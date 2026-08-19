Se filtran todos los lanzamientos de Apple para 2026 y 2027: desde el iPhone 18 hasta los AirPods con cámara

Una filtración del código interno de la beta de macOS 27 reveló próximos lanzamientos de Apple para 2026 y 2027. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)

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Una filtración ha dejado al descubierto una larga lista de próximos lanzamientos de Apple para lo que queda de 2026 y parte de 2027. El código interno de la beta de macOS 27 ha sido el que ha dado las pistas de los dispositivos que la empresa tiene planeados para los próximos meses.

Entre las filtraciones hay lanzamientos hay productos de los que ya se conocen varios detalles como el iPhone 18 y los próximos AirPods con cámara, pero también hay información sobre los próximos HomePod, mac y iPad.

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Cuáles son los próximos productos para el hogar de de Apple

Uno de los focos principales de las filtraciones es la nueva categoría de dispositivos para el hogar. El código revela la inminente llegada de un Home Hub (referenciado como J490 y J491), un centro de control para gestionar todos los dispositivos inteligentes de la vivienda. Se han identificado dos versiones: una con base y otra para montaje en pared.

Además, aparece una nueva generación del HomePod mini, bajo el código B525, y referencias a colores inéditos como Rose Pink, Silver, Space Gray y Starlight. El sistema operativo que controlará estos dispositivos, denominado internamente “Pebble”, también ha sido localizado en el software.

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La filtración anticipó un nuevo HomePod mini y el sistema operativo Pebble para dispositivos del hogar de Apple. (Apple)

La filtración señala a un accesorio identificado como J229Architecture, que correspondería a una cámara de seguridad de Apple equipada con sensores para captar imágenes y detectar sonidos de alarma. Se suman otros accesorios para el hogar etiquetados como J595, que sería un robot de sobremesa, y dos productos adicionales aún no identificados en función, lo que amplía la apuesta de Apple por el ecosistema doméstico.

Cómo serán los próximos AirPods

El apartado de audio también se ve renovado según la información revelada. Destaca la llegada de unos AirPods con cámara (código B790), capaces de transmitir imágenes y dotados de funciones de inteligencia visual. Un video filtrado en la beta muestra cómo estos auriculares pueden identificar objetos en el entorno y guardar información a petición del usuario.

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La cámara en los AirPods permitirá utilizar funciones como Visual Intelligence, que procesará imágenes capturadas para responder preguntas sobre lo que rodea al usuario o almacenar información relevante. Si los sensores detectan que el auricular está tapado por el cabello, el sistema avisará para asegurar el funcionamiento óptimo.

Los AirPods con cámara incorporarán funciones de inteligencia visual para identificar objetos y guardar información del entorno. (APPLE)

Además, el código menciona otros modelos de auriculares: unos AirPods con cámara distintos, previstos para 2027 bajo el nombre B798, y la próxima generación de AirPods Pro 4 (AirPodsPro 1,4). También se detectaron referencias a productos de la línea Beats (B518 y B522) y a funciones avanzadas de razonamiento visual para dispositivos de audio.

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Qué se sabe de los siguientes iPhone

La familia iPhone ocupa buena parte de las referencias encontradas. El código de macOS 27 y Tahoe 26.7 lista los modelos V62 (iPhone Air 2), V63 (iPhone 18 Pro), V64 (iPhone 18 Pro Max), V67 (iPhone 18) y V68 (iPhone Ultra plegable). Algunos de estos modelos, como el iPhone Ultra, destacan por su diseño plegable, una novedad absoluta para la marca.

Las filtraciones indican que los iPhone 18 Pro, Pro Max y Ultra serán presentados en septiembre, mientras que el iPhone Air 2 y el iPhone 18 podrían llegar en la primavera de 2027. La presencia de estos productos en el código no anticipa todas sus características técnicas o precios, pero sí confirma que están en fase avanzada de desarrollo.

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Otros productos de Apple que han sido filtrados: iPad, Mac y más

El iPad mini también aparece con los identificadores J510 y J511, lo que apunta a una próxima generación con pantalla OLED y procesador A19 Pro. Este cambio busca mejorar la calidad visual y el rendimiento de la gama compacta de tablets Apple.

La filtración de Apple sumó un iPad mini con pantalla OLED y chip A19 Pro, un MacBook Pro con chip M6 y un nuevo Apple TV Remote.

Respecto a los ordenadores, el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 (J804) figura entre los próximos lanzamientos, consolidando la estrategia de la empresa de renovar su línea profesional con procesadores propios. Se mencionan otras referencias como J833 y J834 para nuevos modelos de iMac y varios códigos vinculados a MacBook Pro de gama alta, posiblemente equipados con pantallas OLED.

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Las versiones beta también han dejado referencias a un nuevo Apple TV Remote (ATVRemote1,5), así como a herramientas de escritura asistida por inteligencia artificial que llegarán a China, con restricciones temporales por motivos de seguridad.