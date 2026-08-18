Cómo trabajar directamente en WhatsApp y ganar 227.000 dólares al año: ofertas disponibles

Meta ofrece trabajos tanto para WhatsApp, Instagram, Facebook y resto de sus plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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WhatsApp, al igual que muchas empresas, busca personas para sumar a su equipo. En el caso de esta plataforma, las vacantes se publican en el sitio Meta Careers, donde los usuarios pueden filtrar por Meta Quest, Instagram, Messenger, Facebook y WhatsApp.

En esa página se ofrecen puestos como diseñador de contenido y arquitecto de Valor para el Cliente, ubicados en Estados Unidos, con sueldos que van de USD 146.000 a USD 227.000 al año. En el apartado de WhatsApp también figura un cargo en Argentina (Especialista Técnico de Ventas Empresariales), aunque no se detalla el salario.

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Qué vacantes hay en WhatsApp

Las vacantes disponibles de WhatsApp son:

Diseñador de contenido.

En Meta, los diseñadores de contenido crean experiencias simples y centradas en las personas, según la descripción de la vacante. El objetivo es crear y dar forma a productos y servicios intuitivos que usan miles de millones de personas en todo el mundo, todos los días.

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En el apartado de WhatsApp, hay disponibles tres vacantes. (Meta)

La persona seleccionada será responsable de diseñar y desarrollar flujos de producto, nuevas funcionalidades, lenguaje interno, marcos de contenido, navegación, nomenclatura de productos y otros componentes para plataformas como móviles, computadoras, realidad aumentada y virtual, hardware y voz.

El equipo de Diseño de Contenido de Meta es uno de los más grandes y consolidados del mundo, y está integrado por profesionales con distintos niveles de experiencia.

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Requisitos mínimos:

Más de siete años de experiencia en redacción UX.

Ejemplos de wireframes terminados o maquetas de diseño creadas con herramientas de diseño, utilizadas para guiar la toma de decisiones dentro de un equipo.

En Estados Unidos, el salario va de USD 146.000 al año a USD 209.000 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

Meta ofrece bonificaciones a sus trabajadores. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Arquitecto de Valor para el Cliente.

Meta busca un Arquitecto de Valor para el Cliente y Líder de Mapeo de la Experiencia del Cliente para sumarse a la organización de Habilitación de Ventas Empresariales dentro del Grupo de Negocios Globales.

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En este rol, la persona seleccionada diseñará marcos de experiencia del cliente de punta a punta que alineen las soluciones comerciales y publicitarias de Meta con resultados empresariales medibles.

El objetivo es que los equipos de ventas puedan interactuar con compradores de alta dirección a partir de narrativas de valor convincentes y basadas en datos.

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Requisitos mínimos:

Más de ocho años de experiencia en habilitación de ventas empresariales, ingeniería de valor, consultoría de gestión o una función relacionada con la estrategia de comercialización.

Experiencia en el diseño de mapas de recorrido del cliente y marcos de arquitectura de valor para entornos de ventas empresariales complejos, con múltiples partes interesadas.

Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ofrece vacantes en distintas ciudades a nivel internacional. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

En Estados Unidos, el sueldo va de USD 162.000 al año a USD 227.000 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

Especialista técnico de ventas empresariales.

Meta busca un profesional con experiencia para desempeñarse como Especialista Técnico de Ventas Empresariales para clientes de Latinoamérica.

La compañía apunta a un perfil colaborativo, con experiencia en ventas directas de punta a punta, prospección, venta de soluciones y diseño de arquitectura de soluciones técnicas.

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Para este puesto es clave la capacidad de priorizar tareas, actuar con urgencia y trabajar en equipo para impulsar resultados. La persona seleccionada ayudará a los clientes a aprovechar el potencial de la plataforma de mensajería empresarial y las capacidades de IA de Meta como solución de interacción con el cliente.

La empresa busca profesionales para posicionar Meta AI, su asistente de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En la oferta laboral no se detalla el sueldo para este cargo.

Otras vacantes de Meta que se encuentran disponibles en la plataforma de trabajos son:

Ingeniero de instalaciones críticas.

El Ingeniero de Instalaciones Críticas formará parte del equipo de Operaciones y será responsable de la operación y el mantenimiento de los sistemas críticos en los centros de datos.

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En Estados Unidos, el sueldo va de USD 88.005 al año a USD 124.010 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

Responsable de inteligencia de ventas.

Como contribuyente individual regional de Sales Intelligence, el Responsable de Inteligencia de Ventas apoyará al vicepresidente de Norteamérica y a sus reportes directos. En Estados Unidos, el salario va de USD 126.000 al año a USD 182.000 al año.

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