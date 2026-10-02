Política

Con la declaración de una médica, comenzaron las indagatorias por el Vacunatorio VIP

La imputada Lucía Antolini se presentó en los tribunales federales de Retiro y rechazó las acusaciones en su contra, al ser indagada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti

Comenzaron las indagatorias a los acusados de vacunarse sin ser de un sector prioritario en la pandemia de Covid (Imagen ilustrativa Infobae)
Comenzaron las indagatorias a los acusados de vacunarse sin ser de un sector prioritario en la pandemia de Covid (Imagen ilustrativa Infobae)
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La causa por el Vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia de Covid 19, inició hoy la ronda de declaraciones indagatorias de 34 acusados por haber sido inoculados fuera de los criterios de prioridad vigentes. La médica Lucía Antolini fue la primera imputada en presentarse en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

La imputada llegó a media mañana a Comodoro Py 2002 para declarar y, según fuentes del caso, rechazó las acusaciones.

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La ronda de citaciones fue dispuesta por la magistrada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entre los convocados figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; y el ex canciller Jorge Taiana.

Los beneficiarios de las dosis

Taiano solicitó las indagatorias al considerar que los beneficiarios de las dosis no tuvieron un rol pasivo. Según su dictamen, quienes accedieron a las vacunas contribuyeron de manera sustancial a la presunta maniobra, por lo que fueron imputados como partícipes necesarios del delito de peculado de bienes.

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La figura penal apunta al desvío de recursos públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su custodia. Para la fiscalía, los acusados aceptaron la vacuna Sputnik V pese a que conocían que no pertenecían a los grupos prioritarios definidos en un período de disponibilidad limitada.

Entrevista de David Cayon a Eduardo Duhalde
Eduardo Duhalde es uno de los citados a declaración indagatoria, en su caso para diciembre (Gustavo Gavotti)

La investigación analiza la asignación de vacunas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, cuando el país atravesaba la primera etapa de la campaña de inmunización contra el coronavirus.

El caso se conoció en febrero de 2021, cuando trascendió que varias personas habían accedido a dosis mediante un circuito ajeno a los criterios establecidos para la campaña pública. La pesquisa identificó aplicaciones en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.

La repercusión política derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien también estuvo imputado en el expediente, pero murió en 2024 y su acción penal quedó extinguida.

La investigación inicial se concentró en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación irregular de las dosis. En ese tramo fueron procesados Marcelo Guille, ex secretario privado de González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, ex director ejecutivo del Hospital Posadas.

Duhalde, Verbitsky, Taiana y Valdés integran la lista de citados

Capuchetti citó al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa, Hilda González de Duhalde, y a Juliana y María Eva Duhalde. El matrimonio deberá concurrir el 4 de diciembre y sus hijas el 9 de ese mes. Cerrarán la ronda de indagatorias.

Entre los dirigentes convocados están Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La lista incluye, además, a la esposa de Carlos Zannini, Patricia Alsua, y al ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, Filomena Burgos.

También fueron llamados los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo y el productor cinematográfico Jorge Devoto.

Entre los empresarios citados figuran Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille.

El expediente comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2021 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar si González García favoreció a un grupo de personas con vacunas contra el Covid-19 que debían destinarse a los sectores priorizados.

Marijuan planteó que la maniobra podía constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público y remarcó que la asignación irregular pudo haber impedido el acceso a personas con mayor riesgo sanitario.

La convocatoria de Antolini abre ahora el cronograma de indagatorias, que alcanzará también a otros beneficiarios vinculados con vacunas asignadas al Hospital Posadas por presuntas afinidades personales, comerciales o compromisos con autoridades de la cartera sanitaria.

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