Qué hacer si mi WiFi no llega a toda la casa y no puedo ver películas y series

Si el WiFi no cubre toda la casa, mové el router al centro y en altura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Si el WiFi no llega a toda la casa, la primera medida es ubicar el router en un punto central y elevado. Es el ajuste más rápido para mejorar la cobertura sin cambiar configuraciones ni sumar equipos.

Cuando el router queda en un rincón, rodeado de obstáculos o lejos de las zonas de uso, la señal pierde potencia y se generan sectores con baja intensidad o directamente sin conexión, según Movistar.

PUBLICIDAD

Con ese primer paso, conviene revisar tres aspectos habituales: ubicación del equipo, posibles interferencias y el canal de transmisión. Si, aun así, persisten los problemas de cobertura, existen alternativas para ampliar el alcance, como el uso de un extensor WiFi.

En un rincón o con obstáculos, la señal se debilita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de las soluciones para mejorar la señal en casa

Además de mover el router, una recomendación frecuente es reducir las interferencias que afectan la red.

Para eso, se sugiere alejar el router de electrodomésticos como el microondas y de dispositivos Bluetooth, ya que pueden interferir con la señal y volverla menos estable.

PUBLICIDAD

Otra opción es cambiar el canal de transmisión desde la configuración del router.

En zonas con muchas redes cercanas, es común que varios equipos operen en los mismos canales y eso genere congestión. Ajustar el canal puede ayudar a mejorar la estabilidad de la conexión, en especial cuando se registran caídas o variaciones de velocidad.

PUBLICIDAD

Se puede cambiar el canal desde la configuración del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las medidas anteriores no alcanzan para cubrir los sectores con baja señal, puede ser útil incorporar un dispositivo específico para ampliar el alcance.

Qué es un extensor WiFi y cómo ayuda a ampliar la cobertura

Un extensor WiFi es un dispositivo que amplifica la señal de la red y extiende su alcance hacia áreas donde la cobertura era insuficiente. Su instalación suele ser sencilla y apunta a mejorar la estabilidad del WiFi en “zonas muertas” del hogar, explica la compañía mencionada.

PUBLICIDAD

Para que funcione correctamente, se recomienda colocarlo en un punto intermedio entre el router y la zona de baja cobertura. Si se ubica demasiado lejos del router, el extensor replicará una señal débil y el beneficio será menor.

Con muchas redes cerca, compartir canales provoca congestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, instalado en una ubicación adecuada, puede mejorar la calidad de conexión en habitaciones alejadas o sectores donde la red se corta con frecuencia.

PUBLICIDAD

Cuándo conviene revisar el plan de internet

En algunos casos, el problema no se limita a la cobertura WiFi: también puede haber un servicio de internet lento o inestable. En esa situación, una alternativa es evaluar un cambio de plan.

Con este enfoque, el orden recomendado es avanzar por etapas: primero, optimizar la ubicación del router y reducir interferencias; luego, ajustar el canal de transmisión; y, si la señal sigue sin cubrir toda la casa, sumar un extensor WiFi o revisar el plan de conexión disponible.

PUBLICIDAD

Un extensor WiFi amplifica la señal y amplía la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan recomendable es desconectar el modem WiFi

Desconectar el módem/router WiFi para ahorrar energía no suele ser una medida especialmente recomendable cuando se hace todos los días.

El ahorro existe, pero tiende a ser limitado, y el costo práctico puede ser mayor: al volver a encenderlo, la red puede tardar unos minutos en restablecerse y estabilizarse, y en algunos casos se interrumpe el funcionamiento de servicios que dependen de la conexión permanente.

PUBLICIDAD

La conveniencia de apagarlo depende, sobre todo, del uso que se le dé en el hogar.

Si no se usará el WiFi por varios días, conviene apagarlo o desenchufarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la conexión no se va a utilizar durante varios días, por ejemplo, por un viaje, apagarlo o desenchufarlo puede ser una opción razonable.

En cambio, en una rutina cotidiana, mantenerlo encendido suele evitar cortes innecesarios y garantiza que los dispositivos se mantengan conectados sin interrupciones.

En casas donde se utilizan cámaras de seguridad, dispositivos de domótica, alarmas o sistemas que requieren conexión constante, apagar el router puede dejar esos servicios sin funcionamiento mientras el equipo esté desconectado.

PUBLICIDAD