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No Man’s Sky gratis en Nintendo Switch Online: prueba el juego completo

Este es un juego de ciencia ficción centrado en la exploración y la supervivencia en un universo infinito

No Man’s Sky se podrá jugar sin costo extra con Nintendo Switch Online. REUTERS/Issei Kato
No Man’s Sky se podrá jugar sin costo extra con Nintendo Switch Online. REUTERS/Issei Kato
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No Man’s Sky estará disponible sin costo adicional para los suscriptores de Nintendo Switch Online, como parte de los juegos de muestra, una modalidad que permite probar el título completo por tiempo limitado.

La disponibilidad está dirigida a quienes tengan una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

Nintendo España indicó que, además, con el paquete de mejora gratuito los jugadores podrán probar el juego “optimizado en Nintendo Switch 2”.

Un astronauta gigante, uno pequeño, naves espaciales y un planeta alienígena con rocas rosadas. Incluye logo PEGI 12, botón de reproducción y el título No Man's Sky
La oferta es solo para suscriptores activos de Nintendo Switch Online. (Nintendo)

Qué es No Man’s Sky

No Man’s Sky es un juego de ciencia ficción centrado en la exploración y la supervivencia en un universo “infinito” generado de forma procedimental.

Plantea una galaxia abierta con planetas y formas de vida distintas, y permite viajar desde el espacio a la superficie “sin pantallas de carga y sin límites”, según la descripción oficial.

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El juego propone distintos enfoques de progreso (combate, comercio o exploración) a partir de decisiones del jugador, con la posibilidad de mejorar la nave, el arma y el traje para adaptarse a entornos hostiles.

Pantalla con título No Man's Sky, descripción del juego, botón Descargar el juego de muestra, y texto de disponibilidad para Nintendo Switch Online
No Man’s Sky es ciencia ficción de exploración y supervivencia en un universo “infinito” procedimental. (Nintendo)

Qué es Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online es el servicio de suscripción de Nintendo para su ecosistema Switch.

En este caso, su acceso habilita los “juegos de muestra”, que permiten jugar sin costo adicional a determinados títulos durante una ventana promocional.

Nintendo España precisó que esta prueba de No Man’s Sky estará disponible desde el 20 de agosto para suscriptores del servicio y que incluye la opción de utilizar un paquete de mejora gratuito para la versión optimizada en Nintendo Switch 2.

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Nintendo Switch Online es la suscripción de Nintendo para Switch. REUTERS/Kim Kyung-hoon
Nintendo Switch Online es la suscripción de Nintendo para Switch. REUTERS/Kim Kyung-hoon

Juegos de agosto en PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para PS4 y PS5 y, además de beneficios como el juego online, se apoya en una rotación de títulos que se habilitan por ventanas definidas.

A diferencia de una compra tradicional, el acceso depende del plan contratado y de que el juego siga dentro del catálogo del mes.

Uno de sus componentes más distintivos en los niveles superiores es el de las pruebas por tiempo limitado (Game Trials), una modalidad que permite descargar y jugar a la versión completa de ciertos lanzamientos durante un periodo acotado.

Sony las presenta como un beneficio de PlayStation Plus Premium e indica que se trata de “Game Trials for select new releases”.

PlayStation Plus es la suscripción de Sony para PS4 y PS5, con juego online. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation Plus es la suscripción de Sony para PS4 y PS5, con juego online. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

En agosto de 2026, el servicio también actualizó su oferta de catálogo para miembros de PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe.

El Blog de PlayStation (Latinoamérica) indicó que Helldivers 2 se incorporó.

En paralelo, el esquema mensual de PlayStation Plus Essential continuó con su propio recambio de “Juegos mensuales”.

En el Blog de PlayStation, Sony publicó la selección de agosto de 2026 e incluyó Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis como parte de esa alineación.

PlayStation se despide de los discos para videojuegos

Sony planea dejar de producir discos físicos para nuevos videojuegos de PlayStation a partir de enero de 2028, en una transición que consolida su apuesta por la distribución digital.

Sony prevé dejar los discos físicos desde enero de 2028. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Sony prevé dejar los discos físicos desde enero de 2028. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La decisión impactaría en los lanzamientos futuros y reavivó el debate sobre preservación, propiedad y acceso a los catálogos a largo plazo.

El anuncio generó rechazo en una parte de la comunidad, donde volvió a circular el argumento de “sin disco no hay compra” y campañas que cuestionan el fin del formato físico.

En ese contexto, algunos eventos y transmisiones vinculadas a PlayStation se vieron atravesadas por mensajes de protesta contra la medida.

La compañía justificó el giro hacia lo digital como una respuesta a las tendencias de consumo: la preferencia por compras y descargas online habría pasado a ser mayoritaria frente al soporte físico.

Además, ejecutivos de Sony sostuvieron en instancias públicas que avanzarán “con cautela” pese a las críticas y a la carga emocional que el cambio supone para parte del público.

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