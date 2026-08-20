El nuevo look de MacOS 27 Golden Gate de Apple: actívalo y conoce Nueva York

Con la llegada de la beta 6, macOS 27 Golden Gate incorpora cinco fondos temáticos. (Apple)

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Apple ha presentado la actualización macOS 27 Golden Gate, y con ella ha llegado una de las novedades visuales más esperadas: los fondos de pantalla que rinden homenaje al puente más famoso de San Francisco.

Este año, la compañía ha optado por un diseño unificado, utilizando imágenes doradas que se replican en iPhone, iPad y Mac para ofrecer una identidad visual coherente entre todos sus dispositivos.

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Aunque durante las primeras betas la propuesta parecía limitada, la sexta beta ha traído consigo una variedad de fondos dinámicos que destacan por su estética y versatilidad.

Los fondos de pantalla que rinden homenaje al puente más famoso de San Francisco. (Difusión)

Fondos de pantalla dinámicos del Golden Gate en macOS 27

Con la llegada de la beta 6, macOS 27 Golden Gate incorpora cinco fondos temáticos que celebran distintas horas y ambientes del día en el emblemático puente californiano. Desde la puesta de sol hasta la noche, pasando por escenas diurnas y crepusculares, cada fondo captura un instante diferente y permite a los usuarios personalizar su escritorio con paisajes icónicos.

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Además, el sistema introduce dos opciones adicionales: un fondo dorado y uno oscuro, ambos pensados para integrarse con el modo de visualización que el usuario prefiera.

Una de las características más llamativas de estos nuevos fondos es su comportamiento dinámico. Cuando el ordenador permanece inactivo, los fondos actúan como salvapantallas en movimiento, ofreciendo una experiencia visual envolvente.

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El famoso puente de la ciudad de San Francisco se llama Golden Gate. (Difusión)

Al regresar al escritorio, la animación se detiene y la imagen queda estática, lo que proporciona variedad sin resultar repetitiva. Para quienes participan en la beta pública, esta función se encuentra disponible de forma nativa en los ajustes del sistema.

Cómo descargar e instalar los fondos del Golden Gate en cualquier Mac

No es necesario tener instalada la beta de macOS 27 para disfrutar de estos fondos. Quienes utilicen macOS 26 o versiones anteriores también pueden acceder a las imágenes, aunque solo en formato estático, ya que la animación dinámica es exclusiva de la nueva versión.

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Presenta un diseño abstracto y minimalista basado en capas de papel o láminas curvas superpuestas en relieve 3D. (Difusión)

El proceso de instalación es sencillo: basta con descargar la imagen seleccionada, guardarla en el equipo y establecerla como fondo de pantalla desde el Finder mediante un clic derecho.

Aunque no se conserva el efecto de movimiento, las imágenes mantienen su atractivo visual y permiten a cualquier usuario renovar el aspecto de su escritorio con el icónico fondo dorado del Golden Gate.

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La fotografía muestra una vista panorámica del famoso puente Golden Gate en San Francisco, California, capturado desde la orilla rocosa de Marshall's Beach al atardecer. (Difusión)

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes desean anticipar la llegada de macOS 27 o para quienes poseen equipos que no serán compatibles con la actualización.

Disponibilidad de macOS 27 Golden Gate y expectativas de lanzamiento

La versión definitiva de macOS 27 Golden Gate estará disponible para el público en aproximadamente un mes. Hasta su lanzamiento, los fondos de pantalla pueden servir como adelanto del nuevo diseño que Apple propone para su ecosistema de dispositivos.

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El sistema introduce dos opciones adicionales: un fondo dorado y uno oscuro. (Difusión)

La estrategia de unificar los fondos entre Mac, iPhone y iPad refuerza la identidad visual de la marca y facilita que los usuarios experimenten una transición fluida entre equipos.

La llegada de estos fondos, tanto en su versión dinámica como estática, ofrece una oportunidad de personalización y renovación estética para cualquier Mac, independientemente de la versión del sistema operativo instalada. Esta novedad visual se presenta como uno de los elementos distintivos de macOS 27 en la antesala de su lanzamiento.

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Qué innovaciones trajo macOS Tahoe 26

La versión macOS Tahoe 26 debutó en 2025 con el nuevo lenguaje visual Liquid Glass, que transformó por completo la apariencia del sistema. Esta propuesta, que toma como referencia los elementos translúcidos de visionOS, introdujo juegos de profundidad y reflejos dinámicos en las ventanas, junto con animaciones suaves tanto en la barra de menús como en el Centro de Control.

La versión macOS Tahoe 26 debutó en 2025 con el nuevo lenguaje visual Liquid Glass. APPLE

Como parte de estos cambios, se facilita la personalización del entorno, permitiendo que los usuarios distribuyan y agrupen una variedad ampliada de widgets interactivos y creen carpetas personalizadas a lo largo del escritorio.

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En cuanto a las novedades funcionales, la actualización impulsó la eficiencia diaria con un Spotlight totalmente renovado, que ahora ofrece búsquedas más precisas, opciones avanzadas de automatización y la posibilidad de interactuar directamente con aplicaciones como notas y recordatorios.

A esto se suman funciones mejoradas, como la traducción instantánea integrada, un sistema de Live Activities compatible con iPhone Mirroring, y un mayor protagonismo de la Inteligencia Artificial en la administración general del sistema operativo.