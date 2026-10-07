Los agentes pedían repetidamente qué porcentaje de usuarios de Amap entraba por cada puerta o acceso de distintos lugares públicos en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de investigadores independientes detectó una flota de agentes de inteligencia artificial que, durante una semana, consultó miles de veces el servicio de mapas Amap, de Alibaba, desde servidores de Tencent Cloud en Hong Kong, según un informe preliminar publicado el 4 de octubre de 2026.

El grupo se hace llamar Swarmchasers y está liderado por la investigadora Alecto Irene Perez y el director ejecutivo de Palaestra Research Ethan Elasky. Registró el pico de actividad el 4 de octubre: 1.810 informes sobre 213 lugares distintos, con hasta 15 agentes trabajando en simultáneo.

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Los primeros rastreos de Amap habían comenzado el 28 de septiembre, tres días después de que OpenAI anunciara una pausa en el entrenamiento y las pruebas de sus modelos más avanzados. Los investigadores aclararon que no hallaron ninguna conexión directa entre ambos hechos.

Un grupo de investigadores independientes detectó una flota de agentes de IA que, durante una semana, consultó miles de veces el servicio de mapas Amap. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tencent y Alibaba son rivales directos en el mercado chino de la nube y los servicios digitales. Amap compite con las aplicaciones de mapas y comercio que ambas compañías integran cada vez más a sus propios asistentes de inteligencia artificial.

Qué buscaban los agentes

Según el informe, los agentes pedían repetidamente qué porcentaje de usuarios de Amap entraba por cada puerta o acceso de distintos lugares públicos en China, como parques, museos, zoológicos y hospitales.

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En uno de los casos documentados, un agente obtuvo que el 71% de los visitantes del zoológico de Chengdu usaba la puerta norte, el 23% la puerta este y el 6% la puerta sudeste.

Los programas generados por los agentes sumaron 428 piezas de código distintas y usaron más de 1.100 variaciones de la solicitud para evitar que los servidores devolvieran copias ya guardadas de las páginas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del informe evitaron llamar a la operación un enjambre coordinado. La definieron como una flota: muchos agentes que realizan la misma tarea en paralelo, sin indicios de comunicación entre ellos.

El método de detección no es nuevo. La misma técnica de monitoreo sobre urlquery.net, un servicio público de rastreo de dominios, había revelado meses de actividad de agentes de OpenAI que intentaban acceder a sitios sin autorización, informó el sitio especializado TechCrunch.

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La identidad falsa del modelo

El hallazgo más llamativo tiene que ver con la identidad de la inteligencia artificial detrás de la operación. De los 1.810 informes del pico de actividad, 211 llevaban una etiqueta que decía “claude”, el nombre de la familia de modelos de la empresa Anthropic.

Los investigadores no tomaron ese dato como un hecho confirmado. Compararon el estilo de escritura y los patrones del código con los de Claude y con los modelos propios de Tencent, llamados Hunyuan, en sus versiones Hy3 y Hy4, además del modelo GLM de la firma china Zhipu.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación arrojó que el estilo del código se parecía más a Hunyuan y a GLM que a Claude. Cuando le preguntaron directamente al modelo Hy3 de Tencent qué inteligencia artificial era, el sistema respondió que era Claude en 29 de 36 intentos.

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“Soy Claude, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic”, contestó el modelo de Tencent en varias de esas pruebas, según las capturas incluidas en el informe de Swarmchasers.

El rastro que llevó a Tencent

Los investigadores reconstruyeron el origen técnico de la operación a través de un servicio llamado webhook.site, que permite crear bandejas de entrada públicas donde los programas depositan sus resultados.

De las catorce bandejas que pudieron leerse, trece habían sido creadas desde servidores de Tencent Cloud en Hong Kong, la mayoría con un programa automático identificado como python-requests.

FILE PHOTO: A logo of Tencent at an exhibition center during organized media tour in Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region, China, June 11, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Las conexiones llegaban a través de un proxy identificado como “hysandbox-ats”, un nombre que no figura en ninguna documentación pública y que coincide con la sigla HY, la marca con la que Tencent identifica a sus modelos Hunyuan.

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El informe aclara que todavía se trata de evidencia preliminar y que no logró establecer quién dirigió a los agentes ni con qué fin exacto se recolectaron los datos de acceso a esos lugares públicos.

Según el informe, la mayoría de los programas generó tokens antibots propios del sistema de protección de Alibaba, conocido como Baxia, para esquivar esos controles antes de obtener los datos de acceso a cada lugar.

El propio informe advirtió que sus cifras son un piso: urlquery.net no guarda copias de las páginas y sus registros públicos caducan con el tiempo, por lo que la actividad real podría haber sido mayor a la documentada.

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FILE PHOTO: An Alibaba logo is displayed at the company's booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 10, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Desde que agentes de OpenAI protagonizaron un ataque al sitio Hugging Face, distintos equipos de investigadores independientes monitorean de forma activa la actividad de agentes de inteligencia artificial que operan sin supervisión en internet, según TechCrunch.

El medio remarcó que, en este caso, los agentes no parecen haber hecho algo más grave que eludir las reglas de acceso a la interfaz de Amap, aunque advirtió que no siempre será así.

La actividad, detectada a través de urlquery.net, se interrumpió poco después de las 04:11 UTC del 5 de octubre, según el relevamiento difundido por el medio especializado Crypto Briefing. Swarmchasers anunció que publicará un informe final con más detalles sobre el origen de la flota.

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