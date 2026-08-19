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Steam regala este juego para PC: la oferta acaba en menos de 24 horas

Deponia es videojuego de aventura con gráficos 2D dibujados a mano que sigue a Rufus

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Steam está ofreciendo gratis Deponia para PC. (Steam)
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Steam regala el juego Deponia para PC. Se puede reclamar gratis en Steam por tiempo limitado y queda en la biblioteca para siempre. La oferta está disponible hasta el 20 de agosto de 2026.

Para acceder, hay que iniciar sesión con una cuenta de Steam, entrar a la página oficial del juego en la tienda y hacer clic en ‘Agregar a la cuenta’ cuando figure con 100% de descuento.

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Una vez completado el canje, el título queda asociado a la cuenta y se podrá descargar y jugar.

Captura de pantalla de videojuego. Muestra un paisaje urbano de chatarra con un personaje en un vehículo, plantas y estructuras. Incluye texto y miniaturas
Para conseguirlo, es necesario iniciar sesión en una cuenta de Steam, ingresar a la ficha oficial del juego en la tienda y seleccionar “Agregar a la cuenta”. (Steam)

De qué trata este juego

Deponia es una aventura de point & click desarrollada y publicada por Daedalic Entertainment.

La historia se desarrolla en un mundo convertido en un enorme basural, donde Rufus intenta escapar de su vida entre montañas de basura y llegar a la ciudad flotante donde vive la clase alta.

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Según la descripción oficial en Steam, todo cambia cuando una joven llamada Goal cae en uno de los montículos de desperdicios y Rufus decide ayudarla a volver con su esposo.

Ilustración de un hombre de pie y una mujer dormida, ambos en una sala con intrincados dispositivos mecánicos, tuberías, esferas y luces
Deponia es una aventura de tipo point & click creada y editada por Daedalic Entertainment. (Steam)

A partir de ese encuentro, el protagonista pone en marcha un plan para acceder al “mundo de arriba”, aunque las cosas no salen como esperaba.

Entre sus características, la tienda destaca su estilo cómico, gráficos 2D dibujados a mano, personajes extravagantes y una propuesta basada en puzles y diálogos.

Qué nuevos juegos gratuitos hay en Steam

Steam amplió su catálogo con seis nuevos juegos gratuitos para PC que se pueden descargar sin costo y que son compatibles con Windows y Mac.

Los títulos son The Sovereign’s Board, Forts and Castles, Kinetether, Super Bedrock Brawl, The Collection y Battle Of Plans.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Steam sumó a su catálogo seis títulos gratuitos para PC, disponibles sin costo y con compatibilidad tanto para Windows como para Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a estas propuestas, el procedimiento es el habitual dentro de la plataforma: entrar a Steam con una cuenta activa, buscar el nombre del juego y descargarlo desde su ficha.

En este caso, se trata de incorporaciones recientes al listado de títulos “free to play” o gratuitos dentro de la tienda.

En cuanto a las propuestas, hay variedad de géneros. The Sovereign’s Board es un juego online 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D, con turnos simultáneos y equipos de tres personajes.

Forts & Castles también se enfoca en la estrategia por turnos, con un marco medieval, combates con dados y modo local “hot-seat”.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
The Sovereign’s Board es un juego en línea 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kinetether apuesta por un plataformero de precisión basado en impulso y un gancho, con 30 niveles y herramientas como editor y Workshop.

La lista se completa con Super Bedrock Brawl, un shooter 2D cenital con PvP online de hasta ocho jugadores; The Collection, una narrativa interactiva gótica dibujada a mano, y Battle Of Plans, un juego de estrategia rápida con torneos PvP semanales y batallas 5 vs. 5.

Qué otros juegos gratuitos hay en Steam

Otros juegos gratuitos en Steam sin fecha límite son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask
  • The Finals
(Dota 2 / Counterstike)
Dota 2 y Counter-Strike 2 están entre los juegos gratuitos permanentes para PC. (Dota 2 / Counterstike)
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999

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