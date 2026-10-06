Jugó con Messi en sus dos primeros partidos con la Selección y fue a la despedida como espectador: “Me lo llevo para toda la vida”

José Luis "Pipi" García fue a ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El ex futbolista estuvo en los dos partidos que blindaron al crack rosarino con la Albiceleste

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José Luis “Pipi” García asistió como espectador al partido homenaje que Lionel Messi disputa este martes ante Benín en el estadio Monumental de Núñez, el encuentro que marca el retiro formal del capitán de la selección argentina. El ex futbolista de San Lorenzo guarda un vínculo singular con esa historia: fue quien habilitó al crack rosarino para su primer gol con la camiseta albiceleste, hace más de dos décadas.

La historia entre García y Messi se remonta al 29 de junio de 2004, cuando ambos integraban el plantel juvenil de la selección argentina que enfrentó a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. Aquel amistoso, organizado con urgencia, tenía un objetivo concreto: hacer debutar de manera formal a un Messi de 17 años para evitar que la federación española lo convocara a sus selecciones juveniles.

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Argentina goleó 8 a 0 en ese encuentro. Messi ingresó en el segundo tiempo con la camiseta número 17 y, en una jugada que García recuerda con precisión, recibió un pase del propio “Pipi” tras una conducción de balón. Messi encaró, dejó en el camino al arquero paraguayo y marcó su primer gol con la camiseta celeste y blanca. Tres días después, ambos viajaron a Colonia, Uruguay, para un segundo amistoso que terminó de consolidar la permanencia del entonces adolescente en la estructura argentina.

El primer gol de Messi con la selección argentina en el amistoso ante Paraguay en 2004

“Me acuerdo prácticamente de todo. Estábamos en el proceso de preparación para el Sudamericano Mundial y se comentaba que iba a venir el chico de Barcelona”, relató Pipi en declaraciones a TyC Sports. El ex enganche tenía entonces 19 años, dos más que Messi, aunque la diferencia de nivel resultó evidente desde las primeras prácticas. “Había ya chicos con rodaje en Primera, pero él era distinto”, señaló.

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“Hizo la carta de presentación. El partido contra Uruguay quedó un poco más en el olvido porque se quedaron todos con el de Paraguay, pero en el de Uruguay también hizo un desastre. Entró en el segundo tiempo, hizo dos goles y ganamos 3-1. Era imparable. Ya tenía el pasaje para Colombia”, agregó.

Mientras Messi construía la carrera más ganadora de la historia del fútbol, con ocho Balones de Oro y un título mundial obtenido en 2022, García continuó su trayectoria en el ascenso argentino y en ligas de Sudamérica y Europa, con pasos por clubes como Almirante Brown, Rosario Central, Patronato e Instituto. “Fueron esos dos partidos y después Leo no vino nunca más hasta enero, que fue el Sudamericano. Ahí se ganó un lugar”, explicó García, quien atribuyó la dificultad de sostenerse en esas convocatorias a la alta competencia interna del plantel juvenil.

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El último encuentro personal entre ambos ocurrió un año después, de manera casual, en un local de ropa de Rosario. “En un momento empezaron a sacar a la gente del local. No entendíamos qué había pasado y estaba Leo con su primo. Se fue acercando, se acordó, empezamos a hablar y fue la última vez que lo vi personalmente”, contó García.

Lionel Messi culmina su obra de arte en lo que fue su primer gol con la camiseta albiceleste

Pipi definió su presencia en el Monumental como un gesto de reconocimiento hacia una trayectoria que, dijo, trasciende lo futbolístico. “Un homenaje de lo que representa Leo para mí y para todos los argentinos. Es difícil describir lo que siento o la admiración que tengo por él”, afirmó el ex futbolista.

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El partido ante Benín formó parte de la serie de amistosos que Argentina disputó tras el Mundial de 2026 y contó con la participación de otros jugadores convocados de manera puntual para la ocasión, como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quien también se despidió del seleccionado en ese mismo encuentro. Messi utilizó una camiseta especial con su número 10 y su apellido en dorado, en una jornada que la AFA había programado con antelación y para la que las entradas se agotaron en pocas horas.

García cerró su testimonio con una reflexión sobre el lugar que ocupó, de manera breve pero significativa, en el inicio de esa historia: “Me queda el orgullo y me lo voy a llevar para toda la vida, que pude compartir cancha con el más grande”.

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