Allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares

Vicente López: allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi

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La Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación contra una mujer por la presunta reventa de entradas para Argentina-Benín, el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa que tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, a cargo de Maximiliano Vence.

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La investigación se inició de oficio el pasado 29 de septiembre, después de que comenzaron a circular en redes sociales múltiples denuncias sobre la oferta de localidades para el partido con sobreprecios de hasta un 800%.

Para ese momento, las entradas disponibles a través de Deportick, la plataforma oficial de comercialización, ya se habían agotado. La enorme demanda había terminado con todas las localidades en menos de dos horas. Los precios oficiales iban desde los $90.000 para las populares hasta los $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano.

En el lugar secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares. También había 9 entradas para el partido de hoy

En el mercado de reventa, sin embargo, los valores se multiplicaron. Como contó Infobae, se ofrecían tickets por más de $6 millones. Una popular, cuyo precio oficial era de $90.000, aparecía publicada a $823.668, más de nueve veces su valor original. Para una San Martín Baja, que costaba oficialmente $450.000, pedían $2.402.366, mientras que la publicación más cara relevada alcanzaba los $6.139.212 por una sola entrada.

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A partir de las tareas investigativas, se llegó hasta la vivienda de la sospechosa y la Justicia ordenó el allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron nueve entradas para Argentina-Benín: siete correspondientes al sector Belgrano Baja y otras dos para la Platea Sívori Alta.

También secuestraron una importante cantidad de dinero en efectivo: $ 9.850.000 y 56.300 dólares. Además, los policías incautaron una notebook, un teléfono celular, anotaciones y una máquina contadora de billetes.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados en el marco de la investigación para determinar su posible vinculación con las maniobras de reventa.

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“The Armenian Girl” fue imputada el año pasado por reventa de entradas

Antecedentes

La Fiscalía N°8, a cargo de Vence, intervino el año pasado en otra investigación por la reventa ilegal de entradas para partidos de la Selección.

En septiembre de 2025, la Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Villa Santa Rita y detuvo a una mujer conocida en redes sociales como “The Armenian Girl”, que ofrecía entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias y para otros espectáculos masivos.

En aquel procedimiento fueron secuestrados más de $5 millones, 3.455 dólares, teléfonos celulares, computadoras, documentación con registros de clientes y entradas, entre otros elementos.

La mujer quedó imputada por infracción al artículo 91 del Código Contravencional porteño, que sanciona la reventa de entradas para espectáculos masivos de carácter deportivo o artístico.

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