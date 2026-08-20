Así es el robot Superman: el humanoide que salta dos metros y corre más rápido que Usain Bolt

Un robot que corre más rápido que un atleta, Superman redefine la carrera humanoide - crédito/@UnitreeRobotics

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La robótica da un nuevo salto con la llegada de Superman, el último humanoide presentado por Unitree, que ha sorprendido al mundo tecnológico por su capacidad para saltar hasta dos metros y correr a una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo.

Este ritmo no solo supera el promedio del récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros, sino que redefine lo que se considera posible para las máquinas inspiradas en la anatomía humana. La viralización de sus videos en redes sociales y su reciente salida a bolsa han convertido a Superman y a Unitree en tendencia global.

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Cómo es el diseño del robot ‘Superman’

Superman destaca por sus piernas de 85 centímetros de longitud, un diseño que potencia tanto el desplazamiento acelerado como la capacidad de salto vertical. Según Unitree, estos avances ya superan los mejores registros humanos conocidos en disciplinas atléticas.

Más rápido que un récord mundial: el impactante vídeo del robot Superman corriendo a 45 km/h - Unitree

En la comparación directa con Usain Bolt en los 100 metros de Berlín 2009 (promedio de 10,44 m/s), Superman logra mantener una velocidad superior si sostiene el ritmo durante toda la distancia.

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La empresa matiza que Bolt alcanzó una velocidad máxima aún mayor durante la prueba, por lo que la comparación solo es válida respecto a la media. Sin embargo, la cifra anunciada por Unitree deja en evidencia la rapidez con la que los robots humanoides están alcanzando e incluso superando las capacidades físicas de los atletas de élite.

El salto vertical de dos metros coloca a Superman al frente de los robots humanoides actuales. Las imágenes muestran cómo la máquina logra impulsarse limpiamente y aterrizar, aunque la tecnología aún enfrenta retos en el control del aterrizaje y la desaceleración tras el sprint.

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La máquina logra impulsarse y aterrizar tras elevarse hasta dos metros, aunque las pruebas evidencian dificultades para detenerse con estabilidad cuando alcanza alta velocidad, una barrera clave para usos fuera del laboratorio - (Unitree)

Este tipo de pruebas no solo demuestran fuerza y velocidad, también la necesidad de perfeccionar la coordinación y el equilibrio para aplicaciones prácticas fuera del laboratorio.

El avance de los robots humanoides ya no es solo una promesa futurista. La demostración de Superman en pista, aunque exhibe ciertas dificultades para frenar una vez alcanzada su velocidad máxima, deja claro que la brecha entre capacidades humanas y robóticas se está reduciendo a pasos acelerados.

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Un debut en la bolsa récord para la empresa de robótica

La presentación de Superman llegó en un momento clave para Unitree, cuyo debut en la bolsa de Shanghái la ha situado en el centro de atención global. Las acciones de la empresa llegaron a subir un 629% en su estreno, alcanzando los 1.100 yuanes (unos 160 dólares) antes de cerrar en 845 yuanes, con un alza del 460%. La salida a bolsa se tradujo en una recaudación de más de 900 millones de dólares y una valoración que la sitúa solo por detrás de gigantes estadounidenses del sector.

La compañía debutó en Shanghái con una subida de hasta 629% tras el boom de Superman - REUTERS/Susana Vera

Entre sus patrocinadores figuran nombres destacados del sector digital asiático, como Tencent, DeepSeek y Alibaba. La mayoría de los fondos captados se destinarán a investigación y desarrollo en inteligencia artificial y nuevos modelos de robots, además de la construcción de un centro inteligente de fabricación.

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Unitree ha ganado notoriedad con demostraciones públicas de sus robots, desde bailes y acrobacias en galas televisivas hasta exhibiciones de kung-fu. Sin embargo, algunos expertos advierten que la tecnología aún no está lista para una comercialización a gran escala: las manos robóticas carecen de la precisión y resistencia necesarias para tareas diarias exigentes.

La compañía, fundada en 2016, lidera el mercado mundial de robots humanoides y cuadrúpedos, y ya obtiene más de la mitad de sus ingresos de estos dispositivos. El 90% de su cadena de suministros es de producción local, un dato que subraya la apuesta estratégica de las autoridades asiáticas por el desarrollo tecnológico e industrial.

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El caso de Superman refleja el rápido avance de la robótica avanzada, con máquinas capaces de superar barreras físicas impensadas hace solo unos años. Aunque aún existen retos técnicos y dudas sobre la integración práctica de estos robots en la vida cotidiana, la tendencia es clara: la frontera entre lo humano y lo artificial se estrecha y, con cada salto (literal y figurado), se dibujan nuevas posibilidades para la industria, la ciencia y la sociedad.