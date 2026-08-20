Si esperabas un iPhone 18 Pro diferente, una filtración muestra que Apple conservará el diseño

La filtración del iPhone 18 Pro anticipa que Apple mantendrá un diseño exterior similar al del iPhone 17 Pro.

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La reciente filtración sobre el iPhone 18 Pro ha puesto fin a meses de especulaciones e ilusiones de quienes esperaban un cambio radical en la próxima generación del dispositivo de e ilusiones de quienes esperaban un cambio radical en la próxima generación del dispositivo de Apple.

Una imagen de las fundas oficiales, junto con los primeros datos técnicos del nuevo procesador, permite anticipar tanto la continuidad en la apariencia externa como el salto interno en rendimiento del dispositivo que la empresa lanzaría en septiembre de 2026.

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Cómo sería el diseño del iPhone 18 Pro

La expectativa de un cambio visual importante en el iPhone 18 Pro se ha desvanecido tras la aparición de las primeras fundas oficiales en venta anticipada. Otterbox, uno de los fabricantes de accesorios más reconocidos y cuidadosos con los estándares de Apple, ya comercializa fundas para el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max.

El dato relevante aparece directamente en el empaque: ambas fundas son compatibles no solo con el próximo modelo, sino también con el actual iPhone 17 Pro.

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Las imágenes filtradas de proveedores como Tata sugieren que el iPhone 18 Pro tendría un cuerpo y un módulo de cámara trasera más gruesos. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Si los fabricantes han apostado a que los accesorios servirán para ambos modelos, es porque las dimensiones y el diseño exterior serán prácticamente idénticos. De hecho, Otterbox suele modificar sus productos ante el mínimo cambio dimensional, por lo que este movimiento refuerza la idea de una generación continuista.

La información cobra mayor peso cuando se observa que otras marcas del sector, como Astropad, también han confirmado, a través de sus proveedores, la compatibilidad entre ambos modelos.

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Mark Gurman, periodista especializado en Apple, compartió en redes sociales la evidencia directa del embalaje, aunque se mostró cauto respecto a dar por definitiva esa información antes del lanzamiento oficial.

Otterbox seems to think the iPhone 18 Pro will be able to fit inside of iPhone 17 Pro cases and vice versa. Also, Best Buy is already putting these on shelves. A little early. pic.twitter.com/13l7OWj5wX — Mark Gurman (@markgurman) August 19, 2026

Por otro lado, imágenes filtradas de fábricas proveedoras, especialmente de la empresa Tata, muestran que tanto el cuerpo del iPhone 18 Pro como la zona del módulo de la cámara trasera se habrían engrosado, confirmando en parte esas cifras.

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No obstante, no todos los especialistas coinciden y hay quienes sostienen que el grosor final será idéntico al del iPhone 17 Pro Max. Apple, como es habitual, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

Cómo será el salto de rendimiento del iPhone 18 Pro

Si bien el diseño exterior del iPhone 18 Pro no presentará grandes sorpresas, la verdadera revolución viene por dentro. El nuevo procesador A20 Pro promete un avance notable en potencia y eficiencia respecto al A19 Pro del iPhone 17 Pro. Según la filtración atribuida a Fixed Focus Digital, el salto será del 18% en rendimiento y del 30% en eficiencia energética.

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Este incremento no se traduce únicamente en velocidad bruta, sino que Apple suele repartir las mejoras entre los distintos componentes: CPU, GPU y el Neural Engine. El día de la presentación oficial, la empresa anunciará cifras específicas para cada apartado, pero estas estimaciones permiten anticipar que el cambio será significativo.

El salto del iPhone 18 Pro al proceso de 2 nanómetros aumentaría la capacidad de procesamiento y la eficiencia del chip de Apple. (Europa Press)

La clave de esta evolución está en el salto a la tecnología de fabricación de 2 nanómetros, una novedad absoluta en la línea de procesadores de Apple. Esta reducción en el tamaño de los transistores permite aumentar la densidad y, por lo tanto, la capacidad de procesamiento y la eficiencia energética.

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Además, el A20 Pro vendrá acompañado de una memoria RAM más rápida, presumiblemente del tipo LPDDR6 y con un bus de 96 bits, frente a los 64 bits del modelo anterior. Esto representa un aumento del 50% en el ancho de banda, lo que debería traducirse en un mayor rendimiento general del sistema.

Otro punto relevante es el crecimiento del módulo Neural Engine, pieza clave para las funciones de inteligencia artificial y para el funcionamiento mejorado de Siri. Apple estaría dedicando más espacio del chip a esta unidad, en línea con la tendencia de priorizar procesos de IA que puedan ejecutarse localmente en el dispositivo, reduciendo la dependencia de la nube.

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