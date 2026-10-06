Honduras

El defensor Víctor Vandenbroucke se aparta de la selección de Honduras tras el duelo ante Jamaica

El futbolista, convocado para la Liga de Naciones de la Concacaf, no disputó minutos y comunicó mediante una carta que dejará la concentración por dificultades personales fuera del campo de juego

Víctor Vandenbroucke decidió apartarse de la Selección de Fútbol de Honduras tras la fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Imagen de cortesía)
Víctor Vandenbroucke decidió apartarse de la Selección de Fútbol de Honduras tras la fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Imagen de cortesía)
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Víctor Vandenbroucke comunicó que decidió apartarse por ahora de la Selección Nacional de Honduras tras el duelo ante Jamaica, debido a las dificultades que experimentó para adaptarse a la cultura y la vida cotidiana del país. El defensor, nacido en Estados Unidos e hijo de madre hondureña, había sido convocado para la Liga de Naciones de la Concacaf, aunque no sumó minutos en el campo. informó La Prensa

La determinación fue tomada junto con su entorno familiar y llegó a la Federación de Fútbol de Honduras mediante una carta formal. Su madre, Sarahí Vallecillo, cuestionó públicamente la convocatoria en un mensaje dirigido al dirigente José Francisco Molina: “Señor, ¿para qué convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo? Mejor que los dejen donde están, continuando con su vida”.

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La Federación de Fútbol de Honduras confirmó que la salida responde exclusivamente a una decisión personal del jugador. El organismo indicó que Vandenbroucke agradeció al país, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición hondureña.

La adaptación fuera del campo como motivo de la salida

Según La Prensa, el futbolista explicó que llegó con ilusión, respeto y el deseo de representar a Honduras por el vínculo familiar que mantiene a través de su madre. Sin embargo, reconoció que la experiencia le planteó obstáculos más allá de lo deportivo.

Las dificultades para acostumbrarse a la vida cotidiana en el país motivaron la renuncia temporal del jugador. (Cortesía: FFH)
Las dificultades para acostumbrarse a la vida cotidiana en el país motivaron la renuncia temporal del jugador. (Cortesía: FFH)

“Durante este tiempo me ha costado adaptarme. Vivir una experiencia como esta implica mucho más que jugar al fútbol. Hay aspectos culturales, personales y de vida cotidiana a los que no siempre es sencillo acostumbrarse, y en mi caso ese proceso ha sido más difícil de lo que esperaba”, afirmó Vandenbroucke.

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El defensor sostuvo que comprendió que, en esta etapa de su carrera, no siente que Honduras sea su lugar. Aclaró que esa percepción no disminuye el cariño ni el respeto que mantiene por el país y sus habitantes.

En el comunicado publicado en redes sociales. La Federación de Fútbol de Honduras señaló que respeta la postura del jugador y le deseó éxitos en su carrera profesional. En su comunicación, el zaguero remarcó que la determinación fue difícil porque valora la posibilidad que tuvo de vestir los colores del país que forma parte de su historia familiar.

El foco puesto en GENT II y una puerta sin cierre definitivo

Tras dejar la concentración de la selección hondureña, Vandenbroucke anunció que centrará sus esfuerzos en GENT II, su club, donde pretende continuar su desarrollo como futbolista mediante los entrenamientos y los partidos.

Vandenbroucke enfocará su carrera profesional en el club GENT II tras abandonar la concentración del combinado centroamericano. (Imagen de cortesía)
Vandenbroucke enfocará su carrera profesional en el club GENT II tras abandonar la concentración del combinado centroamericano. (Imagen de cortesía)

El jugador no descartó una futura vuelta al combinado nacional. “Esta decisión no significa necesariamente cerrar una puerta para siempre. El futuro puede traer nuevas circunstancias y, si algún día vuelvo a sentir que es el momento y el lugar adecuado, la posibilidad de regresar a la Selección de Honduras seguirá abierta”, expresó.

En su despedida, agradeció a la afición por el respaldo recibido y por permitirle conocer una parte de la identidad hondureña.

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