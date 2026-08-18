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Reclama gratis en Steam un juego al estilo Pokémon para PC y quédatelo para siempre

La oferta estará activa desde el lunes 24 de agosto y dura dos días, periodo en el que el título puede obtenerse sin costo y conservarse para siempre

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
Steam impulsa indies nostálgicos con promociones y revive el fenómeno Pokémon
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Steam, la plataforma líder en distribución digital para PC, vuelve a sorprender a la comunidad gamer con una promoción especial. Dokimon Quest, un título independiente inspirado en los clásicos de Pokémon, estará disponible completamente gratis por tiempo limitado.

El fenómeno de los juegos tipo Pokémon sigue vigente y, gracias a iniciativas como esta, los usuarios de Steam pueden descubrir propuestas nostálgicas que combinan mecánicas clásicas, coleccionismo y exploración en mundos pixelados. La promoción de Dokimon Quest estará activa desde el lunes 24 de agosto de 2026 y solo durante 48 horas, por lo que los interesados deberán estar atentos al calendario.

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Esta oportunidad permitirá a los jugadores añadir un juego de rol retro a su biblioteca y conservarlo para siempre, sin coste alguno, si lo reclaman durante la ventana promocional.

Pixel art y combates por turnos, Dokimon Quest revive la era Game Boy Color - Steam
Pixel art y combates por turnos, Dokimon Quest revive la era Game Boy Color - Steam

Cómo es el juego gratuito que recuerda a Pokémon

Desarrollado por Yanako RPGs, Dokimon Quest es un homenaje a los títulos de Game Boy Color que marcaron a una generación. El juego recrea la esencia de los primeros Pokémon: recorrer rutas, capturar criaturas únicas, formar un equipo, combatir por turnos y explorar una aventura de rol sencilla pero adictiva.

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El apartado gráfico y sonoro apuesta por el pixel art, evocando la nostalgia de la era portátil de finales de los noventa. Desde su lanzamiento en 2024, Dokimon Quest ha tenido una base de jugadores modesta, pero la promoción gratuita promete atraer a nuevos usuarios y revitalizar su comunidad.

La oferta también coincide con el lanzamiento de un nuevo DLC, The Great Fairy Island, que amplía la campaña con más contenido, vehículos y desafíos.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam regala Dokimon Quest por 48 horas, un RPG tipo Pokémon para PC (Steam)

Cómo reclamar Dokimon Quest gratis en Steam

El proceso es sencillo y accesible para cualquier usuario de la plataforma:

  1. Entra a tu cuenta de Steam desde la aplicación para PC o en store.steampowered.com.
  2. Busca “Dokimon Quest” en la barra de búsqueda o accede directamente a su página oficial.
  3. Haz clic en “Añadir a la cuenta” o “Obtener” mientras el precio marque 0 dólares/euros.
  4. Completa la transacción. El juego quedará guardado permanentemente en tu biblioteca, disponible para instalar y jugar en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Recuerda que la ventana de la oferta es limitada: del 24 al 26 de agosto de 2026. Pasado ese plazo, el título volverá a su precio habitual de $14.99 USD.

Un fenómeno que trasciende generaciones: el legado Pokémon

El atractivo de Dokimon Quest radica en su inspiración directa en Pokémon, una franquicia que revolucionó la industria del videojuego desde su debut en Game Boy. Parte de su éxito se debe a la mecánica social del intercambio y combate, el coleccionismo (“¡Hazte con todos!”) y la combinación de accesibilidad con profundidad estratégica.

Pokémon en Game Boy convirtió el coleccionismo en una aventura portátil global
Pokémon en Game Boy convirtió el coleccionismo en una aventura portátil global

Pokémon no solo ofreció libertad para explorar y descubrir, también se convirtió en un fenómeno transmedia gracias al anime, el juego de cartas y el merchandising.

Esta fórmula ha inspirado a numerosos desarrolladores independientes a crear sus propios universos de criaturas, exploración y combate. Dokimon Quest toma esos fundamentos y los adapta a la experiencia de rol portátil, permitiendo a los jugadores de PC revivir la emoción de los RPG clásicos desde una nueva perspectiva.

El auge de las plataformas digitales ha democratizado el acceso a videojuegos de calidad. Steam lidera esta transformación con sus promociones semanales y eventos especiales, que permiten a millones de jugadores ampliar sus bibliotecas sin coste y descubrir títulos independientes que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

Reclamar Dokimon Quest gratis no solo es una oportunidad para sumar un juego de estilo Pokémon a la colección, también para apoyar a estudios pequeños y participar de una comunidad que valora la nostalgia, la exploración y el coleccionismo.

Consejos para disfrutar Dokimon Quest al máximo

  • Explora cada rincón del mapa para descubrir criaturas raras y secretos ocultos.
  • Mejora tu equipo combinando diferentes atributos y estrategias de combate.
  • Prueba el nuevo DLC para experimentar historias y desafíos adicionales.
  • Comparte tu experiencia y tus hallazgos con otros jugadores en foros y redes sociales.

No dejes pasar la oportunidad: Dokimon Quest estará disponible gratis solo por 48 horas. Reclámalo, disfrútalo y hazlo tuyo para siempre en Steam.

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