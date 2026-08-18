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El libro que hizo trasnochar a Bill Gates: “no paré de leer hasta las 3 de la madrugada”

La novela que llamó mucho la atención del fundador de Microsoft narra la historia de un profesor de genética que busca esposa

Bill Gates es conocido por leer 50 libros al año. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Bill Gates es conocido por leer 50 libros al año. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
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Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, contó que leyó El proyecto Rosie hasta las 3 de la madrugada y la destacó como una novela que va más allá de la comedia romántica.

Para el filántropo y empresario, el libro explora cómo se percibe a quienes se apartan de las normas sociales y por qué sus miedos, deseos y necesidad de afecto resultan reconocibles para cualquier lector.

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En un apartado en su blog, Gates dijo que no suele ser un gran lector de novelas, pero hizo una excepción con la primera obra del australiano Graeme Simsion, publicada en 2013.

La exesposa de Bill Gates, Melinda, fue la primera en leer la novela. (Foto: REUTERS/Nic Bothma/File Photo)
La exesposa de Bill Gates, Melinda, fue la primera en leer la novela. (Foto: REUTERS/Nic Bothma/File Photo)

Gates explicó que conoció el libro por su exesposa, Melinda, a quien le gustaba tanto que solía leerle en voz alta algunos de sus pasajes preferidos. Al principio no le prestó mucha atención, pero luego decidió leerlo por su cuenta. “Empecé a leer a las 11 de la noche un sábado y no paré hasta las 3 de la madrugada”, dijo.

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De qué trata la novela que hizo trasnochar a Bill Gates

La historia gira alrededor de Don Tillman, un profesor de genética con ásperger que tiene una mente rigurosamente lógica y una vida organizada casi por completo según horarios. Cuando decide buscar esposa, concluye que no se le dan bien las reglas sociales comunes del romance.

Persona con pantalones vaqueros y zapatos planos sujeta un libro amarillo con el título 'The Rosie Project'. Detrás, una bicicleta naranja con cesta y fondo urbano
Don Tillman crea en El proyecto Rosie un cuestionario de varias páginas para encontrar esposa porque no logra entender las reglas sociales del romance. (Foto: Gates Notes)

Por eso crea un cuestionario de 16 páginas a doble cara para identificar a la pareja adecuada. El plan comienza a desarmarse cuando conoce a Rosie Jarman, que no encaja en ninguno de sus criterios.

A partir de ese encuentro, la búsqueda de la “esposa ideal” se transforma en una experiencia que Don no puede controlar con fórmulas ni con los métodos analíticos que sí le sirven en el terreno científico. Esa tensión entre cálculo y vida afectiva es, para Gates, una de las claves del atractivo del libro.

Bill Gates dijo que es una de las mejores novelas que ha leído. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Bill Gates dijo que es una de las mejores novelas que ha leído. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

El empresario escribió en su blog que la novela es “una de las mejores que he leído en mucho tiempo”. Valoró que no se limite al humor y que se detenga en la mente y las emociones de alguien a quien quienes lo rodean suelen considerar “inusual”.

Por qué Bill Gates valoró la novela de Simsion

Según Gates, Simsion plantea a través de Don preguntas sobre la forma en que las personas miran a quienes no actúan de acuerdo con las convenciones sociales. El protagonista puede resolver problemas científicos con lógica, organizar su rutina y examinar situaciones con datos, pero no encuentra el amor por el mismo camino.

Para el fundador de Microsoft, ahí está lo que separa a la novela de una comedia romántica convencional. “El libro es una historia increíblemente ingeniosa, divertida y conmovedora sobre sentirse a gusto con uno mismo y con las propias habilidades”, afirmó.

Según Gates, en la novela ser diferente no significa que no ser una persona sin valor. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)
Según Gates, en la novela ser diferente no significa que no ser una persona sin valor. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Gates apreció en especial que la obra permita entrar en el mundo de un personaje al que otros podrían considerar excéntrico con facilidad. En lugar de presentar sus diferencias como rasgos que deban corregirse, la novela muestra sus fortalezas: inteligencia, honestidad, dedicación y la decisión de vivir de la manera que considera correcta.

Ese recorrido lleva al lector a entender que ser diferente no vuelve a una persona menos valiosa. Gates sostiene que allí hay un mensaje en el que mucha gente puede verse reflejada, porque Don parece distinto, pero sus inseguridades y su necesidad de amor son familiares.

Por eso, a juicio del empresario, El proyecto Rosie no es solo la historia de un científico que busca esposa. Es la de alguien que aprende a entender a los otros, a comprenderse a sí mismo y a aceptar que hay aspectos de la vida que no se resuelven con lógica.

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