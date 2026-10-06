Iron Maiden en El Salvador: Salvadoreños y extranjeros listos para ver a la doncella de hierro del heavy metal

Carlos Gutiérrez elaboró una máscara en honor al álbum Powerslave de 1984, uno de los icónicos de Iron Maiden. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

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Cientos de fanáticos de Iron Maiden se concentran en El Salvador antes del concierto previsto para el 5 de octubre. Seguidores salvadoreños y extranjeros llegaron al Estadio Jorge Mágico González para asistir al espectáculo.

Entre los asistentes hay guatemaltecos, hondureños, colombianos y uruguayos. Las camisas negras con la imagen de Eddie, la calavera que representa a la banda, cubren los alrededores del estadio.

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El Estadio Jorge Mágico González recibió a aficionados locales y de otros países que aguardaban el espectáculo programado para la fecha anunciada, mientras se reunían en los alrededores del recinto (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Cientos de seguidores de Iron Maiden se concentran en El Salvador antes del concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Los asistentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay llegan al Estadio Jorge Mágico González para ver a Iron Maiden (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Iron Maiden reúne a cientos de fanáticos en El Salvador antes de su concierto del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Con camisetas, banderas y accesorios los fanáticos dejaron sentir su fervor (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Camisas negras y calaveras coparon los alrededores del recinto. Fanáticos de varios países de América Latina viajaron especialmente para presenciar el espectáculo del 5 de octubre (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

De Uruguay a Honduras y Guatemala, los países de origen de los fanáticos que viajaron a ver a Iron Maiden en El Salvador (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Iron Maiden en El Salvador: camisas negras, calaveras y fanáticos de cuatro países que viajaron hasta el Estadio Mágico González (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Cientos de seguidores llegaron desde Guatemala, Honduras, Colombia y Uruguay para vivir el esperado concierto del 5 de octubre. La imagen de Eddie, el ícono de la banda, tomó los alrededores del recinto. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Personas de distintas edades comparten el gusto por la banda británica (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

Cientos de admiradores locales e internacionales vistieron la famosa calavera distintiva del grupo inglés durante las horas previas al gran concierto pactado para el cinco de octubre en el recinto capitalino (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)

El Estadio Jorge Mágico González se cubrió de camisas negras con la calavera que representa a la agrupación británica. Lo que ocurrió antes del concierto del 5 de octubre ya es un capítulo aparte de la historia. (Foto Infobae Centroamérica / Emerson Del Cid)