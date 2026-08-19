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Capacitan a personal médico para mejorar la atención prenatal en la frontera de República Dominicana

El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud buscan reducir riesgos maternos y neonatales, con apoyo financiero de KOICA y cooperación técnica de OPS/OMS

Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud ponen a prueba una capacitación de tres días. La red se conectará con hospitales, enfermería y promotores. La apuesta es detectar a tiempo y cambiar la ruta de atención (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud ponen a prueba una capacitación de tres días. La red se conectará con hospitales, enfermería y promotores. La apuesta es detectar a tiempo y cambiar la ruta de atención (Foto cortesía Ministerio de Salud)
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El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud (SNS) iniciaron este martes en Santo Domingo un taller para fortalecer el control prenatal con el objetivo de reducir los riesgos maternos y neonatales, en el marco de un proyecto para mejorar la atención primaria en salud materna e infantil en Dajabón y Elías Piña.

La iniciativa prevé reforzar la capacidad instalada en esas dos provincias fronterizas: Dajabón cuenta con 31 puntos de control prenatal y Elías Piña con 19, que serán articulados con hospitales provinciales, personal médico y de enfermería, promotores de salud y equipos básicos. La formación de facilitadores tendrá una duración de tres días.

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El programa recibe apoyo financiero de KOICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, y cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Su propósito es elevar las competencias del personal sanitario y replicar conocimientos y buenas prácticas en los establecimientos del primer nivel de atención.

Capacitación en control prenatal

El ministro de Salud, Víctor Atallah, explicó que la salud materna y neonatal es una prioridad porque cada consulta prenatal permite detectar riesgos de forma temprana, prevenir complicaciones y asegurar una atención digna y de calidad. En ese sentido, afirmó: “Cuando fortalecemos el control prenatal, identificamos tempranamente los embarazos de riesgo, mejoramos la referencia oportuna y garantizamos una atención integral desde el primer nivel de atención, salvamos vidas”.

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La capacitación del Ministerio de Salud y el SNS define qué se priorizará en cada consulta prenatal (Foto cortesía Ministerio de Salud)
La capacitación del Ministerio de Salud y el SNS define qué se priorizará en cada consulta prenatal (Foto cortesía Ministerio de Salud)

La capacitación abarca la evaluación integral de la gestante, la historia clínica perinatal, nutrición, inmunización, consejería, evaluación de la condición fetal, elaboración del plan de parto y detección oportuna de hipertensión, hemorragias e infecciones durante el embarazo.

También incorpora estrategias de seguimiento comunitario y de referencia oportuna de los casos de riesgo. La meta es fortalecer la respuesta de la red de servicios y ofrecer una atención más cercana y resolutiva para las embarazadas y sus familias.

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, sostuvo que el enfoque integral del control prenatal sitúa en el centro la protección de la vida de las madres y de sus hijos al facilitar orientación, seguimiento y atención oportuna en las comunidades.

Landrón agregó: “Nuestro compromiso es garantizar que cada mujer, sin importar dónde viva ni su condición económica, pueda recibir un control prenatal oportuno, integral, humanizado y de calidad”.

Cooperación internacional y formación

En representación de la OPS/OMS, Bernardino Vitoy ratificó el compromiso de ese organismo con la reducción de la mortalidad materna e infantil y llamó a fortalecer un pacto nacional que priorice la salud y la vida de las mujeres dominicanas.

OPS/OMS, KOICA y Salud Pública: el pacto por la vida materna, la planificación familiar y más de 500 médicos capacitados en riesgos obstétricos (Foto cortesía Ministerio de Salud)
OPS/OMS, KOICA y Salud Pública: el pacto por la vida materna, la planificación familiar y más de 500 médicos capacitados en riesgos obstétricos (Foto cortesía Ministerio de Salud)

La directora de KOICA, Sook Jin Byun, indicó que el modelo de formación de facilitadores permitirá transferir los conocimientos adquiridos a otros profesionales de la salud y a las comunidades, con la intención de generar un impacto sostenible y extender de forma progresiva las buenas prácticas.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó que, dentro de las acciones de fortalecimiento del sistema, ya se ha capacitado a más de 500 médicos en atención de condiciones de riesgo vinculadas con la mortalidad materna.

En la actividad participaron también los viceministros José Antonio Matos, de Garantía de la Calidad, y Yudelka Batista, de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, además de Julio Gonell, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y el consultor José Morán, junto a otras autoridades y representantes del sector.

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