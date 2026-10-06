Verónica Daboud asume como nueva embajadora de Honduras ante Austria

La red consular presta servicios de documentación, emisión de pasaportes y trámites de registro civil a los hondureños en el extranjero.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informó sobre la juramentación de Verónica Bahaia Daboud como nueva embajadora ante Austria.

Daboud asumirá la conducción de la misión hondureña en Viena en un momento en que el país busca mantener y ampliar sus relaciones diplomáticas y aprovechar sus representaciones en el exterior para promover oportunidades de cooperación, inversión, comercio y otros asuntos de interés nacional.

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La nueva embajadora no tendrá únicamente funciones ante el gobierno austríaco. También ejercerá la representación permanente de Honduras ante varios organismos internacionales con sede en Viena.

Entre las instituciones ante las que Bahaia Daboud tendrá representación se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Viena es una de las ciudades que concentran organismos internacionales y espacios de diálogo entre países, lo que amplía el alcance de su misión diplomática.

La representación hondureña deberá dar seguimiento a los temas que se discuten en esos organismos, participar en los espacios correspondientes y defender las posiciones e intereses del país.

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Honduras, con relaciones en 132 países

Según información oficial de 2025, el país sostiene relaciones diplomáticas con 132 países y cuenta con 35 embajadas en el exterior, de las cuales 26 son residentes —con sede directamente en el país ante el cual están acreditadas— y el resto, concurrentes.

La diplomática asumirá la representación permanente de Honduras ante la ONU, el OIEA y la ONUDI en Viena.

A través de las 85 embajadas concurrentes, un mismo embajador representa a Honduras ante otras naciones sin que exista necesariamente una sede diplomática permanente en cada una de ellas. A esta estructura se suman seis misiones permanentes ante organismos multilaterales, que permiten al país participar en espacios internacionales y dar seguimiento a asuntos políticos, económicos, sociales y de cooperación.

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La labor del servicio exterior hondureño no se limita a las relaciones políticas entre gobiernos. Las representaciones también tienen entre sus tareas promover inversiones, turismo, comercio y la imagen del país en el extranjero, además de brindar atención consular a los hondureños fuera del territorio nacional.

La red consular presta servicios de documentación, pasaportes, registro civil y otros trámites. La Cancillería tiene entre sus objetivos fortalecer esa red y mejorar la atención a los ciudadanos en el exterior.

Agenda en comercio, turismo y cultura

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las prioridades de la nueva embajadora será ampliar los espacios de cooperación bilateral con Austria en comercio, turismo, educación y cultura.

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La gestión diplomática en Austria combina la atención de asuntos bilaterales con el trabajo multilateral en Viena.

En materia comercial, la misión podrá contribuir a generar contactos entre instituciones y sectores empresariales de ambos países para identificar oportunidades para Honduras. En turismo, promoverá al país como destino y fortalecerá los vínculos con el sector austríaco. En educación y cultura, la agenda puede incluir intercambios académicos, cooperación entre instituciones y actividades que acerquen a los ciudadanos de ambos países.

El servicio exterior constituye uno de los principales instrumentos de Honduras para mantener relaciones con otros países y participar en organismos internacionales. Las embajadas representan al Estado hondureño ante otros gobiernos; las misiones permanentes cumplen funciones similares ante organismos multilaterales.

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La misión también deberá mantener abiertos los canales de comunicación con autoridades austríacas y representantes de otros países y organismos internacionales.