Qué significa el término farmear y cuáles son los gestos que hacen los jóvenes en los videos

La tendencia de farmear aura se viralizó en redes sociales con videos de jóvenes que hacen batallas en la calle.

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La expresión “farmear aura” se ha convertido en una de las tendencias más comentadas entre los jóvenes usuarios de redes sociales. Su origen y expansión proviene de los videojuegos y del lenguaje propio de la Generación Z y Alpha, llevando esto a Su origen y expansión proviene de los videojuegos y del lenguaje propio de la Generación Z y Alpha, llevando esto a una forma de expresión en la calles.

La frase no solo está presente en videos virales y memes de plataformas como TikTok, Instagram y X, sino que también ha dado el salto a las calles, generando competencias presenciales en distintas ciudades de Latinoamérica, por lo que vale la pena entender qué son este tipo de encuentros.

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Cuál es el significado de “farmear”: una palabra nacida en los videojuegos

La raíz del término “farmear” proviene directamente del vocabulario de los videojuegos. En inglés, “to farm” significa literalmente “cultivar” o “granjear”, pero dentro del contexto gamer, el concepto adquirió un sentido propio: se refiere a repetir una determinada acción muchas veces, con el objetivo de acumular recursos, experiencia, monedas u objetos que permitan a un personaje avanzar o volverse más fuerte dentro del juego.

Títulos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite contribuyeron a la difusión de la palabra, que rápidamente se integró en la jerga habitual de los jugadores. Así, “farmear” pasó a usarse para describir el esfuerzo constante y repetitivo que requiere progresar en un entorno virtual competitivo.

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La expresión “farmear aura” se volvió una tendencia entre jóvenes de redes sociales a partir del lenguaje de la Generación Z y Alpha.

Aunque el término nació en inglés, su uso en español se consolidó en comunidades gamer y foros de discusión, extendiéndose también a otros ámbitos digitales y adaptándose a distintas situaciones cotidianas.

Qué es “farmear aura” y cómo se resignificó el término

La tendencia de “farmear aura” surge de la fusión entre el verbo “farmear” y el término “aura”. Si bien “aura” tradicionalmente se asocia a un concepto espiritual, en el lenguaje de las redes sociales se resignificó para representar el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta: carisma, presencia, seguridad, energía, estilo y magnetismo.

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La Generación Z y Alpha lo utilizan para hablar de la impresión que alguien causa en su entorno, tanto en la vida real como en el plano virtual.

“Farmear aura” significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que, simbólicamente, incrementan el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona. La dinámica imita el sistema de puntos de los videojuegos: una persona “acumula aura” cuando actúa de manera ingeniosa, segura o espontánea, mientras que pierde aura si protagoniza situaciones embarazosas o pierde la compostura.

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En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

Frases como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” o “perdió aura” se utilizan para celebrar, ridiculizar o comentar estas actitudes, como si existiera un marcador invisible que suma o resta puntos según lo que se haga.

Cómo fue el paso la viralidad digital a las batallas presenciales

La popularidad de “farmear aura” creció rápidamente gracias a la viralización en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde los jóvenes comenzaron a replicar el lenguaje y las dinámicas de los videojuegos en la vida real. Con el tiempo, la tendencia dejó de ser solo un meme o una broma digital y se transformó en un formato de competición presencial.

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Las llamadas “batallas de aura” o “batallas de farmear aura” se realizan en plazas y espacios públicos de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. Dos o más participantes se enfrentan cara a cara, buscando proyectar la mayor presencia posible a través de gestos, poses, movimientos, caminatas, bailes y referencias a memes, personajes de anime o figuras deportivas.

Entre los recursos más utilizados destacan el gesto conocido como “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas de forma alternada, popularizado por el rapero Skrilla y la NBA. También aparecen las “poses sigma” —mirada fija, brazos cruzados y actitud autosuficiente—, referencias a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, movimientos de “mewing” y las “aura walks”, caminatas deliberadas para imponer presencia.

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La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

Cómo funcionan las batallas y la lógica del aura

El funcionamiento de estas competencias es sencillo: cada participante debe mantener la compostura, evitar reírse o perder el personaje y lograr que el público reaccione positivamente.

El público actúa como juez informal, votando con aplausos, gritos o vítores para decidir quién “farmeó” más aura durante la batalla. En algunos casos, existen jueces formales, eliminación por rondas y premios en efectivo para el ganador.

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No se trata de una prueba física ni de destreza atlética. El eje central está en la actitud y la capacidad de sostener una imagen de seguridad y carisma frente a los demás. Una mirada segura, una respuesta ingeniosa o una pose en el momento adecuado pueden ser suficientes para sumar aura y ganar el reconocimiento de quienes observan.