El Salvador

El Salvador: Rastra causa aparatoso accidente múltiple en Los Chorros y deja múltiples lesionados

Un aparatoso accidente de tránsito múltiple registrado este viernes sobre la carretera Los Chorros dejó a varias personas lesionadas tras colisionar una rastra, un autobús del transporte colectivo de la Ruta 202

La arteria vial se encuentra completamente paralizada en dirección a Santa Tecla (Cortesía: Info Visión SV).
La arteria vial se encuentra completamente paralizada en dirección a Santa Tecla (Cortesía: Info Visión SV).
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Un aparatoso accidente de tránsito múltiple se ha registrado en horas del mediodía sobre la carretera Los Chorros, específicamente en el tramo con sentido hacia Santa Tecla, más adelante de Tricentenario y a la altura de la báscula.

De acuerdo con los informes preliminares, el percance ocurrió cuando el conductor de un transporte de carga perdió el control de la unidad, colisionando violentamente contra al menos cuatro vehículos particulares y un autobús del transporte colectivo perteneciente a la Ruta 202 (que realiza su recorrido entre Ahuachapán y San Salvador).

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Varias personas resultaron heridas tras el accidente de un autobús de la Ruta 202. Unidades de Comandos de Salvamento y otros equipos de emergencia han acudido al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Más de 50 elementos de primera respuesta trabajan en la escena con el fin de liberar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la unidad.

De momento, la circulación vehicular sobre la autopista Los Chorros se encuentra completamente paralizada en dirección a la capital. Elementos de los Gestores de Tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) ya están desplegados en el punto regulando la carga vehicular retenida y resguardando la zona del siniestro.

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Impactantes imágenes del momento posterior a un grave accidente de tránsito en la carretera conocida como Los Chorros. Un autobús amarillo y varios vehículos se ven involucrados mientras los pasajeros y las autoridades atienden la emergencia.

Debido a la magnitud del choque y a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos involucrados, el paso hacia Santa Tecla y San Salvador permanecerá colapsado por varias horas. Se recomienda con urgencia a los automovilistas tomar rutas alternativas:

  1. Vía Boquerón / San Quesada: Para vehículos livianos que busquen conectar desde la zona alta hacia San Salvador.
  2. Carretera a Quezaltepeque / Bulevar Constitución: Opción recomendada para el transporte liviano y de carga que se desplaza desde el occidente del país.

Esta es una noticia en desarrollo. Se ampliará la información conforme las autoridades confirmen el estado de los lesionados.

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