Una mujer quiere frenar la licitación de la bóveda que funcionará como gift shop: el gobierno igual avanzará con la expropiación

La disputa por una bóveda perteneciente a una familia patricia de fines del siglo XIX, previa a su restauración: fue notificada a sus titulares, por el GCBA, por una deuda cercana a los 16 millones de pesos

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El peculiar llamado a licitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para convertir una bóveda del Cementerio de la Recoleta en un gift shop -tienda de recuerdos, venta de alimentos y bebidas al paso- derivó en un incipiente conflicto judicial.

Una integrante de la familia descendiente de los titulares de la cripta Girado y Casagemas denunció que nunca fue notificada de esta licitación y reclama saber qué ocurrió con los restos de sus familiares.

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Quien cuestiona el proceso es la artista plástica, oriunda de Tandil, Lucía Girado, integrante de la familia que posee la concesión desde 1890, según declaró a Tiempo Argentino y La Nación. Dijo que allí fueron sepultados su padre y dos de sus abuelos hace más de 20 años, y aseguró que se enteró del llamado a licitación por redes sociales. Por ende, presentó un recurso de amparo ante las autoridades porteñas para intentar frenar el proceso licitatorio.

La bóveda luego de la restauración que realizó el GCBA y que, según la denunciante, se encuentra tapiada hasta incluso para los familiares

La concesión abarca una superficie cubierta de 24,55 metros cuadrados y fija un canon base mensual de $1.600.000. También obliga al futuro adjudicatario a ceder al menos 20% de los ingresos brutos del servicio de turismo nocturno. La apertura de ofertas fue fijada para el 9 de septiembre de 2026 a las 11, a través de la plataforma Buenos Aires Compras.

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El proyecto en el espacio, identificado como sección 17, tablón 201, sepulturas una a 12, dentro del predio sito en Junín 1760 (CABA), no contemplaría un bar tradicional dentro de la necrópolis, sino un expendio de alimentos -bajo modalidad de despacho inmediato o take away- y una tienda de venta de artículos institucionales, previamente aprobada su comercialización por la Dirección General de Cementerios.

El reclamo de la mujer y la respuesta del GCBA

La versión oficial, aportada a Infobae por la Prensa y Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que hay 30 titulares de la bóveda, correspondientes a distintas familias, y que todos fueron notificados en tiempo y forma después de que durante 20 años nadie pagara el espacio.

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Girado, por su parte, sostuvo que durante años intentó regularizar una deuda que la familia mantiene con el Cementerio de la Recoleta -dependiente de la Dirección General de Cementerios- por el cánon de la bóveda.

Y afirmó que no pudo avanzar porque desconoce cuál de sus parientes figura como titular actual en los registros del cementerio. “Cuando empezó a deteriorarse la bóveda, fui varias veces a preguntar y me decían que tenía que ir el titular, que es el que tiene los papeles. Nadie sabe quién los tiene; es una bóveda ancestral y la titularidad va cambiando de persona a persona”, expresó.

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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notificó en abril de este año a los titulares de la bóveda de la familia Girado y Casagemas por una deuda cercana a los 16 millones de pesos (Dirección General de Cementerios del GCBA)

La versión del gobierno porteño se encuentra avalada, en parte, por el documento que figura en esta nota, mediante el cual se notifica a varios familiares acerca de una deuda contraída cercana a los 16 millones de pesos por las reparaciones estructurales urgentes que realizó el GCBA sobre la bóveda familiar.

Además, desde la administración porteña afirmaron que la mujer “no figura como titular en sus registros” y que, por ese motivo, “se va a caer lo que está presentando” y se continuará con la expropiación. También señalaron desde el GCBA que “todo se hizo conforme al expediente judicial”.

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El gobierno porteño agregó que las refacciones en la cripta, con fines comerciales, “todavía no comenzaron porque primero los familiares deben retirar todo lo que haya en la bóveda”. Y, sobre el mecanismo aplicado, explicaron que a los titulares deudores se los notifica y, si no regularizan la situación, se inicia un expediente judicial y se expropia el espacio, un procedimiento que describió como habitual en todos los cementerios.

“No notificaron a nadie. Hablé, por lo menos, con 10 miembros de mi familia y nadie sabía nada”, afirmó por su parte Girado quien busca frenar la obra, recuperar la concesión familiar y no desea llegar a una instancia de juicio contra el gobierno porteño.

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El proyecto oficial y los tours nocturnos

La iniciativa en la bóveda familiar incluye además un servicio de turismo nocturno de jueves a domingo, de 19 a 23, con recorridos guiados para grupos de hasta 40 personas y la posibilidad de que funcionen dos grupos en paralelo dentro del predio. Los tours deberán estar a cargo de guías profesionales inscriptos en el registro del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con título habilitante.

La bóveda se encuentra dentro de la zona cuatro del Área de Protección Histórica APH14 Ámbito Recoleta, con protección edilicia y ambiental. Según la información oficial, solo podrán realizarse modificaciones estructurales reversibles y con aprobación de los organismos correspondientes.

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Sobre el estado actual del lugar, Girado afirmó que la bóveda está tapiada y que el acceso al sector está restringido incluso para la familia. “No sé si mi papá está ahí o no, no puedo saber si se llevaron nada”, declaró.

Según La Nación, la Ciudad reiteró que las cartas documento fueron enviadas dos veces para que los titulares se acercaran a retirar los féretros y aseguró que hasta ahora nadie se presentó. El gobierno porteño añadió que, para retirar a un familiar de la bóveda o pagar la tasa anual, debe intervenir el propietario y no alcanza con acreditar parentesco.

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La administración porteña también sostuvo que, si la situación continúa sin regularizarse, los restos serán cremados.