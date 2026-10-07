Revisarán caso por caso cada muerte por dengue ocurrida en unidades sanitarias panameñas

Un médico anota información al lado de una paciente fallecida por dengue en la sala de un hospital en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) inició, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una revisión caso por caso de cada muerte por dengue directamente en las unidades sanitarias donde ocurrieron los fallecimientos.

El objetivo es detectar en qué momento de la atención falló el sistema y evitar que esas situaciones se repitan.

PUBLICIDAD

La medida llega cuando el país registra menos casos y menos hospitalizaciones por dengue que el año pasado, pero la cifra de fallecimientos aumentó.

Esa contradicción estadística es la que empujó al Minsa y a la OPS a poner en marcha el análisis especializado.

La iniciativa se desarrolla en el marco de una misión técnica de expertos en arbovirosis de la OPS, recibida por el viceministro de Salud encargado Julio Arosemena. La premisa de trabajo es convertir cada fallecimiento en una oportunidad de aprendizaje para el sistema sanitario.

El Ministerio de Salud reconoció que el escenario epidemiológico actual exige una capacidad de respuesta que no dependa únicamente del número de contagios registrados en un momento dado. (Minsa)

Según el Minsa, la explicación no está en el volumen de casos sino en fallas puntuales dentro de la cadena de atención: diagnóstico tardío, manejo clínico insuficiente o demoras que terminan agravando el cuadro del paciente hasta un desenlace evitable.

PUBLICIDAD

El Dr. Camaliel Gutiérrez, médico epidemiólogo y oficial técnico en vigilancia de enfermedades arbovirales de la OPS, detalló que el ejercicio se apoya en una metodología construida a partir de más de 20 años de experiencia internacional. La revisión permitirá establecer, expediente por expediente, en qué punto del proceso existió una oportunidad de mejora.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Dra. Yelkys Gill, admitió que la reducción de casos y hospitalizaciones no alcanza para bajar la guardia mientras las muertes crezcan. La funcionaria insistió en que el objetivo final es impedir que un paciente llegue a un cuadro clínico del que ya no pueda recuperarse.

PUBLICIDAD

“Cuando nosotros hablamos de estadísticas son personas, son familias”, enfatizó Gill, al señalar que detrás de cada número hay una historia concreta que el sistema de salud debe poder evitar.

Gill remarcó que el trabajo con la OPS no se agota en la revisión de los casos fatales. La cooperación incluye capacitar a los equipos de salud en los niveles local, regional y nacional, bajo un esquema de mejora continua que busca instalarse de forma permanente en los servicios.

“Cuando nosotros hablamos de estadísticas son personas, son familias”, enfatizó la directora general de Salud Pública del Minsa, Dra. Yelkys Gill. (Minsa)

En paralelo al análisis de los fallecimientos, Panamá comenzará a actualizar su Estrategia para la Prevención y el Control de las Enfermedades Arbovirales, con vigencia planificada para el período 2026-2035. El documento abarcará manejo clínico, vigilancia epidemiológica, laboratorio, gestión y comunicación.

PUBLICIDAD

La hoja de ruta no se limita al dengue. También contempla la respuesta ante la chikunguña y el zika, enfermedades que circulan de forma simultánea en la región y que exigen protocolos compartidos entre las distintas áreas del sistema sanitario.

Para la OPS, el proceso representa una oportunidad para que Panamá consolide su liderazgo regional en el abordaje de estas enfermedades. El organismo destacó que el país ya aportó históricamente herramientas y directrices usadas en la región para el diagnóstico y el tratamiento del dengue, la chikunguña, el zika y el manejo del dengue grave.

La combinación de ambos frentes, la revisión forense de los casos fatales y la renovación de la estrategia sanitaria, busca que Panamá pase de responder a los brotes de manera reactiva a anticiparse a ellos.

PUBLICIDAD

El propio Minsa reconoció que el escenario epidemiológico actual, marcado por la circulación de varias arbovirosis a la vez, exige una capacidad de respuesta que no dependa únicamente del número de contagios registrados en un momento dado.

ARCHIVO - Esta foto de 2006, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, muestra a una hembra del mosquito Aedes aegypti en el momento de alimentarse de la sangre de un huésped humano. (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)

La expectativa oficial es que las conclusiones de la revisión caso por caso alimenten de forma directa la actualización de la estrategia 2026-2035, de modo que las fallas detectadas en cada expediente clínico se traduzcan en cambios concretos de protocolo.

El Minsa no precisó aún una fecha de cierre para el análisis de los casos ni para la publicación del nuevo documento estratégico.