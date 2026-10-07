La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

Lali Espósito figura entre las invitadas al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Video: Instagram)

Guardar

Lali Espósito figura entre las invitadas al casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, según reveló el periodista Ángel de Brito en su programa de streaming por Bondi Live. La información surgió luego de que un usuario le consultara directamente al conductor si la artista formaba parte de la lista de invitados a la boda, que se celebrará el 19 de diciembre.

“Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron a De Brito durante la transmisión. El conductor respondió sin rodeos: “Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”, y dejó entrever que el gesto sería recíproco entre ambas artistas.

PUBLICIDAD

La referencia del periodista remite al vínculo que Espósito y Stoessel consolidaron en los últimos meses, luego de un distanciamiento que durante años alimentó especulaciones entre sus seguidores. El acercamiento quedó expuesto públicamente el sábado 26 de septiembre, cuando Tini Stoessel se presentó como invitada sorpresa en el show que Lali Espósito brindó en el estadio de River Plate, en el marco de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

Tini Stoessel participó como invitada sorpresa en el concierto de Lali Espósito en el estadio de River Plate

Durante esa presentación, ambas artistas compartieron escenario por primera vez en sus carreras y protagonizaron una versión de “Like a Virgin”, de Madonna, inspirada en la histórica actuación que la cantante estadounidense realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003. En su reinterpretación, Espósito y Stoessel subieron al escenario vestidas de novia, en un guiño explícito a sus respectivos casamientos.

PUBLICIDAD

A la presentación se sumó luego Marilina Bertoldi, quien replicó el beso que en la versión original de 2003 protagonizaron las tres cantantes estadounidenses. El gesto, que además remitió al “Chape Tour” que Lali llevó adelante durante su gira “Disciplina”, generó una respuesta inmediata del público presente en el estadio, con gritos y aplausos sostenidos.

Marilina Bertoldi se sumó al espectáculo en River para replicar el beso de la presentación original de 2003 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la actuación, Lali Espósito le dedicó unas palabras a Tini Stoessel frente al público: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”. La cantante de “FANÁTICO” tomó entonces la mano de su colega, que respondió con un mensaje cargado de emoción: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

PUBLICIDAD

Espósito retomó la palabra para resumir el significado del reencuentro artístico entre ambas. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó sobre el escenario, en una frase que fue recibida con una ovación del público. Tras la versión de Madonna, las artistas interpretaron juntas “1Amor”, un tema compuesto por Stoessel.

Consultada por una posible convocatoria, la madre de los hijos del jugador dio una respuesta contundente (Video: LAM/ América TV)

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul continúa generando repercusión en los días previos a la ceremonia, prevista para el 19 de diciembre. Mientras se conocen nuevos nombres de la lista de invitados, también tomó estado público el testimonio de Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos Francesca y Bautista, quien fue consultada sobre la boda en una nota para LAM (América TV).

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si estaba al tanto del casamiento del padre de sus hijos, Homs respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”. La modelo aclaró además que sus hijos no le comentaron detalles sobre la celebración y remarcó que su única prioridad pasa por el bienestar de ambos: “No me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Consultada puntualmente sobre si había recibido una invitación para la boda, Homs fue categórica: “No, no, no. Claramente que no”. Ante la insistencia del cronista, que planteó la posibilidad de una invitación en virtud de la relación cordial que mantienen como padres, la modelo volvió a descartar esa chance: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

PUBLICIDAD

Por último, al ser consultada sobre una eventual asistencia a la ceremonia en caso de recibir una invitación, Homs evitó responder con precisión y cerró la entrevista con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.