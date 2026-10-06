El número que explica el imperio de Messi fuera de la cancha: cuál es su patrimonio personal

Messi, festejando uno de los 125 goles que convirtió con la camiseta de la Selección Argentina.

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Hay despedidas que se miden en lágrimas, en camisetas levantadas al cielo y en estadios que no quieren soltar a su ídolo. La de esta noche, en el Monumental, tendrá todo eso. Pero detrás del último baile de Lionel Messi con la camiseta albiceleste hay otra historia, más silenciosa, que no se juega en la cancha: la del chico de Rosario que fue convirtiendo cada gambeta en un negocio, y cada título en una puerta que se abría hacia algo más grande.

Porque Messi dejará la Selección, pero su vida económica está lejos de apagarse. Al contrario: lleva años armando, con una paciencia que recuerda a la de sus mejores jugadas, lo que vendrá después del último partido. Y los números de ese armado ya son, por sí solos, un récord fuera de la cancha.

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El amistoso contra Benín pondrá punto final a 21 años y 207 presencias con la Selección. Es el cierre de una carrera que incluye cinco Mundiales, la Copa del Mundo de Qatar 2022, dos Copas América, la Finalissima 2022, el oro olímpico de Beijing 2008 y el título Sub-20 de 2005. Tras la final del Mundial 2026, él mismo anunció su retiro de la Selección con una frase que recorrió el mundo: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Una fortuna de diez cifras

¿Cuánto vale Messi? Depende de a quién se le pregunte, aunque todas las respuestas orbitan alrededor de los mil millones de dólares. La revista Forbes calcula su patrimonio en USD 1.100 millones, aunque otras mediciones lo ubican en una franja de entre USD 850 y 1.000 millones de dólares. Más allá de las diferencias, el mensaje es el mismo: el rosarino se movió del universo de las estrellas deportivas al de los multimillonarios.

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Messi junto a Xavi e Iniesta en su etapa en el Barcelona, el club donde jugó durante 17 temporadas. (AFP)

Forbes también hizo otra cuenta, la del recorrido completo: estima que Messi ganó unos USD 1.800 millones a lo largo de su carrera, entre la cancha y los negocios, antes de impuestos y de las comisiones de los agentes.

Y el presente no se queda atrás. En la lista 2026 de los deportistas mejor pagos del mundo, que mide lo cobrado entre mayo de 2025 y mayo de 2026, Messi aparece tercero, con USD 140 millones, un récord personal en ese ranking. La mitad, USD 70 millones, llegó por lo que hace con la pelota. La otra mitad, otros USD 70 millones, vino de sus contratos publicitarios y de sus negocios.

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El sueldo que cobra con 39 años

En Inter Miami, Messi cobra como lo que es: el jugador que cambió el mapa del fútbol en Estados Unidos. La asociación de jugadores de la liga informó que este año recibe USD 28,3 millones en compensación garantizada, una cifra mayor que la masa salarial completa de otros 28 equipos del torneo.

Su ingreso se refuerza con acuerdos de reparto de ingresos que la liga mantiene con diferentes marcas internacionales. En octubre de 2025 firmó una extensión que lo mantiene en Miami hasta el final de la temporada 2028. Y hay un detalle que marca el futuro: según el copropietario del club, Jorge Mas, “cuando Lionel termine de jugar será socio” de los dueños. El diario The New York Times informó que esa participación ronda el 10%.

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A eso se suma el vínculo más largo de todos: el que tiene con Adidas. La relación arrancó en 2004 y en 2017 se transformó en un contrato vitalicio que, según estimaciones del portal brasileño Columna Financeira, le aporta unos 20 millones de euros por año.

Messi junto a David Beckham en Inter Miami, el club del que será socio cuando se retire. (AP)

Los negocios del 10

Quizás el dato que mejor resume el cambio de etapa es que Messi ya es dueño, o socio, de cinco clubes de fútbol en cuatro países. En Uruguay se sumó en mayo de 2025 al proyecto que había fundado un excompañero suyo, y el club pasó a llamarse Deportivo LSM, con las iniciales de ambos dueños. Hoy compite en la tercera categoría uruguaya.

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En Argentina, su familia está al frente de Leones de Rosario, presidido por su hermano Matías y que esta temporada juega en la Primera C. En España sumó dos: en abril de 2026 compró el Unió Esportiva Cornellà, de la quinta categoría, y el 1° de octubre se anunció la adquisición del 100% del Club Deportivo Eldense, que juega en Segunda División, aunque la operación todavía espera la autorización del Consejo Superior de Deportes. El quinto es Inter Miami, donde jugará hasta 2028 y del que será socio cuando se retire.

Lejos de la pelota, el negocio más sólido es el hotelero. Su marca MiM Hotels agrupa seis hoteles boutique de alta gama en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra.

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La cartera sigue por el plato y la copa. En julio de 2025 se sumó como socio a El Club de la Milanesa, que prepara su desembarco en Europa con una inversión de unos USD 6 millones y cinco locales en Cataluña. También tiene su línea de vinos L10 Wines, una de bebidas hidratantes llamada Más+ y su marca de perfumes, Messi Fragrances.

La camiseta especial que usará la Selección Argentina esta noche, en la despedida de Messi ante Benín en el Monumental.

En el ladrillo, participa de Carrasco M, un desarrollo de 24 unidades frente al río Paraná, en Rosario, con una inversión estimada de USD 7 millones. Y en Barcelona, a través de un fondo inmobiliario, compró un edificio que llevaba años cerrado por unos USD 13 millones. También tiene una productora audiovisual, 525 Rosario, y una firma con sede en San Francisco que invierte en startups de tecnología deportiva.

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El centro de este entramado es Limecu España 2010, el holding familiar que maneja su hermano Rodrigo y que en septiembre de 2025 mudó su sede a Andorra. Cerró 2023 con activos por 236,5 millones de euros. Una de sus filiales, Leo Messi Management, que gestiona los derechos de imagen del crack, facturó 61,9 millones de euros en 2024 y dejó más de 11 millones de ganancia neta.

Con tanto recorrido, el propio Messi parece el primero en mantener los pies sobre la tierra. En noviembre de 2025, cuando recibió las llaves de la ciudad de Miami, lo resumió con humildad: “El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”.

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Esta noche, el Monumental se despedirá del mejor jugador que vistió la camiseta argentina. Mañana, Messi seguirá con otra agenda: la de un empresario que, como en la cancha, se adelantó a la jugada.