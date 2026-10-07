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La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

El conductor arrancó Otro día perdido con un paso de comedia con su público en vivo, a propósito del adiós del futbolista a la selección argentina. Sus emotivas palabras

El ciclo preparó un paso de comedia por su competencia con la despedida de Leo Messi en Telefe (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
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Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini y que se emite por eltrece, convirtió la coincidencia horaria con el partido de despedida de Lionel Messi en un divertido momento en la apertura del programa. Mientras Rada comenzaba la presentación habitual, los integrantes de la tribuna aparecieron concentrados en sus teléfonos y sin atención a lo que ocurría en el estudio.

La escena incluyó un intercambio con el conductor, quien interrumpió la introducción para preguntar qué hacía el público. Desde la tribuna, una persona respondió: “Mario, queremos ir a ver a Messi”. Ante la respuesta del conductor de que la transmisión ya había terminado, el participante sostuvo que aún faltaba “la parte emotiva” y le reprochó: “Vos no tenés sentimientos. Pero esta tribuna sí”.

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mario pergolini
El ciclo de Mario Pergolini comenzó con un divertido momento con el público de su programa pendiente por la despedida de Lionel Messi (Otro día perdido, Eltrece)

La reacción formó parte del paso de comedia preparado por el programa ante la competencia televisiva con el último adiós del futbolista a la selección argentina. Pergolini les pidió a los asistentes que bajaran los celulares y, tras algunos intercambios, decidió reiniciar la apertura. “Vamos desde cero”, indicó el conductor antes de que Rada retomara la presentación del envío.

Sin embargo, el conductor no dejó pasar el momento y compartió su emoción. “Terminó siendo una fecha importante, el día que Messi ya no está más con la selección argentina. Alguien que nos ha atravesado en este siglo, sin duda, a todos los argentinos y a otra gente que no es de nuestro país”, explicó.

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Mario Pergolini: "A todos los argentinos nos encanta que él nos represente. Porque todos nos gustaría ser como él” (REUTERS/Matias Baglietto)
Mario Pergolini: "A todos los argentinos nos encanta que él nos represente. Porque todos nos gustaría ser como él” (REUTERS/Matias Baglietto)

“A mí me parece que los argentinos no somos como Messi. Nadie piensa que todas las características que se ven en él, por lo menos las que son conocidas, representen a los argentinos. Pero a todos los argentinos nos encanta que él nos represente. Porque todos nos gustaría ser como él”, afirmó.

El conductor sostuvo que la trascendencia del futbolista excede su desempeño deportivo: “Va más allá de que juegue a la pelota, porque rápidamente podríamos decir que hay un montón de gente que juega a la pelota, hay un montón de jugadores que nos gustan. Yo creo que él ha trascendido y le ha dado a la argentinidad una definición que nos encanta que sea así”.

mario pergolini
"Muchas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado en la selección argentina. Sé feliz en la vida”, le dedicó el conductor

“Si un argentino lo define Messi, nos deja muy bien parados a todos. Lamentamos que a lo mejor nosotros no te dejemos tan bien parado a vos, Messi, pero bueno, muchas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado en la selección argentina. Sé feliz en la vida”, cerró Pergolini. Luego remató con una broma: “Gordo, culón, comiendo, viendo la tele, medio pelado por el pelo finito”.

El sketch de Otro día perdido coincidió con el último partido de Lionel Messi en la selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Benín en el Estadio Monumental, ante más de 85.000 espectadores, durante el cierre de la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Soledad Pastorutti conmovió a Lionel Messi al cantar "Brindis" en la despedida de Lionel Messi

Messi ingresó al campo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, siguieron la jornada desde un palco. Durante la interpretación del himno nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, el capitán y Scaloni se mostraron conmovidos.

El partido se detuvo a los 10 minutos para un homenaje al histórico dorsal del rosarino, con aplausos y fuegos artificiales. Los futbolistas de Benín se acercaron a saludarlo. La primera etapa terminó sin goles, pese a cuatro intentos de Messi, que se encontró con intervenciones del arquero Marcel Dandjinou y una definición que pasó junto a un palo.

En el complemento, Nicolás Otamendi abrió el marcador tras un córner ejecutado por Messi. A los 61 minutos, Nico Paz amplió la diferencia luego de una combinación con el capitán. El 3-0 definitivo llegó a los 70, cuando Messi convirtió de penal tras una falta sobre Agustín Giay. El gol fue el número 126 de Messi con la camiseta argentina.

Con un gol a Benín, Messi le dijo adiós a la selección argentina y cerró un ciclo irrepetible de 21 años en la cima del fútbol mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)
Con un gol a Benín, Messi le dijo adiós a la selección argentina y cerró un ciclo irrepetible de 21 años en la cima del fútbol mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)

Con el cierre del encuentro, el árbitro Véjar le entregó la pelota a Messi y los jugadores de ambos equipos lo saludaron. La despedida continuó con un show de drones y una canción interpretada por Soledad Pastorutti. Antes del partido, el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le había obsequiado una camiseta de su selección y una réplica de una escultura histórica de Cotonú.

El ciclo de Messi con la Albiceleste abarcó 21 años y seis títulos: el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. El próximo proceso de la selección argentina tendrá como objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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