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TikTok lanzó asistente con IA que permite comprarle a una marca sin salir de la aplicación

La función apunta a cerrar una venta sin que el usuario entre a la web de la marca, un golpe directo al modelo de comercio electrónico tradicional

TikTok presentó Buy Direct, una función de pago en un solo toque dentro del feed For You. (Reuters)
TikTok presentó Buy Direct, una función de pago en un solo toque dentro del feed For You. (Reuters)
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TikTok presentó un asistente de compras con inteligencia artificial y una función de pago en un solo clic que permite comprarle a una marca sin salir de la aplicación. El anuncio se hizo el lunes en el evento Advertising Week New York.

La compañía llama a la nueva función de pago Buy Direct. Un usuario puede comprar un producto directamente desde su feed For You, la sección principal de videos recomendados por el algoritmo, con un solo toque.

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El segundo componente, llamado Shopping Assistant, es un agente conversacional que responde preguntas sobre un producto —talle, envío y disponibilidad— y puede completar la compra dentro de la misma conversación. TikTok sostiene que el asistente recuerda las preferencias del usuario a lo largo del intercambio.

Las nuevas herramientas funcionan por fuera de TikTok Shop, el mercado propio de la plataforma. (Reuters)
Las nuevas herramientas funcionan por fuera de TikTok Shop, el mercado propio de la plataforma. (Reuters)

Cómo funciona el nuevo sistema de pago

Las dos herramientas funcionan por fuera de TikTok Shop, el mercado propio que la plataforma lanzó en Estados Unidos en septiembre de 2023 y que hasta ahora concentraba casi todo su negocio de comercio electrónico. Buy Direct y Shopping Assistant amplían esas capacidades al resto de la aplicación.

TikTok señaló que está construyendo ambas funciones junto con Salesforce, Shopify, Shoplazza y Stripe. La empresa no precisó una fecha de lanzamiento general ni qué países además de Estados Unidos recibirán la función.

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Según informó Adweek, los dos productos ya comenzaron a desplegarse entre usuarios y marcas en ese país. The Media Leader señaló que el despliegue de Buy Direct es por ahora exclusivo de Estados Unidos, con una expansión más amplia prevista para los próximos meses.

TikTok desarrolla las funciones junto con Salesforce, Shopify, Shoplazza y Stripe. (Reuters)
TikTok desarrolla las funciones junto con Salesforce, Shopify, Shoplazza y Stripe. (Reuters)

Un asistente con límites todavía poco claros

El alcance real del asistente de compras no está del todo definido. Según pudo constatar The Media Leader, la herramienta responde preguntas basándose únicamente en la información de la página de producto donde aparece, sin comparar con artículos de otras marcas, y no puede completar la compra por su cuenta en todos los casos.

TikTok tampoco informó cómo maneja los datos de pago y de preferencias que el asistente recopila durante las conversaciones, ni qué comisiones cobrará a las marcas que utilicen Buy Direct. La empresa mantiene que el comerciante sigue siendo quien vende el producto, no TikTok.

Junto con estas dos herramientas, TikTok anunció un tercer producto: Agentic Leads, un agente de inteligencia artificial que mantiene conversaciones con clientes potenciales para calificarlos como oportunidades de venta. Funcionará dentro de los mensajes directos de TikTok y en formularios de contacto alojados en los sitios web de los anunciantes.

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
La empresa no detalló cómo maneja los datos de pago recopilados por el asistente. (David Zorrakino / Europa Press)

La apuesta por retener la venta dentro de la aplicación

Las tres herramientas integran lo que TikTok denomina su iniciativa de comercio agéntico, un concepto con el que la empresa describe sistemas de inteligencia artificial que ejecutan tareas de compra y venta con mínima intervención humana. El objetivo declarado es reducir la cantidad de pasos entre ver un producto en un video y pagarlo.

La plataforma también anunció que su red de anuncios, TikTok Ad Network, quedó abierta a anunciantes de Estados Unidos, lo que permite correr campañas publicitarias en aplicaciones externas a TikTok.

Con estos anuncios, TikTok busca retener dentro de su propia aplicación una porción mayor del recorrido de compra de sus usuarios, en momentos en que plataformas como Instagram y Pinterest también profundizan sus herramientas de comercio integrado con inteligencia artificial. Por ahora, el acceso a Buy Direct y Shopping Assistant depende de pruebas de elegibilidad que la empresa no detalló públicamente.

Agentic Leads es un tercer producto que califica clientes potenciales mediante conversaciones automatizadas. (Reuters)
Agentic Leads es un tercer producto que califica clientes potenciales mediante conversaciones automatizadas. (Reuters)

Usuarios pueden controlar la cantidad de IA en su feed

Anteriormente, TikTok incorporó herramientas para que los usuarios controlen la presencia de contenido generado por inteligencia artificial en su feed ‘Para ti’. La función ‘Gestionar temas’ permite ajustar la frecuencia de videos de más de diez categorías, como Danza, Deportes o Comida y bebida, mientras que una configuración específica para contenido generado por IA (AIGC) posibilita aumentar o reducir su aparición sin eliminarlo por completo.

Estas opciones se sumaron a herramientas ya existentes como los filtros de palabras clave y el botón ‘No me interesa’.

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