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Alexa+ gratis en Fire TV: encuentra qué película ver según el estado de ánimo

No es necesario tener una suscripción ni dar un pago extra, para acceder a la última generación de Alexa. Puede recomendar títulos actores u ocasión

(Amazon)
Alexa+ se incluyó sin costo extra en Fire TV compatibles. (Amazon)
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Alexa+ ahora está incluido sin costo adicional en Fire TV en dispositivos compatibles, sin necesidad de tener una suscripción a Prime ni de activar un plan aparte.

Con esta actualización, los usuarios pueden hablarle a Alexa+ desde el televisor para encontrar qué ver de manera más rápida y natural: pedir recomendaciones por estado de ánimo, género o actor favorito; hacer preguntas y repreguntas sin empezar de cero; y llegar a películas, series o deportes sin tener que navegar entre catálogos.

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Una televisión muestra cuatro transmisiones de cámaras de seguridad: una puerta principal, una sala, un camino de entrada y un patio trasero. Una barra de sonido se ubica debajo
Con la actualización, se le puede hablar desde la TV para elegir qué ver más rápido. (Amazon)

La disponibilidad se está ampliando en Estados Unidos para todos los clientes que tengan dispositivos Fire TV compatibles.

Según Amazon, la mejora se habilita de forma automática: no hay que descargar una app, ni hacer una activación, ni pagar una suscripción para empezar a usarla en el televisor.

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Qué es Alexa+ en Fire TV

Alexa+ es la versión de nueva generación del asistente de Amazon integrada en la experiencia de Fire TV.

A diferencia de la búsqueda por título exacto, permite una interacción conversacional: por ejemplo, se le puede pedir “recomendame un thriller muy bien puntuado” y luego afinar con “algo más nuevo” o “con una protagonista mujer”.

Una televisión de pantalla plana encendida sobre un mueble de madera, con una interfaz de streaming, aplicaciones y la promoción de la serie Silo
La función se está habilitando en Estados Unidos para todos los usuarios con Fire TV compatible. (Amazon)

Además de ayudar a descubrir contenido, Alexa+ también puede hacer más ágil el uso cotidiano del televisor: responder consultas en pantalla y con contexto (por ejemplo, sobre un actor y luego una pregunta relacionada), y asistir en tareas mientras se mira algo, como consultar el clima, poner temporizadores o pedir sugerencias.

En el apartado de hogar inteligente, Alexa+ permite usar la TV como un punto central para acciones manos libres: mostrar en pantalla una cámara (por ejemplo, con Ring), ajustar escenas (como bajar la luz para “modo noche de película”) o ejecutar órdenes como bloquear una puerta si el usuario tiene dispositivos compatibles vinculados.

En cuanto al alcance, Amazon indicó que Alexa+ en Fire TV se habilita en dispositivos compatibles, incluidos los Fire TV Stick de generación actual, Fire TV Cube, televisores Amazon Ember y otros smart TVs con Alexa+ integrado, entre ellos modelos de Hisense y Panasonic.

Televisor negro en mueble de madera con pantalla encendida; interfaz de Fire TV, anuncio de "Love Island USA", logos de plataformas de streaming
Alexa+ es la nueva versión del asistente de Amazon integrada en Fire TV. (Amazon)

La compañía agregó que podrían sumarse más dispositivos y regiones con el tiempo.

Fire TV bloquea a Xuper TV

Amazon eliminó de su biblioteca de Fire TV las aplicaciones Magis TV y XUPER TV, dos plataformas populares para acceder a películas y series “gratis” por fuera del marco legal.

La decisión se enmarcó en una política de la compañía para reforzar sus controles contra la piratería digital y proteger los derechos de autor dentro de su ecosistema de dispositivos.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Amazon retiró de Fire TV las apps Magis TV y XUPER TV.

El bloqueo se vinculó, además, con cambios en el sistema operativo de algunos modelos más nuevos de Fire TV.

Con la llegada de Vega OS en dispositivos recientes, Amazon endureció las restricciones sobre la instalación y el uso de aplicaciones, incluidas las que se instalan por fuera de la tienda oficial mediante archivos APK.

En ese contexto, apps como XUPER TV comenzaron a presentar fallos o directamente dejaron de ejecutarse.

En Argentina, una resolución judicial y acciones de empresas como Amazon y Google derivaron en el bloqueo permanente de Magis TV y su variante XUPER TV.

Fire TV Stick recibirá una gran actualización.
El bloqueo también se asoció a cambios del sistema en modelos recientes de Fire TV. (Amazon)

En el caso de Fire TV, la medida se tradujo en la eliminación de ambas aplicaciones de la biblioteca del dispositivo, como parte de una estrategia para limitar el acceso a servicios no autorizados.

El bloqueo, además, se presentó como una señal de alerta sobre los riesgos asociados a estas plataformas.

La instalación de aplicaciones pirata, especialmente vía APK, expone a los usuarios a vulnerabilidades de seguridad y a posibles fraudes, además del componente legal por la distribución de contenido sin licencia.

Existen algunas alternativas legales: desde opciones gratuitas con publicidad como Pluto TV o contenido disponible en YouTube, hasta catálogos pagos como Netflix o Prime Video.

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