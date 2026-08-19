Steam regala este juego para PC: la oferta acaba en menos de 24 horas

Steam regala el juego Deponia para PC. Se puede reclamar gratis en Steam por tiempo limitado y queda en la biblioteca para siempre. La oferta está disponible hasta el 20 de agosto de 2026.
Para acceder, hay que iniciar sesión con una cuenta de Steam, entrar a la página oficial del juego en la tienda y hacer clic en ‘Agregar a la cuenta’ cuando figure con 100% de descuento.
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Una vez completado el canje, el título queda asociado a la cuenta y se podrá descargar y jugar.
De qué trata este juego
Deponia es una aventura de point & click desarrollada y publicada por Daedalic Entertainment.
La historia se desarrolla en un mundo convertido en un enorme basural, donde Rufus intenta escapar de su vida entre montañas de basura y llegar a la ciudad flotante donde vive la clase alta.
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Según la descripción oficial en Steam, todo cambia cuando una joven llamada Goal cae en uno de los montículos de desperdicios y Rufus decide ayudarla a volver con su esposo.
A partir de ese encuentro, el protagonista pone en marcha un plan para acceder al “mundo de arriba”, aunque las cosas no salen como esperaba.
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Entre sus características, la tienda destaca su estilo cómico, gráficos 2D dibujados a mano, personajes extravagantes y una propuesta basada en puzles y diálogos.
Qué nuevos juegos gratuitos hay en Steam
Steam amplió su catálogo con seis nuevos juegos gratuitos para PC que se pueden descargar sin costo y que son compatibles con Windows y Mac.
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Los títulos son The Sovereign’s Board, Forts and Castles, Kinetether, Super Bedrock Brawl, The Collection y Battle Of Plans.
Para acceder a estas propuestas, el procedimiento es el habitual dentro de la plataforma: entrar a Steam con una cuenta activa, buscar el nombre del juego y descargarlo desde su ficha.
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En este caso, se trata de incorporaciones recientes al listado de títulos “free to play” o gratuitos dentro de la tienda.
En cuanto a las propuestas, hay variedad de géneros. The Sovereign’s Board es un juego online 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D, con turnos simultáneos y equipos de tres personajes.
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Forts & Castles también se enfoca en la estrategia por turnos, con un marco medieval, combates con dados y modo local “hot-seat”.
Kinetether apuesta por un plataformero de precisión basado en impulso y un gancho, con 30 niveles y herramientas como editor y Workshop.
La lista se completa con Super Bedrock Brawl, un shooter 2D cenital con PvP online de hasta ocho jugadores; The Collection, una narrativa interactiva gótica dibujada a mano, y Battle Of Plans, un juego de estrategia rápida con torneos PvP semanales y batallas 5 vs. 5.
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Qué otros juegos gratuitos hay en Steam
Otros juegos gratuitos en Steam sin fecha límite son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Combat Master Season 5
- Idle Slayer
- Action Taimanin
- World Sea Battle
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Gacha Crush
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Asphalt Legends
- Conqueror’s Blade ECO
- Marvel SNAP
- Summoners War
- DD Race Network
- Rec Room
- Heaven Burns Red
- Banana
- War of Dots
- Business Tour
- RR Racingroom
- Soulmask
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
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