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Charly García acompañó a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina desde un palco

Las cámaras enfocaron al músico durante el amistoso ante Benín, una jornada con 86 mil personas y varios famosos que celebraron el cierre de más de dos décadas del capitán

Charly García presenció el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín en el estadio Monumental (Video: Telefe)
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Charly García se hizo presente en el estadio Monumental para acompañar la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el partido que el capitán albiceleste disputó ante Benín. Las cámaras de la transmisión captaron al músico en uno de los palcos del estadio de River Plate, donde siguió el encuentro que marcó el final de más de dos décadas del rosarino con la camiseta celeste y blanca.

La presencia del referente del rock nacional se sumó a una convocatoria masiva de figuras del espectáculo que colmaron las tribunas de Núñez. El partido, que contó con 86.000 espectadores, comenzó alrededor de las 17 horas con un espectáculo musical previo, mientras que el cierre de la jornada quedó reservado como sorpresa para el final.

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Lionel Messi finalizó su ciclo en el equipo argentino con un récord histórico de 208 partidos jugados y 126 goles convertidos (REUTERS/Rodrigo Valle)
Lionel Messi finalizó su ciclo en el equipo argentino con un récord histórico de 208 partidos jugados y 126 goles convertidos (REUTERS/Rodrigo Valle)

No era la primera vez que García demostraba su devoción por Messi. El antecedente más relevante se remonta al 4 de septiembre de 2025, cuando el músico asistió al Monumental tras el triunfo 3-0 de la Selección ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esa oportunidad, García, quien se traslada en silla de ruedas, ingresó al vestuario del plantel nacional para saludar a los jugadores una vez finalizado el encuentro.

Aquel cruce quedó documentado en una fotografía que se viralizó de inmediato, por la carga simbólica de reunir a dos de los máximos referentes de dos pasiones populares en la Argentina: el fútbol y el rock. El propio Messi relató después, en una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, cómo se dio ese primer encuentro con el músico. “Yo no lo conocía y me preguntaron si podía bajar. Dije: ‘Sí, obvio’”, recordó el capitán, consultado por Diego Leuco sobre a quién le pediría una foto.

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Charly García Lionel Messi
El primer encuentro entre ambos ocurrió en septiembre de 2025, cuando el músico ingresó al vestuario tras un triunfo por Eliminatorias Sudamericanas

El futbolista describió además la impresión que le generó conocer en persona al autor de Promesas sobre el bidet, de quien conocía su obra pero a quien nunca había visto cara a cara. “Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, expresó Messi sobre aquel cruce.

En esa misma visita al vestuario, García también conoció a Antonela Roccuzzo, esposa del capitán, y se sacó fotografías junto a Rodrigo De Paul y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Antes de retirarse del estadio, Messi detuvo su auto para despedirse nuevamente del músico: se estrecharon las manos y García le dijo “que Dios te bendiga” antes de lanzarle un beso de despedida. Roccuzzo, que viajaba en el asiento del acompañante, también se mostró conmovida por el momento.

Tras aquel encuentro, García compartió la postal en su cuenta de Instagram con una dedicatoria breve: “Gracias @leomessi”. La publicación generó una ola de comentarios de parte de los seguidores de ambos. Messi, por su parte, también había dedicado unas palabras al músico en sus redes sociales tras el cruce: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme!”, escribió el capitán junto a las imágenes del encuentro. Entre los comentarios de esa publicación se destacó el de la propia Roccuzzo, que respondió con tres emojis de corazones.

La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul
La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul (X)

La despedida de Messi de la Selección reunió además a una amplia lista de figuras del espectáculo que compartieron sus mensajes de agradecimiento al capitán desde las tribunas y las inmediaciones del Monumental. Horas antes del partido, el futbolista se mostró emocionado durante el traslado de la delegación desde el predio de Ezeiza, cuando el micro del plantel avanzó entre una caravana espontánea de hinchas que se concentró para acompañar al equipo.

El amistoso ante Benín representó el partido número 208 de Messi con la Selección, la marca más alta de presencias y goles en la historia del combinado nacional. El rosarino acumuló 126 goles con la camiseta argentina a lo largo de un ciclo que incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de los subcampeonatos mundiales de Brasil 2014 y de la edición compartida entre Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

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