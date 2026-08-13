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Regalo en Steam: consigue gratis este juego de estrategia antes de que pase a ser de pago

El título propone levantar una colonia desde cero, administrar recursos, explorar territorio y resistir amenazas con decisiones precisas

Steam regala Nettle por tiempo limitado, un RTS espacial que será de pago en septiembre - VALVE
Steam regala Nettle por tiempo limitado, un RTS espacial que será de pago en septiembre - VALVE
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El mundo de los videojuegos vive un momento de constante renovación, donde las plataformas digitales ofrecen oportunidades únicas para los jugadores atentos.

Steam, la tienda virtual más popular de PC, ha lanzado una promoción limitada que permite sumar a la biblioteca personal un juego de estrategia en tiempo real sin costo alguno. La oferta estará disponible solo por unos días, ya que el título pronto dejará de ser gratuito y pasará a tener un precio fijo.

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Esta tendencia responde tanto a los cambios en la industria como al impulso de los estudios independientes, que apuestan por revitalizar géneros clásicos y atraer a nuevas audiencias. Aprovechar estas promociones puede ser la clave para descubrir experiencias innovadoras, ampliar la colección y ahorrar dinero.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Los desarrolladores anunciaron que en septiembre dejará el acceso anticipado tras una gran actualización y comenzará a venderse, por lo que añadirlo hoy en Steam asegura mantenerlo en la cuenta sin pagar, incluso cuando cambie el modelo - (Valve)

Cuál es el juego gratuito de la semana en Steam

Desde finales de 2024, los estudios 2xN Studios y Theepiccoder trabajan en Nettle, un juego de estrategia en tiempo real (RTS) ambientado en el espacio. El título mezcla mecánicas clásicas del género con elementos de supervivencia, permitiendo a los jugadores gestionar recursos, explorar territorios y enfrentar constantes desafíos en un planeta desconocido.

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Actualmente, Nettle se encuentra en acceso anticipado y puede obtenerse gratis a través de Steam. Pero la promoción está por terminar: en septiembre, el juego recibirá una actualización de contenido fundamental, saldrá del acceso anticipado y pasará a ser de pago.

Los desarrolladores anunciaron que el precio definitivo será de $7 USD, una reducción respecto al costo original planeado, pero solo quienes lo reclamen ahora lo conservarán sin costo para siempre.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Cómo descargar Nettle gratis en Steam en minutos y guardarlo en tu biblioteca antes de que acabe la promo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nettle invita a comandar diversas especies y ayudarlas a sobrevivir en un entorno hostil. El objetivo es transformar un pequeño asentamiento en una colonia próspera, enfrentando amenazas, recolectando recursos y gestionando cada decisión con precisión.

La exploración es fundamental: se pueden organizar expediciones, encontrar nuevas tecnologías y construir bases estratégicas para adaptarse a los desafíos del planeta. Aunque actualmente no dispone de multijugador, el juego está pensado como una experiencia en solitario, ideal para los amantes de la estrategia clásica y los retos de supervivencia.

Cómo descargar y reclamar Nettle gratis en Steam

El proceso para sumar Nettle a la biblioteca es rápido y accesible:

  1. Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación para PC o en (store.steampowered.com).
  2. Busca el juego escribiendo “Nettle” en la barra de búsqueda o navega en la sección de juegos gratuitos.
  3. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio esté en 0,00 dólares o euros.
  4. Confirma la adquisición. El juego quedará guardado de forma permanente en la biblioteca, disponible para instalar y jugar en cualquier momento, incluso después de que la promoción termine.
Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Solo hay que iniciar sesión, buscar el juego en la tienda, verificar que figure en 0,00 y pulsar Obtener o Añadir, un paso que conviene hacer cuanto antes para asegurar la licencia, aunque la instalación se deje para más adelante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Steam ofrece juegos gratis y cómo aprovecharlo?

Steam se ha consolidado como un referente en la distribución digital por sus constantes promociones, regalos y periodos de prueba gratuitos. Estas acciones permiten a los estudios independientes dar visibilidad a sus proyectos y captar una base de jugadores fiel.

Para los usuarios, es una oportunidad de probar títulos de calidad sin arriesgar inversión y decidir si vale la pena seguir el desarrollo tras su lanzamiento completo.

La tienda actualiza sus ofertas cada semana, por lo que estar atento a la sección de juegos gratuitos y novedades es fundamental para no perder promociones exclusivas.

El formato digital ha cambiado la forma en que se accede y conserva videojuegos. Steam permite conservar títulos en la nube, recibir actualizaciones automáticas y disfrutar de una biblioteca virtual sin límites físicos. Sin embargo, es importante recordar que las licencias digitales dependen de las políticas de la plataforma.

Las promociones gratuitas no solo benefician a los jugadores: también impulsan la visibilidad de proyectos independientes y mantienen la comunidad activa. Revisar periódicamente la tienda y aprovechar este tipo de oportunidades es una forma inteligente de descubrir nuevas joyas y acompañar la evolución de la industria.

Reclamar Nettle gratis en Steam antes de septiembre permite disfrutar el juego de estrategia y supervivencia sin costo y conservarlo para siempre, incluso cuando pase a ser de pago.

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