Estas son las nuevas mejoras de la IA de Google para que la aprovechen estudiantes

Gemini ahora permite crear informes de investigación y materiales de estudio personalizados. (Reuters)

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Google presentó una serie de innovaciones en inteligencia artificial (IA) orientadas a transformar la experiencia de estudio de millones de estudiantes. La compañía introdujo mejoras para Search y Gemini, sus principales plataformas, con el objetivo de brindar un asistente de referencia para quienes buscan aprender y practicar contenidos de manera interactiva.

La actualización abarca herramientas visuales, simulaciones en 3D, cuestionarios personalizados y nuevas formas de interactuar con la información.

Herramientas visuales e interactivas en las búsquedas de Google

Una de las principales novedades anunciadas por Google es la incorporación de elementos visuales interactivos generados por IA en su motor de búsqueda (Google Search). Ahora, los estudiantes pueden acceder a representaciones gráficas y simulaciones que facilitan la comprensión de conceptos complejos. Por ejemplo, al buscar la “escala de pH”, la plataforma ofrece una vista visual que ayuda a entender los fundamentos del tema.

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Las nuevas herramientas de Google buscan facilitar el aprendizaje con simulaciones y recursos interactivos. (Google)

Si un usuario formula preguntas específicas, como ubicar los cítricos en la escala de pH, la búsqueda responde con una experiencia adaptada, elaborada por la IA, que responde con precisión a la consulta planteada. Este enfoque busca que el aprendizaje sea más intuitivo y personalizado.

Cuestionarios y práctica personalizada para estudiantes

Google implementó la posibilidad de crear cuestionarios de práctica a medida directamente desde el buscador. Los usuarios pueden solicitar, mediante texto, ejercicios sobre cualquier materia: ciencias, matemáticas, humanidades o idiomas extranjeros. Por ejemplo, al escribir “Crea un cuestionario con las palabras de vocabulario más frecuentes para prepararme para el SAT”, la plataforma genera un cuestionario interactivo ajustado a esa necesidad específica.

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En los próximos días, la herramienta Lens de la Búsqueda de Google ofrecerá una experiencia aún más interactiva. Los estudiantes podrán utilizar la cámara para subir imágenes de sus tareas o problemas académicos. La IA analizará la fotografía, explicará los conceptos involucrados, detectará posibles errores y sugerirá vías para resolver las dificultades encontradas.

Los estudiantes pueden generar cuestionarios de práctica sobre cualquier tema directamente en el buscador de Google. (Google)

Creación de documentos de estudio a partir de archivos subidos

Otra de las mejoras anunciadas por Google es la capacidad de generar documentos de estudio a partir de archivos proporcionados por el usuario. Esto incluye PDF, documentos de texto, diapositivas y hasta fotografías de apuntes manuscritos. La IA puede sintetizar estos materiales en un resumen de una página, en el que se destacan los conceptos clave, lo que facilita la preparación para exámenes o la revisión de contenidos antes de una evaluación.

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Esa nueva función apunta a simplificar la organización del estudio, permitiendo a los estudiantes integrar información de múltiples fuentes en un solo documento, hecho que optimiza el tiempo y el esfuerzo dedicado al aprendizaje.

Gemini Live: investigación, simulaciones y centro de estudio

Las actualizaciones para la plataforma Gemini se centran en ampliar las capacidades de asistencia académica. Una de las incorporaciones más relevantes es la opción para iniciar informes de investigación de varios pasos dentro de Gemini Live.

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Google integra un centro de recursos en Gemini para organizar cuadernos, tarjetas y actividades de estudio. (Reuters)

Los usuarios pueden pedirle a la IA que investigue un tema específico y luego continuar otras tareas mientras el sistema recopila información en segundo plano. Una vez que el informe está listo, reciben una notificación y pueden interactuar con los resultados por voz, planteando preguntas adicionales o haciendo comentarios sobre los hallazgos.

Otra función destacada es la generación de simulaciones 3D funcionales. Si el usuario pide, por ejemplo, “muéstrame cómo funciona el ADN en 3D”, Gemini presenta una estructura tridimensional con la posibilidad de rotar y ampliar la imagen, lo que contribuye a una mayor comprensión visual del tema planteado. Las respuestas generadas por la IA incluyen tablas, cuadrículas y simulaciones diseñadas para responder de manera específica a la consulta del estudiante.

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Estas simulaciones buscan facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos y mejorar la retención de información a través de la interacción directa con modelos virtuales.

Las simulaciones 3D en Gemini ofrecen una comprensión visual mejorada de conceptos complejos. (Europa Press)

Centro de recursos para estudiantes en Gemini

Google también anunció la creación de un centro dedicado dentro de la aplicación Gemini, que reúne todas las herramientas de aprendizaje en un solo espacio digital. Este centro permite crear cuadernos de estudio, tarjetas de memoria y acceder a cuestionarios de práctica, entre otras funcionalidades.

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La integración de estos recursos en una única plataforma apunta a simplificar la experiencia de estudio, favoreciendo la organización y el acceso rápido a materiales y actividades interactivas.

Este enfoque integral pretende posicionar a Gemini como una solución completa para acompañar a estudiantes en los distintos niveles y etapas de su formación académica.

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