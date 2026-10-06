El Salvador

Iron Maiden en El Salvador: Salvadoreños y extranjeros listos para ver a la doncella de hierro del heavy metal

Es la segunda vez que la histórica banda británica de heavy metal visita El Salvador. En 2016, Maiden estuvo en el mismo Estadio Jorge “El Mágico” González.

Carlos Gutiérrez elaboró una máscara en honor al álbum Powerslave de 1984, uno de los icónicos de Iron Maiden. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Carlos Gutiérrez elaboró una máscara en honor al álbum Powerslave de 1984, uno de los icónicos de Iron Maiden. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
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Cientos de fanáticos de Iron Maiden se concentran en El Salvador antes del concierto previsto para el 5 de octubre. Seguidores salvadoreños y extranjeros llegaron al Estadio Jorge Mágico González para asistir al espectáculo.

Entre los asistentes hay guatemaltecos, hondureños, colombianos y uruguayos. Las camisas negras con la imagen de Eddie, la calavera que representa a la banda, cubren los alrededores del estadio.

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El Estadio Jorge Mágico González recibió a aficionados locales y de otros países que aguardaban el espectáculo programado para la fecha anunciada, mientras se reunían en los alrededores del recinto (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
El Estadio Jorge Mágico González recibió a aficionados locales y de otros países que aguardaban el espectáculo programado para la fecha anunciada, mientras se reunían en los alrededores del recinto (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de seguidores de Iron Maiden se concentran en El Salvador antes del concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de seguidores de Iron Maiden se concentran en El Salvador antes del concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Los asistentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay llegan al Estadio Jorge Mágico González para ver a Iron Maiden (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Los asistentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay llegan al Estadio Jorge Mágico González para ver a Iron Maiden (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Iron Maiden reúne a cientos de fanáticos en El Salvador antes de su concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Iron Maiden reúne a cientos de fanáticos en El Salvador antes de su concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Con camisetas, banderas y accesorios los fanáticos dejaron sentir su fervor (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Con camisetas, banderas y accesorios los fanáticos dejaron sentir su fervor (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Camisas negras y calaveras coparon los alrededores del recinto. Fanáticos de varios países de América Latina viajaron especialmente para presenciar el espectáculo del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Camisas negras y calaveras coparon los alrededores del recinto. Fanáticos de varios países de América Latina viajaron especialmente para presenciar el espectáculo del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
De Uruguay a Honduras y Guatemala, los países de origen de los fanáticos que viajaron a ver a Iron Maiden en El Salvador (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
De Uruguay a Honduras y Guatemala, los países de origen de los fanáticos que viajaron a ver a Iron Maiden en El Salvador (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Iron Maiden en El Salvador: camisas negras, calaveras y fanáticos de cuatro países que viajaron hasta el Estadio Mágico González (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Iron Maiden en El Salvador: camisas negras, calaveras y fanáticos de cuatro países que viajaron hasta el Estadio Mágico González (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de seguidores llegaron desde Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay para vivir el esperado concierto del 5 de octubre. La imagen de Eddie, el ícono de la banda, tomó los alrededores del recinto. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de seguidores llegaron desde Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay para vivir el esperado concierto del 5 de octubre. La imagen de Eddie, el ícono de la banda, tomó los alrededores del recinto. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Personas de distintas edades comparten el gusto por la banda británica (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Personas de distintas edades comparten el gusto por la banda británica (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de admiradores locales e internacionales vistieron la famosa calavera distintiva del grupo inglés durante las horas previas al gran concierto pactado para el cinco de octubre en el recinto capitalino (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
Cientos de admiradores locales e internacionales vistieron la famosa calavera distintiva del grupo inglés durante las horas previas al gran concierto pactado para el cinco de octubre en el recinto capitalino (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
El Estadio Jorge Mágico González se cubrió de camisas negras con la calavera que representa a la agrupación británica. Lo que ocurrió antes del concierto del 5 de octubre ya es un capítulo aparte de la historia. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)
El Estadio Jorge Mágico González se cubrió de camisas negras con la calavera que representa a la agrupación británica. Lo que ocurrió antes del concierto del 5 de octubre ya es un capítulo aparte de la historia. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

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