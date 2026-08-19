La apuesta educativa por la inteligencia artificial en República Dominicana enfrenta un reto: sostener la infraestructura

La UASD anunció alianzas y estrategias para impulsar la educación digital y ampliar el acceso a la inteligencia artificial en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las aulas dominicanas experimentan una transformación en el acceso a la tecnología y la formación en inteligencia artificial, tras el anuncio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre nuevas alianzas y estrategias para impulsar la educación digital en la isla.

El plan busca incorporar la inteligencia artificial en los procesos educativos y multiplicar las oportunidades de formación tecnológica para miles de ciudadanos, en un esfuerzo que podría impactar la economía nacional.

La UASD coordina acciones con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) para fortalecer el acceso a carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como para expandir la capacitación en áreas emergentes de innovación.

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Autoridades universitarias han delineado un programa que amplía la infraestructura educativa en distintas regiones de República Dominicana y prioriza la integración de herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza.

La estrategia se enfoca en que tanto jóvenes como profesionales puedan adquirir competencias digitales y aplicar nuevas tecnologías en sus campos laborales.

El rector de ITLA, Jimmy Rosario Bernard, remarcó la prioridad de acercar la tecnología a todos los sectores sociales, con el objetivo de democratizar el acceso a carreras STEM y promover la movilidad social en la isla.

Explicó que el propósito no es solo formar especialistas en inteligencia artificial, sino lograr que un millón dedominicanos utilicen estas herramientas para mejorar su desempeño profesional en áreas como educación, derecho, medicina y negocios.

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“La idea no es crear un millón de expertos en IA, sino que un millón de dominicanos-profesores, abogados, médicos, empresarios- hagan mejor lo que ya hacen, apoyados en la inteligencia artificial”, detalló Rosario Bernard.

El plan de la UASD busca incorporar la inteligencia artificial en los procesos educativos y aumentar la formación tecnológica para miles de ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación interinstitucional contempla el fortalecimiento del modelo “2+2”, que permite a egresados técnicos de ITLA continuar estudios universitarios en la UASD. Esta articulación favorece una transición fluida entre la educación técnica y la universitaria, y busca preparar un talento humano alineado con las necesidades del mercado laboral dominicano.

El plan incluye la expansión del concepto “UASD-ITLA” a centros regionales, para aprovechar la infraestructura ya existente y llevar programas de formación tecnológica a más estudiantes en todo el país.

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Las áreas de automatización, ciberseguridad y otras tecnologías emergentes forman parte del núcleo de la estrategia educativa. Las autoridades universitarias han indicado que estas disciplinas ocupan un lugar prioritario en los nuevos planes de estudio y en los programas de capacitación para profesionales.

La visión institucional subraya que la inteligencia artificial debe ser una herramienta accesible, útil para distintas profesiones y no únicamente para especialistas en tecnología.

El proyecto responde a una demanda creciente de competencias tecnológicas en la economía del conocimiento y pretende fortalecer la competitividad de la República Dominicana en el ámbito regional.

La estrategia educativa prioriza infraestructura en distintas regiones de República Dominicana y la integración de herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa se enmarca en un contexto donde la adaptación a los cambios tecnológicos resulta determinante para el desarrollo económico y social de la isla. La inclusión de la inteligencia artificial y la formación en STEM en la agenda educativa nacional posiciona a la UASD y al ITLA como referentes en el impulso de nuevas oportunidades para la población dominicana.

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El desafío ahora es asegurar que los recursos y la infraestructura acompañen el ritmo de las metas trazadas por las instituciones.