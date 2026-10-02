El exótico saque a “lo vóley” de un tenista profesional de 47 años que usa una singular raqueta con doble empuñadura

El curioso saque del tenista norteamericano Brian Battistone

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En el tenis hay saques que sorprenden por su velocidad, por su efecto o su precisión. El de Brian Battistone llama la atención antes incluso de que la pelota salga despedida de su raqueta. A los 47 años, el estadounidense volvió a aparecer en el circuito profesional con el mismo recurso que lo hizo conocido hace más de 15 años: una raqueta con doble mango y un servicio que parece salido de una cancha de vóley.

Battistone fue la gran atracción del Challenger de Columbus, que se juega esta semana en esa ciudad estadounidense perteneciente al estado de Ohio, por su particular saque en el que ejecuta un cambio de manos en mitad del movimiento y realiza un salto suspendido en el aire.

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El jugador nació el 10 de agosto de 1979 en Santa Barbara, California, y se convirtió en profesional en 2007. Su carrera nunca estuvo cerca de los primeros planos del circuito individual: su mejor ranking fue 853°, en noviembre de 2009. Sin embargo, encontró en el dobles su especialidad. Allí llegó hasta el puesto 88 del ranking mundial, el 1° de noviembre de 2010. La ATP también registra que alcanzó cuatro títulos Challenger.

Pero la particularidad que lo convirtió en un personaje reconocible del tenis no está en una estadística, sino en sus manos. La primera imagen que suele quedar de Battistone es la de una raqueta roja con forma de Y, con dos empuñaduras que se separan desde el mango y semejantes a una herramienta de jardinería. El invento se llama The Natural y fue desarrollado por Natural Tennis, una empresa que tiene como uno de sus accionistas al propio Battistone, según señala el sitio oficial de la compañía. El diseño estuvo a cargo de Lionel Burt, otro de los propietarios.

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La raqueta comenzó a hacerse conocida en el tenis profesional a partir de la aparición de Brian y su hermano Dann Battistone. Y la diferencia no es solamente estética: la doble empuñadura permite que el jugador cambie la raqueta de una mano a la otra y pueda buscar golpes de derecha desde ambos lados de la cancha. La concepción detrás del sistema es utilizar el cuerpo de una manera diferente a la del tenis tradicional.

Brian Battistone usa una raqueta con doble mango (Crédito: Natural Tennis)

Battistone contó que comenzó a utilizarla cuando tenía 27 años. Hasta entonces, había jugado con una raqueta convencional.

La propia compañía Natural Tennis informa que el modelo utilizado por Battistone tiene versiones de 27,5 y 29 pulgadas de longitud, cabeza de 105 pulgadas cuadradas y patrón de encordado de 16 x 19. También asegura que existe documentación de la ITF sobre su conformidad con las reglas.

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El saque que parece de vóley

La otra particularidad en Battistone está en su saque. Primero se ubica detrás de la línea de base. Tiene la raqueta en una mano y la pelota en la otra. Lanza la pelota bien alto, pasa la raqueta de una mano a la otra y, en el mismo movimiento, salta hacia adelante. El impacto se produce en el aire, antes de que sus pies vuelvan a tocar el suelo.

La imagen es prácticamente la de un saque de vóley: lanzamiento alto, impulso, salto y golpe por encima de la cabeza. “Siento que así puedo llegar a la red más rápido y conseguir más ángulo”, contó en una entrevista publicada por el Otago Daily Times en 2012. En cuanto a su raqueta con doble empuñadura, mencionó: “Me permite utilizar las dos manos por igual y tengo alcance completo con ambos lados del cuerpo”.

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Brian Battistone salta en el saque y aterriza adentro de la cancha (Crédito: Natural Tennis)

El saque se volvió viral a partir de la participación esta semana de Battistone junto a su compatriota Stefan Kozlov en el cuadro de dobles del Challenger de Columbus, que se juega bajo techo, pertenece a la segunda categoría de la ATP y reparte 75 puntos para el ranking profesional.

Battistone y Kozlov cayeron en 32avos de final ante la dupla integrada por los también estadounidenses Alex Rybakov y Keegan Smith por 6-3, 5-7 y 10-5. Pese a que hoy Battistone se ubica en el puesto 2454 de esa modalidad, ingresó al main draw del torneo a partir del ranking combinado con su pareja, que actualmente ocupa el lugar 678°.

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En lo que va del año, según consta en el sitio oficial de la ATP, Battistone sumó dos triunfos y nueve derrotas. Sus presentaciones anteriores a su participación en Columbus fueron en el circuito ITF World Tennis, siempre en dobles: sufrió cinco derrotas seguidas en torneos M15 y M25 en su país y Sapporo, Japón. En esos torneos jugó con diferentes compañeros: su hijo Samuel Battistone -de 21 años-, Harrison Deer y Strong Kircheimer. Gran parte de su carrera la desarrolló junto a su hermano mayor, Dann.

La última presencia de Battistone en un cuadro de singles en el nivel profesional fue en el Challenger de Little Rock, en 2021, cuando cayó justamente ante Kozlov, su compañero esta semana, por 6-2 y 6-2 en la primera fase de la qualy.

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La raqueta de doble mango de Brian Battistone (Crédito: Natural Tennis)

Qué dice el reglamento sobre el particular estilo de Brian Battistone en el saque

El reglamento de la International Tennis Federation (ITF) permite que uno o los dos pies estén en el aire al sacar. Inmediatamente antes de comenzar el movimiento del servicio, el jugador debe estar detenido, con ambos pies detrás de la línea de base.

La norma otorga validez a que el jugador despegue del suelo. Lo que no permite es iniciar el servicio desde una posición incorrecta o cambiar de posición caminando o corriendo durante el movimiento de saque.

Battistone, entonces, puede aterrizar dentro de la cancha sin cometer una falta de pie porque el servicio ya terminó en el momento del impacto.

La regla 18 de la ITF, que refiere a la “Falta de Pie”, establece específicamente que “durante el movimiento del servicio el jugador no puede cambiar de posición caminando o corriendo, aunque se permiten movimientos leves de los pies”.

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Y agrega: “El sacador no tocará con ninguno de los pies la línea de fondo o la pista; ni tocará con ninguno de los pies el área fuera de la extensión imaginaria de la línea lateral; ni tocará con ninguno de los pies la extensión imaginaria de la marca central. Si el servidor infringe esta regla entonces cometerá una falta de pie”.

El salto de Brian Battistone al sacar (Crédito: Natural Tennis)