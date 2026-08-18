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Cómo trabajar directamente en WhatsApp y ganar 227.000 dólares al año: ofertas disponibles

La plataforma de mensajería de Meta ofrece la vacante de arquitecto de valor para el cliente, cuyo requisito mínimo es tener más de ocho años de experiencia en ventas

Meta ofrece trabajos tanto para WhatsApp, Instagram, Facebook y resto de sus plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta ofrece trabajos tanto para WhatsApp, Instagram, Facebook y resto de sus plataformas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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WhatsApp, al igual que muchas empresas, busca personas para sumar a su equipo. En el caso de esta plataforma, las vacantes se publican en el sitio Meta Careers, donde los usuarios pueden filtrar por Meta Quest, Instagram, Messenger, Facebook y WhatsApp.

En esa página se ofrecen puestos como diseñador de contenido y arquitecto de Valor para el Cliente, ubicados en Estados Unidos, con sueldos que van de USD 146.000 a USD 227.000 al año. En el apartado de WhatsApp también figura un cargo en Argentina (Especialista Técnico de Ventas Empresariales), aunque no se detalla el salario.

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Qué vacantes hay en WhatsApp

Las vacantes disponibles de WhatsApp son:

  • Diseñador de contenido.

En Meta, los diseñadores de contenido crean experiencias simples y centradas en las personas, según la descripción de la vacante. El objetivo es crear y dar forma a productos y servicios intuitivos que usan miles de millones de personas en todo el mundo, todos los días.

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Sitio web de Meta Careers con barra de búsqueda, filtros por tecnología WhatsApp y por relevancia, y listado de tres ofertas de empleo con ubicaciones
En el apartado de WhatsApp, hay disponibles tres vacantes. (Meta)

La persona seleccionada será responsable de diseñar y desarrollar flujos de producto, nuevas funcionalidades, lenguaje interno, marcos de contenido, navegación, nomenclatura de productos y otros componentes para plataformas como móviles, computadoras, realidad aumentada y virtual, hardware y voz.

El equipo de Diseño de Contenido de Meta es uno de los más grandes y consolidados del mundo, y está integrado por profesionales con distintos niveles de experiencia.

Requisitos mínimos:

  • Más de siete años de experiencia en redacción UX.
  • Ejemplos de wireframes terminados o maquetas de diseño creadas con herramientas de diseño, utilizadas para guiar la toma de decisiones dentro de un equipo.

En Estados Unidos, el salario va de USD 146.000 al año a USD 209.000 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

Meta ofrece bonificaciones a sus trabajadores. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Meta ofrece bonificaciones a sus trabajadores. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
  • Arquitecto de Valor para el Cliente.

Meta busca un Arquitecto de Valor para el Cliente y Líder de Mapeo de la Experiencia del Cliente para sumarse a la organización de Habilitación de Ventas Empresariales dentro del Grupo de Negocios Globales.

En este rol, la persona seleccionada diseñará marcos de experiencia del cliente de punta a punta que alineen las soluciones comerciales y publicitarias de Meta con resultados empresariales medibles.

El objetivo es que los equipos de ventas puedan interactuar con compradores de alta dirección a partir de narrativas de valor convincentes y basadas en datos.

Requisitos mínimos:

  • Más de ocho años de experiencia en habilitación de ventas empresariales, ingeniería de valor, consultoría de gestión o una función relacionada con la estrategia de comercialización.
  • Experiencia en el diseño de mapas de recorrido del cliente y marcos de arquitectura de valor para entornos de ventas empresariales complejos, con múltiples partes interesadas.
Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ofrece vacantes en distintas ciudades a nivel internacional. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ofrece vacantes en distintas ciudades a nivel internacional. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

En Estados Unidos, el sueldo va de USD 162.000 al año a USD 227.000 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

  • Especialista técnico de ventas empresariales.

Meta busca un profesional con experiencia para desempeñarse como Especialista Técnico de Ventas Empresariales para clientes de Latinoamérica.

La compañía apunta a un perfil colaborativo, con experiencia en ventas directas de punta a punta, prospección, venta de soluciones y diseño de arquitectura de soluciones técnicas.

Para este puesto es clave la capacidad de priorizar tareas, actuar con urgencia y trabajar en equipo para impulsar resultados. La persona seleccionada ayudará a los clientes a aprovechar el potencial de la plataforma de mensajería empresarial y las capacidades de IA de Meta como solución de interacción con el cliente.

La empresa busca profesionales para posicionar Meta AI, su asistente de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La empresa busca profesionales para posicionar Meta AI, su asistente de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En la oferta laboral no se detalla el sueldo para este cargo.

Otras vacantes de Meta que se encuentran disponibles en la plataforma de trabajos son:

  • Ingeniero de instalaciones críticas.

El Ingeniero de Instalaciones Críticas formará parte del equipo de Operaciones y será responsable de la operación y el mantenimiento de los sistemas críticos en los centros de datos.

En Estados Unidos, el sueldo va de USD 88.005 al año a USD 124.010 al año, más bonificación, participación accionaria y beneficios.

  • Responsable de inteligencia de ventas.

Como contribuyente individual regional de Sales Intelligence, el Responsable de Inteligencia de Ventas apoyará al vicepresidente de Norteamérica y a sus reportes directos. En Estados Unidos, el salario va de USD 126.000 al año a USD 182.000 al año.

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