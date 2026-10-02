Teleshow

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

La legisladora santafesina desmintió al conductor desde Intrusos y explicó que confundió dos visitas distintas de Williams al país

Amalia Granata contó su historia con Robbie Williams y le respondió a Pergolini
Guardar

Amalia Granata salió al cruce de Mario Pergolini con munición gruesa. En declaraciones formuladas este viernes en Intrusos (América TV), la legisladora y exmodelo desmintió la versión del conductor, quien afirmó en su programa de streaming Paren la mano —por Vorterix— que la noche que todos recuerdan como el encuentro entre Granata y Robbie Williams jamás ocurrió, porque el cantante británico habría pasado esas horas jugando al FIFA con un amigo.

“Qué pelotudo que es Pergolini, Dios mío”, arrancó Granata sin preámbulos ante los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Pero más allá de la descarga, ofreció un argumento concreto: Pergolini estaba hablando de la visita de Williams a Argentina en 2006 o 2007, cuando el cantante se alojó en el hotel Faena, mientras que el encuentro que ella relata ocurrió en otra estadía previa, cuando Williams se hospedaba en el hotel de Retiro que hoy es el Four Seasons.

PUBLICIDAD

Pergolini llamó en vivo a un amigo para desmentirla

En su streaming, Pergolini había convocado en vivo a Maxi Peñalver, quien confirmó que esa noche fue él quien estuvo con Williams en el hotel Faena jugando videojuegos. “Tuve que ir yo a conectarle la máquina al hotel y me quedé jugando con él”, relató Peñalver. Cuando el cronista del piso intentó preguntarle si estaba desmintiendo públicamente la historia de Granata, la comunicación se cortó. “No escuchó”, ironizó Pergolini.

Mario Pergolini desmintió a Amalia Granata por su noche con Robbie Williams

“Están hablando de otro momento”, replicó Granata

Granata señaló que Pergolini mezcló dos visitas distintas de Williams al país. “Si sos periodista y estás informado, sabés que vino en tal año y después vino de vuelta”, disparó. Y fue más lejos: “Toda esa mesa que se cree cool haciendo chimento. Les encanta el barro. Mueren por ponerse la tanga e ir a garcharse a Robbie Williams”.

PUBLICIDAD

La legisladora reconstruyó entonces su versión. Contó que llegó al hotel de Retiro esa noche casi de casualidad: el productor de Telefe conocido como el Bala la llevó hasta allí para entregar material de prensa, y ella se quedó esperándolo en una mesa donde había gente de la discográfica y del canal. Fue Williams quien se acercó a la mesa, conversó con ella a través de un traductor y, más tarde, la invitó a subir a su habitación.

Un hombre con gorra y camisa blanca está de pie frente a una multitud de personas que lo fotografían con sus teléfonos móviles
Robbie Williams sorprendió a sus seguidores con una actuación improvisada en la puerta del hotel Faena, en Buenos Aires, durante su actual gira por la Argentina (RSFotos)

La noche con Williams: sin vino, con agua y sin acrobacias

“Todos se imaginan que fue una noche salvaje”, dijo Granata, y lo desmintió con humor. Describió un encuentro tranquilo: hablaron durante horas a través del traductor de una computadora, y cuando ella pidió champán, Williams le respondió que estaba en rehabilitación y le sirvió agua. “Me quería matar, pero bueno, tomé agua”, bromeó.

La historia continuó meses después: Granata viajó a Los Ángeles al casamiento de una amiga y, al enterarse de que Williams vivía en Beverly Hills, fue a visitarlo junto con ella. El cantante las recibió con la cara hinchada por la extracción de sus muelas de juicio y, al rato, las hizo irse porque llegaba su psiquiatra a domicilio.

amalia granata
Amalia Granata respondió desde Intrusos y aseguró que Pergolini confundió dos visitas distintas de Williams al país

Robbie Williams lo confirmó, y hasta gritó su nombre en un recital en Chile

En Intrusos recordaron que el propio Williams había dado señales públicas de que la historia era real. En una entrevista con Marley, el cantante confirmó el encuentro y mencionó la barrera del idioma. Además, en un recital en Chile —donde Granata vivía por entonces—, Williams gritó su nombre y le dedicó una canción.

Durante el streaming de este miércoles, mientras el panel de Pergolini debatía si Granata había subido o no a la habitación, Williams estaba dando shows en Buenos Aires. Y la propia Granata, que fue captada entrando al Faena, aclaró que asistió al mediodía al cumpleaños de Mariana Gallego en el restaurante del hotel, sin ningún vínculo con la gira del artista. Esa noche, en el escenario, Williams hizo un chiste sobre una argentina con quien había dormido, lo que volvió a encender el debate.

Temas Relacionados

Mario PergoliniRobbie WilliamsStreaming

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

La modelo se refirió al recurso judicial presentado por Claudio Contardi y contó cómo están viviendo el proceso los niños

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

En charla con Infobae en Vivo, Laura Casabé analizó La virgen de la tosquera, el filme seleccionado por la Academia del Cine para representar al país. Un vínculo entre la adaptación de los cuentos de Mariana Enríquez, los recuerdos propios de la crisis del 2001 y los temores sociales

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

La diva de la televisión continúa bajo observación en el Mater Dei, donde evoluciona de un cuadro respiratorio

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

El actor estuvo tres días detenido en Rafaela tras ser capturado en su vivienda de Lehman, también en la provincia de Santa Fe. La explicación del abogado del denunciante

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

Los participantes debían elaborar un producto para comer en la calle con una serie de condiciones que pusieron a prueba sus conocimientos y sus personalidades

Tortillas rellenas y un semáforo bajo presión: quiénes obtuvieron las primeras medallas en MasterChef Celebrity

AMÉRICA

El Salvador: Rastra causa aparatoso accidente múltiple en Los Chorros y deja múltiples lesionados

El Salvador: Rastra causa aparatoso accidente múltiple en Los Chorros y deja múltiples lesionados

¿Cómo calcular el aguinaldo en El Salvador de acuerdo con el tiempo laborado?

Guatemala avanza hacia el montaje de puente Bailey en la ruta al Atlántico tras el colapso del Güijo

Capturan a piloto aviador requerido por Estados Unidos cuando intentaba salir de Guatemala hacia El Salvador

Panamá explora el cooperativismo como una forma para financiar viviendas propias

MALDITOS NERDS

‘Dexter: Resurrection’ estrena tráiler y confirma su temporada 2 para octubre

‘Dexter: Resurrection’ estrena tráiler y confirma su temporada 2 para octubre

Ubisoft abre la prueba de ‘March of Giants’, su MOBA bélico 4 contra 4

IO Interactive lanza ‘Extended Operations’, el primer DLC gratis de ’007: First Light’

Sony adapta la tecnología PSSR de PS5 Pro para llevar QSSR a la PS5 estándar

Arnold Schwarzenegger lidera un robo navideño en ‘Misión Bolsa Mágica’

DEPORTES

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

El exótico saque a “lo vóley” de un tenista profesional de 47 años que usa una singular raqueta con doble empuñadura

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste