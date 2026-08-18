Economía de la poda: el 71% de los argentinos analiza qué dejar de pagar antes de sumar un nuevo gasto

Ximena Díaz Alarcón explicó que los consumidores recortan pequeños consumos para preservar los gastos que consideran más importantes

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Para muchos consumidores, administrar los gastos cotidianos se convirtió en una tarea de selección permanente. Antes de contratar una nueva plataforma, pagar una membresía o incorporar un servicio digital, cada vez más argentinos revisan qué otro gasto podrían eliminar para hacerle lugar. La lógica detrás de esas decisiones tiene un nombre: economía de la poda, un concepto que describe cómo se recortan pequeños consumos para preservar aquellos que se consideran más importantes.

La especialista en tendencias de consumo Ximena Díaz Alarcón analizó el fenómeno en Infobae a la Tarde, donde conversó con Manu Jove sobre los resultados de un reciente estudio nacional realizado por Youniversal. Uno de los datos que presentó permite dimensionar el cambio: el 71% de los consumidores argentinos asegura que, antes de contratar un nuevo servicio digital, analiza qué puede dejar de pagar.

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La cifra muestra que la contratación dejó de ser necesariamente una decisión aislada y empezó a competir con otros gastos que ya forman parte del presupuesto. “Más del 70% antes de contratar cualquier cosa dicen: ‘Che, pará, yo contrato, pero ¿qué recorto?’”, explicó Díaz Alarcón durante la entrevista.

La especialista comparó esta dinámica con el conocido gasto hormiga: pequeños desembolsos que, considerados individualmente, parecen poco relevantes, pero adquieren otra dimensión cuando se acumulan. “Vos decís: ‘Esto es poquito, esto es poquito’, pero sumás muchos poquitos y de repente se hace un gasto significativo para la gente y cuando el bolsillo está apretado, la cosa se pone mucho más racional”, señaló.

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La economía de la poda muestra que el 71% de los argentinos analiza qué dejar de pagar antes de sumar un nuevo gasto (Infobae en Vivo)

En esa acumulación aparecen las plataformas de streaming, las aplicaciones, las membresías y también los servicios de inteligencia artificial, cada vez más incorporados a la vida cotidiana para trabajar, estudiar o entretenerse. Algunos tienen precios dolarizados o representan gastos mensuales fijos que, aunque no sean elevados por separado, pueden adquirir un peso considerable cuando se suman al resto.

Por eso, antes de incorporar algo nuevo, la pregunta no pasa solamente por cuánto cuesta, sino también por qué lugar ocupa dentro del presupuesto y qué otro consumo podría desplazar. “Tenés que demostrar la utilidad, porque la gente probablemente va a dar de baja otra cosa para sumarte a vos”, sostuvo Díaz Alarcón.

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La fatiga de las suscripciones: cuando administrar lo que se paga también genera cansancio

La lógica de la poda también modificó la relación con las suscripciones. La posibilidad de acumular plataformas y servicios digitales generó lo que Díaz Alarcón definió como “fatiga de la suscripción”, un fenómeno que combina el costo económico con la necesidad de administrar una cantidad cada vez mayor de servicios.

La fatiga de las suscripciones combina el costo económico con la carga de administrar renovaciones, uso y cancelaciones de servicios digitales

El problema no pasa solamente por pagar. También hay que recordar qué se contrató, cuánto se utiliza, cuándo se renueva y en qué momento conviene cancelar. “¿Cuántas películas, cuántas veces en el mes usaste esa plataforma? ¿Cuánto tiempo tenés para usarla?”, planteó la especialista para explicar la tensión que aparece cuando el consumidor intenta justificar cada suscripción.

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En ese contexto surgieron distintas estrategias para reducir el gasto: contratar una plataforma durante un período determinado, aprovechar pruebas gratuitas, compartir cuentas o darse de baja una vez terminado el contenido que motivó la contratación. Son mecanismos que permiten adaptar el consumo a un presupuesto más ajustado, pero también exigen estar permanentemente atentos.

“Te tenés que acordar de eso. Si no, quedás mal parado”, explicó Díaz Alarcón. Esa necesidad de recordar fechas, condiciones y renovaciones representa, según señaló, una carga cognitiva que se suma al costo económico de las suscripciones.

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La dificultad para cancelar algunos servicios agrega otro elemento. Díaz Alarcón mencionó los llamados patrones oscuros, estrategias de diseño que pueden hacer que contratar resulte mucho más sencillo que cancelar. “Es muy fácil entrar y bastante difícil buscar dónde está el unsubscribe”, advirtió. Una demora de apenas unos días puede traducirse, en esos casos, en otro mes de pago.

Del streaming a salir a comer: qué otros consumos entraron en la poda

Las plataformas de streaming, las aplicaciones, las membresías y los servicios de inteligencia artificial compiten hoy por un lugar dentro del presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica no queda limitada al mundo digital. También alcanza a los consumos vinculados con el entretenimiento y el disfrute. Salir a comer, ir al cine, al teatro o asistir a un recital pasó a estar más condicionado por la capacidad de pago y por la percepción de cuánto vale la experiencia.

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“Recortó mucho, por ejemplo, salir a comer afuera, muchísimo. Recortó mucho entretenimiento, cine, teatro, recitales”, enumeró Díaz Alarcón al describir algunos de los gastos que más sufrieron el ajuste.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con la importancia que los propios consumidores le asignan al ocio: ocho de cada diez personas consideran que el disfrute y el relax son importantes para su bienestar emocional. La valoración de esas experiencias, sin embargo, no necesariamente alcanza para sostenerlas cuando el presupuesto se reduce.

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El resultado es un consumo más selectivo, en el que cada experiencia debe justificar su lugar dentro del presupuesto. Una plataforma puede contratarse solamente durante el mes en que se estrena una serie; una salida a comer puede reemplazarse por una reunión en casa; un recital puede quedar fuera del presupuesto si no existen alternativas de financiación.

La tensión entre placer y necesidad atraviesa así buena parte de las decisiones actuales. El consumidor puede seguir buscando experiencias, comodidad y bienestar, pero antes de pagar debe evaluar cuánto las va a utilizar y qué lugar ocupan frente a otros gastos. La utilidad se convirtió en una condición cada vez más importante para justificar una compra.

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Las empresas ya no compiten solo con su categoría, porque cada nueva suscripción o experiencia debe justificar su utilidad frente a otros gastos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas, esto supone un desafío adicional. Ya no compiten solamente contra otros productos o servicios de su misma categoría, sino también contra todo aquello que el consumidor podría decidir conservar con ese mismo dinero. Cada nueva suscripción, membresía o experiencia debe justificar su lugar dentro de un presupuesto con menos margen para el gasto impulsivo.

“Antes no digo que era canilla libre, pero ahora cada incorporación obliga a dejar algo afuera”, resumió Díaz Alarcón.

El fenómeno fue relevado a través de una encuesta online de alcance nacional realizada en el marco de los estudios Trend Lab de la consultora. “Es una encuesta online, que es lo que la gente declara que hace. Son estudios sistemáticos que tenemos en la consultora”, explicó la especialista.

La llamada economía de la poda describe, en definitiva, un cambio en la forma de decidir qué consumir: revisar lo que ya se tiene, calcular cuánto se utiliza y determinar qué merece seguir ocupando un lugar en el presupuesto antes de incorporar algo nuevo. En un escenario de mayor presión sobre el bolsillo, cada nuevo consumo debe justificar su lugar dentro de un presupuesto cada vez más selectivo.

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