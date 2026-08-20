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Por qué WhatsApp ocupa mucha memoria y cómo borrar archivos para ahorrar almacenamiento

Uno de los motivos es que la aplicación genera archivos de base de datos y temporales

El uso continuo de WhatsApp puede llenar el almacenamiento del teléfono por la acumulación de archivos y datos de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El uso continuo de WhatsApp puede llenar el almacenamiento del teléfono por la acumulación de archivos y datos de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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El uso continuo de WhatsApp genera que a muchas personas les aparezca continuamente un mensaje de almacenamiento lleno en el teléfono. Un situación en la que la aplicación de Meta tiene una gran responsabilidad sino se aprende a gestionar la memoria y los archivos que genera.

Así que para controlar este fénomeno vamos a explicar los motivos por los que WhatsApp llena tanto la memoria del celular y cómo aprender a gestionar esta situación para no recibir la molesta notificación.

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Factores que explican el consumo de almacenamiento de WhatsApp

El uso intensivo de WhatsApp genera una acumulación de datos que puede saturar la memoria interna del móvil. El principal motivo es el constante intercambio de archivos multimedia: fotos, videos, audios, documentos y GIFs que se comparten tanto en chats individuales como en grupos.

Estos archivos, sobre todo los videos y las imágenes en alta calidad, pueden ocupar cientos de megabytes o incluso varios gigabytes si no se gestionan a tiempo.

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Los videos en alta calidad y las imágenes pesadas de WhatsApp pueden ocupar cientos de megabytes o varios gigabytes si no se gestionan. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los videos en alta calidad y las imágenes pesadas de WhatsApp pueden ocupar cientos de megabytes o varios gigabytes si no se gestionan. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, los mensajes de voz también contribuyen al consumo de almacenamiento. Su impacto varía en función de la duración y la calidad de cada grabación. Los documentos y archivos PDF enviados y recibidos en las conversaciones, aunque parezcan ligeros, pueden acumularse y ocupar un espacio considerable si no se eliminan periódicamente.

Otro aspecto relevante es la gestión de las copias de seguridad. WhatsApp realiza copias automáticas de chats y archivos multimedia para evitar la pérdida de información en caso de cambio de dispositivo o restauración del sistema. Si estas copias se guardan localmente y no se gestionan, el espacio ocupado aumenta de manera significativa, sobre todo si incluyen archivos multimedia pesados.

El propio funcionamiento interno de WhatsApp genera archivos de base de datos y temporales que, aunque no suelen ser visibles para el usuario, también suman al consumo total de espacio en el teléfono.

Métodos para liberar almacenamiento y optimizar el uso de WhatsApp

Existen diversas estrategias para liberar espacio ocupado por WhatsApp sin perder datos que resulten importantes. Estas soluciones permiten adaptar la gestión de almacenamiento según las necesidades de cada usuario.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Los mensajes de voz, los documentos y los archivos PDF de WhatsApp también consumen almacenamiento cuando se acumulan en las conversaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desactivar las descargas automáticas

Una de las causas más frecuentes del exceso de archivos en WhatsApp es la descarga automática de todo el contenido recibido. Para evitar que la memoria se llene rápidamente, es recomendable ingresar a ajustes de WhatsApp, luego a “Almacenamiento y datos”, y desactivar la descarga automática de archivos.

Se puede elegir que ningún archivo se descargue automáticamente, o bien, permitir solo las fotos y bloquear los videos y audios, que son los que más espacio consumen.

  • Excluir videos de las copias de seguridad

Otra medida eficaz es desactivar la inclusión de videos en las copias de seguridad. Desde el apartado “Chats” en los ajustes de WhatsApp, se puede acceder a “Copia de seguridad” y desactivar la opción de incluir videos. Así, las copias ocuparán menos espacio tanto en el dispositivo como en la nube.

  • Eliminar archivos innecesarios desde la administración de almacenamiento

WhatsApp incorpora una herramienta específica para gestionar el almacenamiento: Administrar almacenamiento. Esta función permite ver, en la parte superior de la pantalla, cuánto espacio está ocupando la app en el dispositivo. A continuación, muestra los chats ordenados por cantidad de memoria utilizada.

Desactivar la descarga automática en los ajustes de WhatsApp ayuda a controlar el almacenamiento y evita que se descarguen videos y audios de forma masiva. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)
Desactivar la descarga automática en los ajustes de WhatsApp ayuda a controlar el almacenamiento y evita que se descarguen videos y audios de forma masiva. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

El usuario puede seleccionar un chat específico y ver los archivos que más ocupan espacio. Desde allí, es posible eliminar archivos grandes o que se hayan reenviado muchas veces, seleccionando todos los elementos de una vez o borrando solo aquellos que no se deseen conservar.

  • Borrar el caché de WhatsApp

En dispositivos Android, se puede borrar el caché de WhatsApp desde la configuración del sistema. Esto elimina archivos temporales como miniaturas y datos de la interfaz, sin afectar mensajes, contactos ni archivos multimedia.

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