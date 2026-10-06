Teleshow

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

La actriz, hija de Mario Pergolini, explicó en Lape Club Social su decisión de abandonar el reality que conduce Nicolás Vázquez

La actriz e hija de Mario Pergolini explicó en Lape Club Social su decisión de abandonar el reality que conduce Nicolás Vázquez (Video: Lape Club Social/ América TV)
Guardar

Valentina Pergolini explicó que dejó Popstars (Telefe) para priorizar sus compromisos como actriz, luego de haber avanzado a una nueva instancia del reality de Telefe. La actriz e hija de Mario Pergolini contó que debió dar un paso al costado por el inicio de las grabaciones de la cuarta temporada de En el Barro.

La información sobre su salida había sido anticipada por Paula Varela en Lape Club Social. La periodista señaló que la joven acababa de terminar el rodaje de la tercera entrega de la serie carcelaria y que su continuidad como actriz impedía que siguiera en el certamen musical. Valentina se refirió a su breve paso por el programa y destacó el vínculo con la producción. “Rebien, estuve en unos pocos días de grabación y el equipo era relindo”, afirmó sobre la experiencia.

PUBLICIDAD

valentina pergolini
"Estoy viendo Popstars y quiero saber todo, ya está en la recta final”, contó Valentina Pergolini (Instagram)

La artista reconoció que la decisión no fue sencilla, ya que disfrutaba de participar en la competencia. “Me dio mucha lástima tener que irme porque fue una rebuena experiencia”, expresó.

Antes de abandonar el ciclo, Valentina había superado una de las etapas de Popstars después de interpretar “Desafiando al destino”, de María Becerra. Durante su presentación, también manifestó que buscaba desarrollar un recorrido propio más allá de su vínculo familiar con el conductor.

La participante explicó entonces que se considera actriz, cantante y artista, y sostuvo que eligió avanzar con el proyecto que se presentó en ese momento. La convocatoria para En el Barro fue el motivo que terminó de definir su salida del reality show que conduce Nicolás Vázquez.

PUBLICIDAD

La participante de 20 años se presentó en el Estadio Mary Terán de Weiss con una prueba a capella de 30 segundos. Cómo le fue en el casting (Video: Popstars/ Telefe)

A pesar de no continuar en carrera para integrar la banda que surgirá del reality, Valentina Pergolini aseguró que sigue las emisiones. “Estoy viendo el programa y quiero saber todo, ya está en la recta final y asumo que en estos meses ya se sabrá”, comentó sobre la definición del ciclo de Telefe.

La participación de la joven había despertado atención desde las primeras emisiones de la nueva temporada del formato, que volvió a la pantalla de Telefe luego de más de dos décadas. En su audición, Valentina se presentó con el número 2274 y eligió interpretar “Baby One More Time”, de Britney Spears. Esa prueba le permitió continuar dentro del proceso de selección.

Más adelante, en una instancia posterior, cantó “Desafiando al destino”, de María Becerra. Allí recibió devoluciones del jurado, integrado por Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole. Ángela mencionó al aire el vínculo de la concursante con Mario Pergolini, mientras que Valentina remarcó su intención de abrirse camino por mérito propio.

Imagen 7DDVC7H2FFF7FGAJNNBDU5ZZUU

“Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, sostuvo durante su paso por el reality. García, a su vez, destacó su presentación antes de que se confirmara que avanzaba a la siguiente instancia.

La despedida se produjo poco después de ese logro. Frente a las cámaras del programa, Pergolini explicó que eligió aceptar una oportunidad laboral vinculada a la actuación. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, señaló.

Mario Pergolini había contado previamente que su hija se anotó en el casting sin avisarle. En su programa, bromeó con ella por presentarse en una señal competidora de El Trece. Más tarde, consultado por Desayuno Americano, evitó profundizar sobre sus decisiones profesionales y sostuvo que el recorrido le pertenece a Valentina. “Yo jamás llamé a nadie para hacer algo”, declaró el conductor de Otro día perdido sobre su decisión de mantenerse al margen de la carrera de su hija. “El que diga lo contrario miente”, afirmó.

Temas Relacionados

PopstarsEn el barroLape Club SocialValentina Pergolini

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

A través de sus redes sociales, el hijo del fallecido empresario, Felipe, compartió una imagen del lugar donde descansan sus restos y sorprendió a sus seguidores

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

La cantante sufrió un contratiempo antes de su show con Bandana en Mendoza, y mostró un vendaje mientras trabajaban en su flamante estilo

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

En su paso por el ciclo de Bondi Live, la bailarina contó la actitud de su pareja a la hora de subir fotos en una plataforma para adultos y, además, la estrategia que toma para evadirlas

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

La artista jujeña dejó de lado las evasivas y reconoció que su vida sentimental cambió tras separarse del músico. Su novo sería su bailarín, Ignacio Colombara

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

La modelo, exesposa del Cholo Simeone, se manifestó en la previa al último partido del astro rosarino con la albiceleste y centró su homenaje en la familia detrás del futbolista

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

AMÉRICA

Chino-costarricense requerido por Estados Unidos permanecerá en máxima seguridad mientras se define su extradición

Chino-costarricense requerido por Estados Unidos permanecerá en máxima seguridad mientras se define su extradición

Honduras: Investigan nueva masacre ocurrida en la comunidad de Quimistán, Santa Bárbara

Guardabosques detenidos y tierras en disputa: la presión sobre los mayangnas en Nicaragua

Guatemala lanza una licitación para contratar 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones desde 2032

Casi la mitad de los docentes de primaria tiene un nivel inicial de habilidades digitales en Costa Rica

MALDITOS NERDS

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

La nueva laptop Zenbook DUO de ASUS ya está disponible en Argentina

Damon Lindelof confirma que ‘Lanterns’ ya trabaja en nuevos episodios para HBO

‘Gundam Rogue Orbit’ revela su primer gameplay de alta velocidad en Marte

‘The Witcher 3 Remastered’ corregirá rendimiento y audio en consolas

DEPORTES

El micro de la selección argentina partió rumbo al estadio para la despedida de Lionel Messi: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

El micro de la selección argentina partió rumbo al estadio para la despedida de Lionel Messi: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

La banda de cumbia de la que es fanático Lionel Messi y se volvió a unir para su despedida

Con los históricos y una de las caras nuevas: la formación de Argentina para la despedida de Messi

Un ex combatiente de Malvinas cantará el himno en la despedida de Messi con la bandera del Mundial: su “primicia” sobre el show sorpresa

La contundente revelación de Nicolás Tagliafico sobre la final del Mundial entre Argentina y España