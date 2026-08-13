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Cómo bloquear la IA de Amazon en Twitch para que no use mi contenido

Por defecto, todos los canales de Twitch ceden su contenido para entrenar los modelos de IA generativa de Amazon

Twitch lanzó una opción para que los streamers impidan que su contenido entrene los modelos de IA generativa de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Twitch lanzó una opción para que los streamers impidan que su contenido entrene los modelos de IA generativa de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Twitch habilitó una opción para que los streamers excluyan el contenido de su canal del entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial generativa de Amazon.

Para excluirse, el proceso es el siguiente: ingresar a Twitch, ir a Ajustes, seleccionar la pestaña ‘Seguridad y privacidad’, desplazarse hasta la sección ‘Entrenamiento para IA generativa’ al pie de la página y desactivar la opción.

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La plataforma anunció la medida a través de su cuenta oficial de soporte en (antes Twitter), aunque con una salvedad que generó rechazo inmediato en la comunidad: todos los canales están activados por defecto para ceder ese contenido, lo que obliga a cada creador a desactivar la opción de forma manual si no quiere participar.

Captura de pantalla de un tuit de Soporte de Twitch anunciando la opción para desactivar el uso de contenido para entrenar IA de Amazon, con un enlace
Por defecto, todos los canales participan, por lo que cada creador debe desactivar la opción manualmente para excluirse. (X: TwitchSupport)

“Si participas en el chat de la transmisión de otra persona, sus preferencias de exclusión voluntaria determinarán si ese chat puede usarse para entrenamiento”, añade la plataforma de transmisiones en vivo.

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Qué implica la medida y qué queda fuera de ella

Al mantener la opción activada, las transmisiones en vivo, los VOD, los clips, los momentos destacados, el chat y cualquier texto o imagen del canal pueden utilizarse para optimizar los modelos de IA generativa que Amazon desarrolle en el futuro.

Un ejemplo que cita la propia plataforma: el audio de un streamer podría contribuir a perfeccionar modelos de conversión de voz a texto, lo que a su vez mejoraría la calidad de los subtítulos automáticos tanto en Twitch como en otros servicios de Amazon.

Interfaz de usuario de Twitch con la sección de ajustes de seguridad y privacidad. Muestra opciones para bloquear susurros, regalos, ocultar insignias y gestión de datos
Para salir del programa, los usuarios deben acceder a la sección Seguridad y privacidad en los ajustes de su cuenta. (Twitch)

Desactivar la opción, en cambio, impide que ese contenido se use en el entrenamiento futuro de cualquier modelo de Amazon destinado a generar o sintetizar texto, audio, imágenes o video.

Sin embargo, la exclusión no cubre todos los usos de inteligencia artificial dentro de la plataforma.

Twitch aclaró que herramientas como AutoMod, el sistema de moderación automática, seguirán funcionando con independencia de la elección del creador, ya que operan sobre el servicio en su conjunto y desactivarlas para un usuario afectaría la seguridad de toda la comunidad.

Captura de pantalla de la interfaz de Twitch, incluye una sección de configuración de perfil, el logo de Twitch, y dos personas en recuadros de video
Si el creador no se excluye, sus transmisiones, VOD, clips, momentos destacados, chat e imágenes quedan disponibles para entrenar futuros modelos de IA de Amazon. (Twitch)

Los subtítulos automáticos también continuarán activos: procesan el contenido en tiempo real, pero no lo almacenan para entrenar modelos que generen material nuevo.

Twitch también puede seguir utilizando tus datos para ejecutar funciones compatibles con IA, como los subtítulos, que generan automáticamente subtítulos para tus Clips, pero no conserva tu transmisión ni tus clips para entrenar un modelo que pueda generar contenido nuevo”, explicó la plataforma.

La distinción que traza Twitch entre ambos tipos de uso es la siguiente: las funciones con soporte de IA que ya existen en la plataforma no guardan el contenido del creador para producir nuevos videos, imágenes o texto; los modelos de IA generativa, en cambio, sí aprenden de ese material para crear contenido original.

Herramientas como AutoMod continuarán activas sin importar la decisión del creador. (Twitch)
Herramientas como AutoMod continuarán activas sin importar la decisión del creador. (Twitch)

El control sobre las primeras es independiente y se gestiona desde la configuración de cada función; el control sobre los segundos es el que ahora se habilitó con esta nueva opción.

Cuál es la relación entre Twitch y Amazon

Amazon adquirió Twitch en agosto de 2014 por cerca de USD 970 millones y desde entonces opera la plataforma como una de sus filiales. Ambas compañías funcionan de forma integrada en áreas tecnológicas, comerciales y de beneficios para los usuarios.

Con una membresía de Amazon Prime, los usuarios obtienen cada mes una suscripción gratuita a un canal de Twitch.

Amazon compró Twitch en 2014 por cerca de USD 970 millones y desde entonces la opera como filial. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Amazon compró Twitch en 2014 por cerca de USD 970 millones y desde entonces la opera como filial. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Esa suscripción da acceso a los beneficios de suscriptor del canal elegido, emojis y colores de chat exclusivos, emblema de chat Prime y ventajas específicas definidas por cada streamer, sin costo adicional.

Para activarla, basta con vincular las cuentas de Amazon y Twitch, explorar los canales que participan en el programa y, mientras se visualiza el canal de un streamer desde un navegador web, hacer clic en ‘Suscribirse’.

En la pantalla de suscripción, hay que desplazarse hasta el final, seleccionar ‘Usar suscripción Prime’ y confirmar con ‘Suscribirse con Prime’.

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