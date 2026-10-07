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Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

La cantante celebró la recepción que tuvo durante el tercer show de la popstar en River y contrastó ese afecto con su experiencia dentro de la escena rockera

Marilina Bertoldi habló sobre su participación en el show de Lali Espósito
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Marilina Bertoldi celebró el lugar que encontró junto a Lali Espósito y Tini Stoessel después de participar en el tercer recital de la cantante en el Estadio Monumental de River Plate. La música, identificada con la escena del rock, compartió en redes sociales un mensaje en el que contrastó esa experiencia con las dificultades que, según relató, atravesó al buscar reconocimiento dentro de ese circuito.

La artista se sumó al cierre de la era de No vayas a atender cuando el demonio llama, en una noche que también tuvo como invitada a Tini Stoessel. El encuentro reunió a las tres figuras en el escenario de Núñez y generó repercusión entre sus seguidores.

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Sobre el escenario, las cantantes rindieron homenaje a Madonna con una versión de “Like a Virgin”, en una reinterpretación de la presentación que la Reina del Pop realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003. Al igual que en aquella actuación, Lali y Tini aparecieron vestidas de novia, en una referencia a sus respectivos casamientos. Más tarde, Marilina Bertoldi se sumó a la escena y protagonizó un beso con ambas, en un guiño a aquella presentación y al “Chape Tour”, que la artista de “Fanático” llevó adelante durante su gira “Disciplina”.

En un video dirigido a su público, Bertoldi se mostró conmovida por la recepción que recibió de sus colegas. “Años sufriendo, años siendo ninguneada”, expresó al referirse a su vínculo con sectores del rock. Luego destacó que las artistas del pop le abrieron las puertas “inmediatamente” y las describió como “muy generosas y muy amorosas”.

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Tres mujeres con vestidos blancos y ropa negra posan en un escenario iluminado por numerosos focos y luces.
Marilina Bertoldi celebró el recibimiento de las referentes del pop tras las dificultades que afrontó en la escena del rock

Con tono irónico, Marilina Bertoldi dijo que podría pasarse al pop, aunque aclaró que imagina esa búsqueda desde una sonoridad propia. “Voy a hacer un pop más duro, más oscuro”, planteó antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento por el afecto recibido.

Horas después del show, Stoessel publicó imágenes de su participación junto a Lali Espósito y dejó un mensaje sobre el significado personal del encuentro. “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, escribió la cantante en Instagram, en alusión a las palabras que Espósito había dicho sobre el escenario.

La intérprete de “La Triple T” sostuvo que, desde la invitación de Espósito, ambas construyeron un camino compartido. “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”, señaló. También expresó su admiración por la anfitriona y agradeció “su abrazo, su cariño y la generosidad” de haber compartido el momento en River.

Lali cantó por primera vez en vivo junto a Tini Stoessel

El reconocimiento de Stoessel incluyó a Bertoldi, a quien conoció durante esa presentación. “Dios mío, qué bestia. Un honor haberte conocido. Qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”, escribió la artista al referirse a la guitarrista.

Antes de subir al escenario del tercer show de Lali Espósito en River, Marilina Bertoldi anticipó parte de la sorpresa en una charla con Evita Luna para la cuenta de Instagram de No vayas a atender cuando el demonio llama. Sin revelar el nombre de la artista que la había convocado, contó que quedó sorprendida ante la invitación y que el público especulaba con posibles presencias internacionales.

Yo me quedé tiesa. Le dije: ‘¿Te parece? La gente está sospechando que es Madonna, Dua Lipa’. Ahora estoy bien, porque vine acá a charlar y me olvidé lo que va a pasar”, relató la cantante, minutos antes de subir al escenario, sobre su respuesta tras la invitación de Lali. La guitarrista también adelantó que elegiría vestirse de negro para la presentación. Ante la consulta de Luna sobre si usaría traje, respondió que no porque quería “estar hot”, y admitió que la expectativa por lo que ocurriría esa noche la había distraído durante la entrevista.

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