Guatemala

Refinería estatal, topes salariales y renuncia de magistrados: las demandas que organizaciones campesinas llevarán a las calles de Guatemala el 12 de octubre

Codeca, el CCDA y el FNL convocan marchas en todas las cabeceras departamentales del país. Sus peticiones van desde la nacionalización de la energía eléctrica hasta el impulso de una asamblea constituyente popular y plurinacional.

Los bloques sociales exigieron la nacionalización de la energía eléctrica y la creación de una refinería estatal de petróleo.
Organizaciones campesinas de Guatemala convocaron a una jornada de manifestaciones en las cabeceras departamentales para el 12 de octubre de 2026. (Codeca)
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Diversas organizaciones campesinas anunciaron una jornada de manifestaciones en todas las cabeceras departamentales de Guatemala para el próximo 12 de octubre de 2026, Día de la Hispanidad.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL) confirmaron que la movilización nacional dará inicio a las 07:00 horas.

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El objetivo central de la convocatoria consiste en plantear peticiones colectivas vinculadas con la contención del costo de vida, la gestión de los servicios públicos, reformas legislativas y transformaciones en el sistema de justicia del país.

Exigen la nacionalización de la energía eléctrica y la construcción de una refinería estatal

En materia económica, los bloques sociales rechazaron los subsidios que el Estado otorga a las empresas importadoras de combustibles.

Las organizaciones proponen que esos recursos públicos se canalicen hacia la construcción de una refinería estatal de petróleo capaz de procesar y abastecer de hidrocarburos a la nación.

A su vez, Codeca, el CCDA y el FNL demandaron la nacionalización del servicio de energía eléctrica y señalaron las altas tarifas cobradas por la firma Energuate, situación que genera conflictos sociales en múltiples comunidades rurales.

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Una farola LED moderna brilla intensamente al atardecer con un cielo degradado de púrpura a naranja. La silueta de una palmera se ve a la izquierda y las luces borrosas de la ciudad de Los Ángeles en el fondo.
Los bloques sociales exigieron la nacionalización de la energía eléctrica y la creación de una refinería estatal de petróleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la administración pública, las dirigencias solicitaron reducir los sueldos de los parlamentarios del Congreso de la República y demás altos funcionarios.

La propuesta exige fijar un tope salarial máximo equivalente a cinco salarios mínimos, de modo que el dinero ahorrado se destine al abastecimiento de medicamentos y a la construcción de laboratorios clínicos en los centros hospitalarios del país.

Demandan la derogación de reformas penales y el rechazo a la propuesta de Ley de Aguas

En el terreno normativo, los colectivos exigieron la derogación inmediata del Decreto 8-2023, disposición que modificó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, manifestaron un rechazo categórico a la Iniciativa 6816, correspondiente al proyecto de Ley de Aguas presentado por el Organismo Ejecutivo.

En su lugar, solicitaron que se elabore una nueva iniciativa legislativa con base en las necesidades y aportes formulados por las propias comunidades indígenas y campesinas.

El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
Los colectivos demandaron la derogación del Decreto 8-2023 y el rechazo a la propuesta gubernamental de Ley de Aguas. (TGW)

En cuanto al ámbito judicial, las agrupaciones solicitaron que el Ministerio Público (MP) abra investigaciones contra funcionarios del sistema de justicia a quienes señalan de presuntos nexos con redes de corrupción y delincuencia organizada.

De igual forma, pidieron indagar posibles alianzas irregulares entre diputados y magistrados, a la vez que demandaron detener los desalojos territoriales y las acciones judiciales contra los líderes comunitarios.

Piden la renuncia de autoridades universitarias y de las altas cortes del país

Las organizaciones campesinas requirieron la renuncia de Walter Mazariegos a su cargo como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

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La convocatoria exige la dimisión del rector de la USAC, Walter Mazariegos, y de los integrantes de las altas cortes del país. (Archivo/USAC)

El reclamo institucional abarca también la dimisión inmediata de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes cuestionan en su comunicado oficial.

Finalmente, las dirigencias de Codeca, el CCDA y el FNL reiteraron el llamado a las comunidades de todo el territorio nacional a sumarse a las marchas fijadas para el 12 de octubre de 2026, jornadas con las que buscan impulsar un proceso conducente a una asamblea constituyente popular y plurinacional.

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