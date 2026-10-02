Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Amalia Granata contó su historia con Robbie Williams y le respondió a Pergolini

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Amalia Granata salió al cruce de Mario Pergolini con munición gruesa. En declaraciones formuladas este viernes en Intrusos (América TV), la legisladora y exmodelo desmintió la versión del conductor, quien afirmó en su programa de streaming Paren la mano —por Vorterix— que la noche que todos recuerdan como el encuentro entre Granata y Robbie Williams jamás ocurrió, porque el cantante británico habría pasado esas horas jugando al FIFA con un amigo.

“Qué pelotudo que es Pergolini, Dios mío”, arrancó Granata sin preámbulos ante los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Pero más allá de la descarga, ofreció un argumento concreto: Pergolini estaba hablando de la visita de Williams a Argentina en 2006 o 2007, cuando el cantante se alojó en el hotel Faena, mientras que el encuentro que ella relata ocurrió en otra estadía previa, cuando Williams se hospedaba en el hotel de Retiro que hoy es el Four Seasons.

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Pergolini llamó en vivo a un amigo para desmentirla

En su streaming, Pergolini había convocado en vivo a Maxi Peñalver, quien confirmó que esa noche fue él quien estuvo con Williams en el hotel Faena jugando videojuegos. “Tuve que ir yo a conectarle la máquina al hotel y me quedé jugando con él”, relató Peñalver. Cuando el cronista del piso intentó preguntarle si estaba desmintiendo públicamente la historia de Granata, la comunicación se cortó. “No escuchó”, ironizó Pergolini.

Mario Pergolini desmintió a Amalia Granata por su noche con Robbie Williams

“Están hablando de otro momento”, replicó Granata

Granata señaló que Pergolini mezcló dos visitas distintas de Williams al país. “Si sos periodista y estás informado, sabés que vino en tal año y después vino de vuelta”, disparó. Y fue más lejos: “Toda esa mesa que se cree cool haciendo chimento. Les encanta el barro. Mueren por ponerse la tanga e ir a garcharse a Robbie Williams”.

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La legisladora reconstruyó entonces su versión. Contó que llegó al hotel de Retiro esa noche casi de casualidad: el productor de Telefe conocido como el Bala la llevó hasta allí para entregar material de prensa, y ella se quedó esperándolo en una mesa donde había gente de la discográfica y del canal. Fue Williams quien se acercó a la mesa, conversó con ella a través de un traductor y, más tarde, la invitó a subir a su habitación.

Robbie Williams sorprendió a sus seguidores con una actuación improvisada en la puerta del hotel Faena, en Buenos Aires, durante su actual gira por la Argentina (RSFotos)

La noche con Williams: sin vino, con agua y sin acrobacias

“Todos se imaginan que fue una noche salvaje”, dijo Granata, y lo desmintió con humor. Describió un encuentro tranquilo: hablaron durante horas a través del traductor de una computadora, y cuando ella pidió champán, Williams le respondió que estaba en rehabilitación y le sirvió agua. “Me quería matar, pero bueno, tomé agua”, bromeó.

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La historia continuó meses después: Granata viajó a Los Ángeles al casamiento de una amiga y, al enterarse de que Williams vivía en Beverly Hills, fue a visitarlo junto con ella. El cantante las recibió con la cara hinchada por la extracción de sus muelas de juicio y, al rato, las hizo irse porque llegaba su psiquiatra a domicilio.

Amalia Granata respondió desde Intrusos y aseguró que Pergolini confundió dos visitas distintas de Williams al país

Robbie Williams lo confirmó, y hasta gritó su nombre en un recital en Chile

En Intrusos recordaron que el propio Williams había dado señales públicas de que la historia era real. En una entrevista con Marley, el cantante confirmó el encuentro y mencionó la barrera del idioma. Además, en un recital en Chile —donde Granata vivía por entonces—, Williams gritó su nombre y le dedicó una canción.

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Durante el streaming de este miércoles, mientras el panel de Pergolini debatía si Granata había subido o no a la habitación, Williams estaba dando shows en Buenos Aires. Y la propia Granata, que fue captada entrando al Faena, aclaró que asistió al mediodía al cumpleaños de Mariana Gallego en el restaurante del hotel, sin ningún vínculo con la gira del artista. Esa noche, en el escenario, Williams hizo un chiste sobre una argentina con quien había dormido, lo que volvió a encender el debate.