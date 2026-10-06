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Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

La actriz se encuentra en pareja hace dos años con Guillermo Freire y le dedicó la primera publicación

Un hombre besa en la mejilla a una mujer que lleva un pañuelo rojo, a bordo de un barco frente a la costa
Emilia Attias hizo la primera publicación junto a su novio luego de dos años de relación (Instagram)
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Emilia Attias sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación junto a Guillermo Freire, en una de las pocas oportunidades en las que decidió mostrar fotos de la pareja en sus redes sociales. La escasez de este tipo de contenido convirtió al posteo en una novedad para quienes siguen de cerca su vida sentimental.

En esta oportunidad, la actriz publicó una serie de fotografías junto a Guillermo y acompañó las postales con una breve declaración, en una nueva demostración de afecto que repercutió en las redes sociales. Una de las imágenes elegidas muestra al economista dándole un beso mientras ambos se encuentran a bordo de una embarcación, con el mar de fondo.

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Junto a esas fotografías, Attias escribió: “A vos, feliz todo”, acompañado de un emoji de infinito. La frase se convirtió rápidamente en el centro de atención de la publicación y volvió a poner el foco sobre el presente de la pareja.

La publicación no pasó inadvertida entre sus más de un millón y medio de seguidores, que reaccionaron con todo tipo de comentarios. Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron “¿Quién es?”, “¿Y ese bombón?”, “¿Quién es él?”, “Pensé que era el Turco”, “Pensé que era Nico”, “El turco cuando era joven jaja” y “Tremendo cambio”. En las primeras horas, el posteo acumuló alrededor de 27 mil “me gusta”, entre ellos el de Evangelina Anderson.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram en la que un hombre besa en la mejilla a una mujer con pañuelo rojo
El posteo que le dedicó Emilia a su novio

La demostración actual contrasta con la actitud que Attias mantuvo durante los primeros meses de la relación. Cuando comenzó a ser consultada públicamente por el vínculo con Freire, la actriz evitaba profundizar sobre el tema y prefería mantener los detalles dentro de su intimidad. En aquel momento, cuando el romance era todavía un rumor, había expresado: “No te voy a contar esas intimidades”.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó y la actriz comenzó a referirse a Freire de otra manera. En 2025, durante su participación en MasterChef Celebrity, confirmó que tenía novio y reveló un detalle que llamó la atención: “Cocina mucho mi novio y me enseña”.

El romance con Freire se enmarca en la vida sentimental de Attias después de su separación del Turco Naim, con quien estuvo en pareja durante 20 años y con quien tiene una hija en común. La ruptura se produjo en mayo de 2024, y a mediados de noviembre de ese mismo año la actriz se mostró a los besos con Freire en un evento, en lo que marcó el inicio de la etapa pública de esta relación.

Semanas atrás, lejos de los sets y los compromisos profesionales, Attias se permitió una breve pausa. La actriz publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de su viaje —sin destino declarado ni fechas precisas— que se convirtió en el único relato disponible de unos días dedicados al descanso, la gastronomía, la moda y el disfrute personal.

Un hombre y una mujer se besan. Ella tiene cabello largo oscuro, un top corto y jeans. Él tiene cabello rizado y barba corta. Luz tenue
Una de las pocas apariciones públicas que hicieron fue en el cumpleaños de Emilia (RS Fotos)

Las postales que seleccionó arrancan con una dimensión íntima y cotidiana: varios primeros planos con el rostro sin maquillaje visible, la piel expuesta al sol y el cabello húmedo, con anillos superpuestos y esmalte en tonos oscuros. En otras tomas, el registro es más formal: lleva un conjunto de dos piezas en negro con estampado de lunares rosas —top de tiras finas y falda larga—, acompañado de pulseras anchas de metal oscuro.

En una de las imágenes más elaboradas en términos de estilismo, viste un vestido tipo corsé con estampado floral de tapicería, aros circulares grandes y una cartera de cuero negro decorada con una cadena de piedras rojas, con labios con brillo y sombra en tonos rosados. En un registro más casual, otra foto la muestra con un pañuelo naranja atado a la cabeza, anteojos de marco oscuro con detalles blancos y varios collares superpuestos con cuentas de colores y dijes, combinados con una musculosa blanca.

La dimensión gastronómica del viaje ocupa un lugar destacado en la publicación. Una de las imágenes muestra un desayuno en cama con una copa de jugo en primer plano y, al fondo, una mesa redonda con el servicio completo. Otra fotografía registra un plato de mariscos en una mesa de mantelería blanca con copas de agua y de vino. La tercera escena, tomada de noche y con luz de vela, muestra una cena de platos compartidos: arroz con azafrán, un guiso oscuro con lentejas, papas fritas cortadas en tiras finas y un bol con vegetales salteados, todo servido en bandejas de metal sobre una mesa oscura.

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