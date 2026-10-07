Ciencia

La NASA reveló una foto panorámica del amanecer en Marte tomada por el rover Curiosity

El registro captado a primera hora local permite observar tonos azulados y acantilados distantes que podrían aportar pistas sobre la historia geológica del planeta rojo

Terreno rocoso y desértico en primer plano con colinas de batolito y una cordillera montañosa de fondo
La NASA difundió una panorámica del amanecer marciano obtenida por el rover Curiosity en las laderas del monte Sharp. (NASA)
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La NASA difundió una panorámica del amanecer marciano obtenida por el rover Curiosity, que permite observar con mayor detalle una formación de acantilados modelados por el viento en las laderas del monte Sharp.

La imagen fue tomada el 11 de agosto, a las 8:30 de la mañana según la hora local de Marte, mediante la cámara Mastcam del vehículo. La escena reúne seis fotografías enviadas a la Tierra y muestra tonos azulados en primer plano bajo la luz temprana del día.

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En el horizonte aparecen los llamados yardangs, relieves alargados que se forman por la erosión del viento. Esta capa ocupa unos 16 kilómetros en el sector noroeste del monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura situada dentro del cráter Gale.

El rover asciende por esa montaña desde 2014 y alcanzó recientemente un desnivel acumulado de un kilómetro, el mayor registrado por un vehículo de exploración en Marte, según informó la NASA.

La panorámica conserva el aspecto de la luz matinal porque no recibió el habitual ajuste de balance de blancos aplicado a muchas imágenes de Mastcam. Ese procesamiento permite distinguir los colores registrados por la cámara en el momento de la toma.

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El rover Curiosity alcanzó un desnivel acumulado de un kilómetro en su ascenso por la montaña, un récord para vehículos en Marte. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)
El rover Curiosity alcanzó un desnivel acumulado de un kilómetro en su ascenso por la montaña, un récord para vehículos en Marte. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Las capas del monte Sharp funcionan como un registro de distintos períodos de la historia geológica marciana. El análisis de esos estratos ya aportó indicios de que en esa zona hubo lagos y corrientes de agua hace miles de millones de años.

Con el tiempo, el agua desapareció y dejó minerales salinos. Luego, el viento pudo haber retirado parte de los materiales acumulados y haber dado forma a los yardangs. Sin embargo, el origen de esta capa continúa sin una explicación definitiva.

“El estrato de yardangs parece estar fuera de lugar”, señaló Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El especialista indicó que el color, la inclinación de las capas y su apariencia llevan a considerar que podría tratarse de ceniza procedente de antiguas erupciones volcánicas.

El equipo científico prevé que el robot llegue a la base de los yardangs en 2027 para analizar las rocas con su brazo robótico. (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS)
El equipo científico prevé que el robot llegue a la base de los yardangs en 2027 para analizar las rocas con su brazo robótico. (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via REUTERS)

Curiosity prevé llegar a la base de los yardangs en 2027

El vehículo transita el segundo año de su quinta misión extendida, luego de investigar unas crestas con patrones similares a una telaraña. Durante el próximo año recorrerá capas con sulfatos y carbonatos, minerales asociados a la desecación de la superficie marciana.

Los científicos esperan que Curiosity alcance la base de los yardangs en algún momento de 2027. Allí, el brazo robótico del rover podrá analizar directamente las rocas y reunir datos para determinar cómo se formó esta estructura.

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