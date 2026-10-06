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Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

La conductora de 99 años abandonó la clínica este martes a las 17 horas, luego de superar el cuadro respiratorio que la obligó a reingresar el 18 de septiembre. Qué dice el parte médico

mirtha legrand
Mirtha Legrand recibió el alta médica
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Mirtha Legrand recibió el alta este martes a las 17 horas del Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación que mantuvieron en vilo a su familia y al público.

El parte médico, emitido por el Sanatorio Mater Dei el 6 de octubre de 2026 luego del alta, firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, señala: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”.

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Parte médico Mirtha Legrand
Parte médico del alta de Mirtha Legrand emitido por el Sanatorio Mater Dei

La conductora completó la rehabilitación kinesiológica antes de la salida

El parte médico anterior, emitido el lunes 5 por Echagüe, había anticipado una evolución favorable. “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”. El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.

Además del seguimiento kinesiológico, Legrand recibió atención de distintas especialidades durante su estadía en el sanatorio. Los controles clínicos y nutricionales formaron parte del esquema de tratamiento que el equipo médico sostuvo a lo largo de toda la internación, con el objetivo de completar la recuperación y evitar una nueva recaída tras el cuadro respiratorio que motivó su reingreso.

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La internación arrancó tras una recaída en su domicilio

La situación de Legrand tuvo dos etapas en septiembre. En una primera instancia, fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su casa. Sin embargo, una descompensación respiratoria la obligó a reingresar al Mater Dei el 18 de septiembre.

Desde entonces, los partes oficiales describieron una evolución sostenida. El 25 de septiembre, Echagüe informó que la conductora incrementaba su actividad física junto al equipo de kinesiología. El 30 de septiembre, confirmó la mejoría de la neumopatía y agradeció el respeto y el acompañamiento del público hacia Legrand y su entorno. El viernes 2 de octubre, un nuevo comunicado señaló que Legrand continuaba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, aunque sin precisar fecha para el alta.

En ninguno de esos partes se habló de complicaciones adicionales. La institución mantuvo la cautela sobre el momento del egreso y subrayó que la decisión dependería exclusivamente de la evolución clínica de la paciente.

Mirtha Legrand sonríe frente a la cámara con un vestido negro brillante de lentejuelas y apliques de plumas en los hombros
Mirtha Legrand estuvo internada por un cuadro pulmonar durante casi tres semanas

Juana Viale condujo los programas durante la ausencia de su abuela

La internación modificó la programación de El Trece. La última emisión de Legrand al frente de La noche de Mirtha fue el 29 de agosto y, desde entonces, su nieta Juana Viale asumió la conducción de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos, como es habitual.

El sábado 3 de octubre, Viale brindó tranquilidad al público desde la pantalla: “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, dijo al ser consultada por el estado de su abuela. También contó que Legrand seguía los programas desde el sanatorio y no dejaba de estar atenta a los detalles de la conducción. “Tiene sus días, como su carácter”, agregó con humor, antes de comenzar la mesa con sus invitados.

Durante la internación, la animadora recibió las visitas de su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana y Nacho Viale; y su bisnieta Ámbar de Benedictis, quienes la acompañaron en distintos momentos de su recuperación.

Durante la apertura de la emisión del sábado 3 de octubre, Viale también adelantó que su abuela no se limitaba a mirar el programa: una vez terminada cada emisión, le hacía llegar sus comentarios. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, dijo la conductora entre risas, en referencia a los consejos que recibe de Legrand tras cada programa. Consultada sobre el contenido de esas indicaciones, Viale prefirió no dar detalles y se limitó a calificarlas en términos generales: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”.

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