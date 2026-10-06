Habló Francisco Liotta Hernández, el rugbier al que apuntan como tercero en discordia ente Lourdes Sánchez y el Chato Prada

El deportista y empresario se negó a hablar de la separación de la bailarina del Chato Prada (Video: Mitra Live-Instagram)

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Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada pusieron fin a su relación después de más de quince años juntos. La pareja, que tiene un hijo en común, Valentín, quedó en el centro de la escena pública luego de que el conductor Ángel de Brito confirmara la separación en LAM (América) el viernes pasado. Pero lo que agitó aún más las aguas fue el nombre que circuló junto a la noticia: el de Francisco Liotta Hernández, un empresario y rugbier correntino de 27 años señalado como el nuevo vínculo sentimental de la bailarina.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el detonante habría sido una fotografía. “El Chato Prada se habría enterado de la infidelidad de Lourdes Sánchez con Francisco Liotti por una foto sacada en el carnaval de Corrientes, y que se la mandaron directamente al Chato Prada como diciendo: ‘Che, mirá Lourdes con quién está’”, afirmó Etchegoyen. Según el periodista, la reacción de Prada ante la imagen fue de marcada indignación.

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Ante la repercusión, Etchegoyen contactó a Liotta Hernández, quien decidió hablar por primera vez a través de un audio enviado al comienzo de esa misma semana. El conductor describió al empresario como una persona de perfil bajo, poco habituada a hablar de su vida privada, y advirtió a su audiencia que lo escuchara “con la precaución del caso”.

Francisco tiene 27 años y juega al rugby

En el mensaje, Liotta Hernández fue escueto pero directo: “Yo en relación a lo de la separación de Pablo y Lourdes y todo este revuelo que se armó, prefiero no declarar nada. La verdad que creo que es un tema que tienen que declarar ellos y aclarar las cosas ellos. No quiero ni debo, me parece, decir nada con relación a eso. Si querés saber algo de mí, preguntámelo, no hay problema, pero ya te digo que, respecto a eso, te pido que me respetes, así como yo te aclaro que respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no. No quiero declarar nada”.

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El rugbier también hizo referencia a su entorno familiar: “No estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte en su momento. Pero no, la verdad que no, y mucho menos mi familia. Más que nada mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos y nada. Hay cosas más importantes que atender que estar hablando de esto. La verdad, espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré y te escribiré y ni un problema. Te mando un saludo y gracias por ponerte a disposición”.

Ángel de Brito y los integrantes del panel dieron a conocer el final de la historia de amor de la pareja como también sus palabras al respecto (LAM - América)

Cuando Etchegoyen le preguntó en forma directa sobre su rol como tercero en discordia, Francisco respondió con cautela: “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor, leer, ver de qué se trata. Hoy, la verdad, Juan, hoy no es el día. Tengo cosas mucho más importantes, muchísimo más importantes que esto. Así que espero que me entiendas”.

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La propia bailarina decidió hablar y lo hizo con Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), a través de mensajes de WhatsApp que se mostraron en pantalla. Sus palabras confirmaron la ruptura y aportaron su versión sobre los motivos. “Es verdad todo lo que dijo Ángel (de Brito), eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, expresó la bailarina.

Consultada sobre los tiempos que había manejado De Brito al aire, Sánchez fue cautelosa. “No son así los tiempos que se hablaba ayer, de cuatro meses”, aclaró, aunque también matizó: “Pero tampoco había algo grave ahí, porque solo hablaba con este chico”.

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El desgaste, según su propio relato, venía de antes. “Pasa que con Pablo, te diría que hace años venimos remándola. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”, sostuvo. La historia entre ambos había comenzado a fines de la década de 2000, cuando Lourdes empezó a trabajar en Ideas del Sur y Prada se desempeñaba como productor en el entorno de Marcelo Tinelli. Tras un primer acercamiento, la relación se consolidó en 2010 y en 2016 nació Valentín, el hijo de ambos. “Acá el único que me preocupa es él. Ya es un nene grande, tiene 10 años”, escribió Lourdes.

En el programa Puro Show, analizan mensajes de texto en los que la bailarina Lourdes Sánchez se refiere a su separación del productor Pablo 'Chato' Prada

La conductora admitió que la decisión le costó. “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”, confesó. Sin embargo, describió cómo reaccionó Prada cuando ella le comunicó su intención de separarse: “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular”, relató, y agregó: “No voy a dar más detalles”.

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A pesar del peso emocional del momento, Sánchez dijo atravesarlo con alivio. “Yo estoy bien, te diría que aliviada”, señaló. La actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes fue más dura al evaluar la conducta de su expareja tras la ruptura: “Está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvieron muy mal. Yo traté de cuidarlo. Él solo sacó esto a la luz, sin necesidad”.