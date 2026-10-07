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Así fueron los shows de la despedida de Lionel Messi: del abrazo del capitán con La Sole a la sorpresa de Sergio Torres

La música acompañó una jornada cargada de emociones en Núñez, con artistas invitados, homenajes y una interpretación que reunió al plantel con el público

Soledad Pastorutti conmovió a Lionel Messi al cantar "Brindis" en la despedida de Lionel Messi
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La noche en la que Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina reunió fútbol, música y referencias a algunos de los momentos más significativos de la historia reciente del equipo nacional. El capitán fue una de las figuras del triunfo por 3 a 0 ante Benín, con un gol y una asistencia, en un Monumental que preparó una ceremonia especial para acompañar su último partido con la camiseta albiceleste.

La despedida incluyó actuaciones de Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Sergio Torres, quien volvió a cantar acompañado por Grupo Cali. Los espectáculos formaron parte de una jornada organizada alrededor del cierre de la etapa de Messi en el seleccionado, después de décadas como referente del equipo argentino.

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Pastorutti protagonizó uno de los pasajes centrales de la noche. Tras la victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la artista nacida en Arequito interpretó “Brindis”, una canción que suele acompañar celebraciones y despedidas. La elección dio marco al reconocimiento para el futbolista rosarino, que minutos antes había participado de manera decisiva en el resultado.

Al terminar su presentación, la cantante se acercó a Messi y ambos se abrazaron sobre el campo de juego. La intérprete continuó con los últimos versos junto a los hinchas, que siguieron la canción desde las tribunas. La escena concentró la atención del estadio y se sumó a las muestras de afecto que recibió el capitán durante toda la jornada.

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El abrazo entre Soledad Pastorutti y Antonela Roccuzzo

Con el pitazo final y el triunfo ante Benín, el Monumental cerró una jornada en la que el rendimiento deportivo, los shows musicales y el homenaje previo construyeron el marco de la última función de Messi con el seleccionado.

El vínculo entre Lionel Messi y la música de Sergio Torres tiene antecedentes. El futbolista mencionó al cantante cuando le consultaron por una de sus bandas favoritas, un reconocimiento que luego circuló en redes sociales y llegó al entorno del artista santafesino.

La despedida de Messi tuvo a La Sole, Ulises Bueno y Sergio Torres
La despedida de Messi tuvo a La Sole, Ulises Bueno y Sergio Torres

En una entrevista con el medio local Aire de Santa Fe, Torres se refirió a aquella mención y a la repercusión que tuvo. “Lo dijo como quien no quiere la cosa. La posibilidad de internet y esas cosas dieron a conocer esto, y vaya qué privilegio. En esta carrera que tengo como cantante he tenido muchos privilegios. Entre ellos, haber conocido a Messi, a su familia y, además, compusimos una canción: ‘La octava maravilla’”.

El músico también recordó un encuentro con el capitán argentino, del que conserva una camiseta del Barcelona. “Eso fue cuando él me regaló esa casaca, la primera casaca. Es manga larga esa camiseta”, contó al observar una imagen de ambos.

Torres definió a Messi como “una persona maravillosa” y “una persona extraordinaria”. Además, sostuvo que el futbolista “al día de hoy no se da cuenta de lo que significa deportivamente a nivel mundial y del ejemplo que es como ser humano para los jóvenes, para los niños y para todos”.

Sergio Torres habló de su vínculo con Lionel Messi

Sobre la relación personal que construyeron, el cantante señaló que el rosarino “no le brinda su amistad a cualquiera y es muy cuidadoso de sus afectos, principalmente de su familia”. Finalmente, expresó su deseo de que el capitán continúe disfrutando de su presente: “Lo que anhelo es que siga siendo feliz con mi voz y mis canciones”.

Antes del encuentro, el Himno Nacional Argentino abrió otro momento de fuerte contenido simbólico. Fabio Santana, excombatiente de la guerra de Malvinas de 1982, ingresó al césped del estadio Monumental con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Luego interpretó la canción patria en la previa del amistoso frente al combinado africano.

Así se retiraba Lionel Messi mientras cantaba Sergio Torres con Grupo Cali

La bandera remitía a la que los futbolistas argentinos habían exhibido después de la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Aquel partido se jugó el 15 de julio y Argentina avanzó con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de que Anthony Gordon marcara para el seleccionado europeo.

La interpretación del himno conmovió a Scaloni, a quien se vio emocionado mientras sonaba la música en el estadio. Messi tampoco pudo contener las lágrimas al finalizar la versión. Desde las gradas, los simpatizantes respondieron con el cántico “El que no salta, es un inglés”, que se escuchó apenas concluyó la ceremonia.

La presencia de Santana vinculó la despedida del futbolista con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. El homenaje, previsto antes del inicio del partido, sumó una dimensión histórica a una noche centrada en el adiós de Messi a la camiseta de la Selección Argentina.

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