seen in front of the Google Cloud service logo in this illustration taken February 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
3D printed clouds and figurines are seen in front of the Google Cloud service logo in this illustration taken February 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Microsoft, por su parte, mantiene la mayor cartera contratada del sector (678.000 millones de dólares), aunque ese volumen abarca todo el negocio comercial y no solo Azure. En comparación, la reserva de Google Cloud es notable por el ritmo en que se está convirtiendo en ingresos reales.

Para responder a la demanda, Alphabet ha duplicado su inversión en infraestructura, alcanzando los 44.900 millones de dólares en el último trimestre. Este esfuerzo ha tenido un impacto temporal en el flujo de caja libre, que cerró en -5.900 millones de dólares, pero es una apuesta estratégica para mantener el liderazgo en IA y servicios en la nube a largo plazo.

Según el propio Pichai, la compañía sigue enfrentando ciertas limitaciones de oferta, una señal de que el crecimiento no solo depende de la demanda, también de la capacidad para expandir la infraestructura a tiempo.

Aunque un crecimiento del 82% es difícil de repetir año tras año (sobre todo a medida que la base de ingresos crece), la demanda ya firmada y la rápida adopción de IA empresarial sugieren que Google Cloud seguirá superando el ritmo de sus principales competidores al menos en el corto plazo.

El sector cloud se encuentra en plena transformación, impulsado por la inteligencia artificial y la migración de empresas hacia modelos de datos avanzados. Google Cloud, con una reserva récord y una demanda sin precedentes, ha pasado de ser el tercero en discordia a convertirse en el gran protagonista de la revolución tecnológica de 2026.

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