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Los precios moderaron su ritmo en Panamá y el IPC acumuló un alza de 2% hasta julio

Transporte fue la división con la mayor caída en julio, al retroceder 1,4%, principalmente por la reducción en los combustibles.

Una mano enguantada sostiene una boquilla de surtidor de combustible junto a una bomba de gasolina. Un billete de un dólar estadounidense desenfocado reposa en la base.
Los precios de la gasolina y el diésel estuvieron entre los principales factores que empujaron el IPC hacia abajo durante julio, cuando combustibles y lubricantes para vehículos disminuyeron 5,0%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a caer 0,3% en julio de 2026, con lo que Panamá acumuló dos meses consecutivos de reducción en el indicador. El comportamiento estuvo marcado principalmente por la baja en transporte, electricidad, gas y algunos alimentos, factores que compensaron los aumentos registrados en bebidas alcohólicas, comunicaciones y salud.

A pesar de ese retroceso mensual, los precios acumulan un incremento de 2,0% frente a diciembre de 2025. El nivel es menor al 2,6% que se había acumulado hasta mayo, señal de que las caídas registradas en junio y julio moderaron parte de las presiones que se habían concentrado durante el segundo trimestre.

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El IPC mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares y constituye una referencia para observar el comportamiento de la inflación. En el caso del Índice Nacional Urbano, las ponderaciones se basan en los patrones de consumo de 10.331 hogares de diferentes niveles de ingreso investigados en áreas urbanas del país.

La mayor presión hacia abajo en julio provino del transporte, que registró una disminución de 1,4%, la más pronunciada entre las divisiones que componen el índice. El resultado estuvo relacionado con una caída de 5,0% en combustibles y lubricantes para vehículos, impulsada por menores precios del diésel y la gasolina durante el mes.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una reducción de 0,1% en julio, con descensos en ocho de las 13 clases que integran esta división. REUTERS/Luis Jaime Acosta
Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una reducción de 0,1% en julio, con descensos en ocho de las 13 clases que integran esta división. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Aun cuando el IPC de julio recoge una reducción en el componente de combustibles, esa tendencia comenzó a revertirse antes de terminar el mes. Desde el 24 de julio entraron en vigor nuevos precios que elevaron en Panamá la gasolina de 95 octanos en 8,4 centésimos por litro, la de 91 octanos en 7,4 centésimos y el diésel en 18,3 centésimos por litro.

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el ajuste principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que impulsaron las cotizaciones internacionales del petróleo, en un escenario marcado por la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro mundial de crudo.

El segundo descenso más importante se produjo en vivienda, agua, electricidad y gas, con una reducción de 0,6%. Dentro de esta división destacaron las disminuciones de 2,7% en electricidad y de 2,2% en gas, por lo que energía y combustibles se convirtieron en factores determinantes para contener el IPC durante julio.

Los alimentos también contribuyeron al movimiento, aunque la división de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó apenas 0,1%. Ocho de sus 13 clases registraron disminuciones, entre ellas hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres, con 1,0%; refrescos y otras bebidas no alcohólicas, 0,8%; y pescados y otros mariscos, que descendieron 0,6%.

Al revisar productos específicos aparecen variaciones más intensas. Las hortalizas frutales frescas o refrigeradas disminuyeron 6,6%, mientras el pescado fresco y refrigerado cayó 1,6% y los limones 1,4%. En dirección contraria, los camarones frescos o refrigerados aumentaron 2,2%, mientras los cereales registraron un incremento de 1,1% entre junio y julio.

Un hombre lee un recibo de luz bajo la bombilla de un techo. En la mesa, un vaso de agua y un bolígrafo. El fondo es una pared texturizada con ladrillos expuestos.
La electricidad registró una disminución de 2,7% y el gas de 2,2%, contribuyendo a contener el Índice de Precios al Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción general no significa, sin embargo, que todos los componentes de la canasta se abarataran durante julio. Bebidas alcohólicas y tabaco presentó el mayor aumento entre las divisiones, con 0,6%; información y comunicación avanzó 0,3%; salud, 0,2%; y recreación, deporte y cultura registró un incremento de 0,1%.

Dentro de esos grupos, destilados, licores y vinos aumentaron 1,7%, mientras los servicios prestados por cines, teatros y salas de conciertos subieron 1,3%. Los medios de grabación avanzaron 1,1%, los servicios de comunicaciones móviles 0,8% y los medicamentos registraron un incremento de 0,5%, según el INEC.

El comportamiento acumulado muestra que la mayor presión sobre los precios se produjo entre marzo y mayo. El IPC aumentó 0,9% en marzo, aceleró a 1,1% en abril y agregó 0,3% en mayo, cuando alcanzó una variación acumulada de 2,6%. Posteriormente, las reducciones de 0,3% en junio y otro 0,3% en julio llevaron el acumulado hasta 2,0%.

En la provincia de Panamá, el IPC también disminuyó 0,3% durante julio, aunque su incremento acumulado desde diciembre se situó en 1,8%. El índice provincial alcanzó 102,3 puntos en mayo, retrocedió a 102,0 en junio y cerró julio en 101,7, mientras transporte cayó 1,3% y vivienda, agua, electricidad y gas bajó 0,7%.

Vista de una mano señalando el ítem 'ADDITIONAL SURCHARGE' de 50 dólares en una factura de hotel, con una tarjeta de crédito borrosa en el fondo.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares y es uno de los principales indicadores para conocer el comportamiento de la inflación y los cambios en el costo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la provincia de Panamá, la reducción mensual fue incluso mayor: el Resto Urbano registró una caída de 0,4% en julio. Sin embargo, allí el aumento acumulado durante 2026 alcanzó 2,1%, frente al 1,8% observado en la provincia de Panamá, mostrando una evolución ligeramente distinta de los precios entre las áreas urbanas del país.

Los resultados reflejan así dos fuerzas que están actuando en direcciones opuestas sobre los precios. Mientras combustibles, electricidad, gas y determinados alimentos ejercieron presión hacia abajo, otros bienes y servicios continuaron encareciéndose. En julio, las reducciones tuvieron suficiente peso para dominar el resultado general, prolongando por segundo mes consecutivo la moderación del IPC.

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