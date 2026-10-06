Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

La actriz e hija de Mario Pergolini explicó en Lape Club Social su decisión de abandonar el reality que conduce Nicolás Vázquez (Video: Lape Club Social/ América TV)

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Valentina Pergolini explicó que dejó Popstars (Telefe) para priorizar sus compromisos como actriz, luego de haber avanzado a una nueva instancia del reality de Telefe. La actriz e hija de Mario Pergolini contó que debió dar un paso al costado por el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de En el Barro.

La información sobre su salida había sido anticipada por Paula Varela en Lape Club Social. La periodista señaló que la joven acababa de terminar el rodaje de la tercera entrega de la serie carcelaria y que su continuidad como actriz impedía que siguiera en el certamen musical. Valentina se refirió a su breve paso por el programa y destacó el vínculo con la producción. “Rebien, estuve en unos pocos días de grabación y el equipo era relindo”, afirmó sobre la experiencia.

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"Estoy viendo Popstars y quiero saber todo, ya está en la recta final”, contó Valentina Pergolini (Instagram)

La artista reconoció que la decisión no fue sencilla, ya que disfrutaba de participar en la competencia. “Me dio mucha lástima tener que irme porque fue una rebuena experiencia”, expresó.

Antes de abandonar el ciclo, Valentina había superado una de las etapas de Popstars después de interpretar “Desafiando al destino”, de María Becerra. Durante su presentación, también manifestó que buscaba desarrollar un recorrido propio más allá de su vínculo familiar con el conductor.

La participante explicó entonces que se considera actriz, cantante y artista, y sostuvo que eligió avanzar con el proyecto que se presentó en ese momento. La convocatoria para En el Barro fue el motivo que terminó de definir su salida del reality show que conduce Nicolás Vázquez.

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La participante de 20 años se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss con una prueba a capella de 30 segundos. Cómo le fue en el casting (Video: Popstars/ Telefe)

A pesar de no continuar en carrera para integrar la banda que surgirá del reality, Valentina Pergolini aseguró que sigue las emisiones. “Estoy viendo el programa y quiero saber todo, ya está en la recta final y asumo que en estos meses ya se sabrá”, comentó sobre la definición del ciclo de Telefe.

La participación de la joven había despertado atención desde las primeras emisiones de la nueva temporada del formato, que volvió a la pantalla de Telefe luego de más de dos décadas. En su audición, Valentina se presentó con el número 2274 y eligió interpretar “Baby One More Time”, de Britney Spears. Esa prueba le permitió continuar dentro del proceso de selección.

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Más adelante, en una instancia posterior, cantó “Desafiando al destino”, de María Becerra. Allí recibió devoluciones del jurado, integrado por Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole. Ángela mencionó al aire el vínculo de la concursante con Mario Pergolini, mientras que Valentina remarcó su intención de abrirse camino por mérito propio.

“Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, sostuvo durante su paso por el reality. García, a su vez, destacó su presentación antes de que se confirmara que avanzaba a la siguiente instancia.

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La despedida se produjo poco después de ese logro. Frente a las cámaras del programa, Pergolini explicó que eligió aceptar una oportunidad laboral vinculada a la actuación. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, señaló.

Mario Pergolini había contado previamente que su hija se anotó en el casting sin avisarle. En su programa, bromeó con ella por presentarse en una señal competidora de El Trece. Más tarde, consultado por Desayuno Americano, evitó profundizar sobre sus decisiones profesionales y sostuvo que el recorrido le pertenece a Valentina. “Yo jamás llamé a nadie para hacer algo”, declaró el conductor de Otro día perdido sobre su decisión de mantenerse al margen de la carrera de su hija. “El que diga lo contrario miente”, afirmó.

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