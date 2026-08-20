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Todos hablan de IA, pero quién está enseñando a usarla

Más del 80% de los argentinos no recibe capacitación en el trabajo y casi la mitad cree clave aprender estas tecnologías para sostener su empleabilidad y crecimiento laboral

Dos hombres sentados en un sofá miran a dos computadoras portátiles en una mesa de café, con iconos virtuales de inteligencia artificial y datos flotando.
Cerca del 70% señala que incorporar herramientas de Inteligencia Artificial le permitiría trabajar con mayor eficiencia y mantenerse actualizado profesionalmente frente a las nuevas demandas del mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada vez es más amplia la brecha entre el avance de la Inteligencia Artificial y las oportunidades reales de capacitación disponibles para quienes necesitan incorporarla en su trabajo diario.

Según datos recientes, el 86% de los trabajadores argentinos afirma no haber recibido capacitación en Inteligencia Artificial por parte de sus empleadores, a pesar de reconocer el impacto que estas tecnologías tendrán sobre su desarrollo profesional y empleabilidad. Sin embargo, el 48% considera que esa formación es importante para su desarrollo profesional.

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Además hay un marcado interés por la aplicación práctica de la IA en áreas como: automatización de tareas, programación y análisis de datos y marketing y generación de contenidos y cerca del 70% señala que incorporar herramientas de Inteligencia Artificial le permitiría trabajar con mayor eficiencia y mantenerse actualizado profesionalmente frente a las nuevas demandas del mercado laboral.

No obstante, en paralelo, el 69% enfrenta dificultades para integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en su trabajo o estudio: algunos señalan sentirse abrumados por la cantidad de información disponible, otros reconocen que les cuesta incorporarla como hábito, y un grupo importante afirma que, si bien conoce herramientas básicas, todavía no logra aplicarlas a situaciones concretas. Solo una minoría declara dominar la tecnología, según un relevamiento de Randstad.

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La verdadera brecha no es tecnológica, sino educativa

Estos datos reflejan una realidad cada vez más evidente: existe interés por aprender, pero todavía persiste una brecha entre el acceso a las herramientas y la capacidad de aplicarlas en contextos laborales concretos.

La Inteligencia Artificial ya forma parte de la agenda de empresas, profesionales y gobiernos de todo el mundo, sin embargo, la adopción de estas herramientas avanza a una velocidad considerablemente mayor que la formación necesaria para utilizarlas de manera estratégica. En otras palabras, el frenético crecimiento de desarrollo de IA deja a las personas en una carrera diaria en búsqueda de conocer, entender, y aplicar con criterio a sus caminos profesionales, organizando de forma individual y sin un marco de pedagógico sostenido.

A esta situación se suma otro desafío: el exceso de información disponible. Tutoriales, nuevas plataformas y actualizaciones aparecen a diario, generando en muchos profesionales la sensación de que siempre están llegando tarde. En este contexto, el acceso a la tecnología deja de ser el principal problema; el verdadero desafío pasa por transformar esa información en aprendizaje aplicable y sostenible en el tiempo.

Frente a la oferta masiva y autodidacta de los jugadores globales, tanto en Argentina como a nivel Latam, hay que apostar a la verticalización y acompañamiento humano diferenciándose por combinar formación, comunidad y aplicación práctica en un mismo ecosistema de aprendizaje con una formación orientada a situaciones reales de trabajo y programas especializados por área profesional permitiendo que cada participante incorpore herramientas y casos de uso directamente vinculados con los desafíos de su actividad profesional.

El desafío actual ya no pasa únicamente por acceder a la tecnología, sino por desarrollar las competencias necesarias para aprender a trabajar con ella

Por un lado, hay cursos online asincrónicos, en formato self-study, para quienes prefieran avanzar a su propio ritmo. Pero, al mismo tiempo, la posibilidad de realizar capacitaciones presenciales, con el acompañamiento de docentes y el intercambio con otros participantes.

El punto de la presencialidad es destacable porque, en un contexto donde todo parece pasar a través de pantallas y muchas veces el aprendizaje es individual, la presencialidad representa un diferencial muy fuerte.

El desafío actual ya no pasa únicamente por acceder a la tecnología, sino por desarrollar las competencias necesarias para aprender a trabajar con ella. La verdadera brecha no es tecnológica, sino educativa: transformar la curiosidad inicial en una habilidad concreta que genere impacto en el trabajo, los negocios y el desarrollo profesional.

La Inteligencia Artificial está redefiniendo procesos, roles y formas de trabajo en prácticamente todas las industrias. En este contexto, la alfabetización en IA se perfila como una de las competencias más relevantes para los próximos años.

La autora es fundadora de Krew Hub

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