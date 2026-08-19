Steam regala este juego para PC: la oferta acaba en menos de 24 horas

Steam está ofreciendo gratis Deponia para PC. (Steam)

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Steam regala el juego Deponia para PC. Se puede reclamar gratis en Steam por tiempo limitado y queda en la biblioteca para siempre. La oferta está disponible hasta el 20 de agosto de 2026.

Para acceder, hay que iniciar sesión con una cuenta de Steam, entrar a la página oficial del juego en la tienda y hacer clic en ‘Agregar a la cuenta’ cuando figure con 100% de descuento.

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Una vez completado el canje, el título queda asociado a la cuenta y se podrá descargar y jugar.

Para conseguirlo, es necesario iniciar sesión en una cuenta de Steam, ingresar a la ficha oficial del juego en la tienda y seleccionar “Agregar a la cuenta”. (Steam)

De qué trata este juego

Deponia es una aventura de point & click desarrollada y publicada por Daedalic Entertainment.

La historia se desarrolla en un mundo convertido en un enorme basural, donde Rufus intenta escapar de su vida entre montañas de basura y llegar a la ciudad flotante donde vive la clase alta.

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Según la descripción oficial en Steam, todo cambia cuando una joven llamada Goal cae en uno de los montículos de desperdicios y Rufus decide ayudarla a volver con su esposo.

Deponia es una aventura de tipo point & click creada y editada por Daedalic Entertainment. (Steam)

A partir de ese encuentro, el protagonista pone en marcha un plan para acceder al “mundo de arriba”, aunque las cosas no salen como esperaba.

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Entre sus características, la tienda destaca su estilo cómico, gráficos 2D dibujados a mano, personajes extravagantes y una propuesta basada en puzles y diálogos.

Qué nuevos juegos gratuitos hay en Steam

Steam amplió su catálogo con seis nuevos juegos gratuitos para PC que se pueden descargar sin costo y que son compatibles con Windows y Mac.

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Los títulos son The Sovereign’s Board, Forts and Castles, Kinetether, Super Bedrock Brawl, The Collection y Battle Of Plans.

Steam sumó a su catálogo seis títulos gratuitos para PC, disponibles sin costo y con compatibilidad tanto para Windows como para Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a estas propuestas, el procedimiento es el habitual dentro de la plataforma: entrar a Steam con una cuenta activa, buscar el nombre del juego y descargarlo desde su ficha.

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En este caso, se trata de incorporaciones recientes al listado de títulos “free to play” o gratuitos dentro de la tienda.

En cuanto a las propuestas, hay variedad de géneros. The Sovereign’s Board es un juego online 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D, con turnos simultáneos y equipos de tres personajes.

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Forts & Castles también se enfoca en la estrategia por turnos, con un marco medieval, combates con dados y modo local “hot-seat”.

The Sovereign’s Board es un juego en línea 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kinetether apuesta por un plataformero de precisión basado en impulso y un gancho, con 30 niveles y herramientas como editor y Workshop.

La lista se completa con Super Bedrock Brawl, un shooter 2D cenital con PvP online de hasta ocho jugadores; The Collection, una narrativa interactiva gótica dibujada a mano, y Battle Of Plans, un juego de estrategia rápida con torneos PvP semanales y batallas 5 vs. 5.

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Qué otros juegos gratuitos hay en Steam

Otros juegos gratuitos en Steam sin fecha límite son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask

The Finals

Dota 2 y Counter-Strike 2 están entre los juegos gratuitos permanentes para PC. (Dota 2 / Counterstike)

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

Guild Wars 2

Reverse: 1999