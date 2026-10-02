Onda tropical y sistemas ciclónicos elevarán la intensidad de las lluvias en El Salvador este fin de semana

El pronóstico oficial anticipa lluvias fuertes a partir del fin de semana debido a la interacción de bajas presiones, mientras Protección Civil pide vigilar zonas propensas a deslaves (Cortesía: Protección Civil de El Salvador).

Guardar

La acumulación de humedad en distintos niveles de la atmósfera y la influencia de sistemas ciclónicos en el océano Pacífico mantendrán condiciones propicias para lluvias torrenciales en el territorio salvadoreño.

El Salvador registrará un incremento en las precipitaciones y lluvias de corta duración pero alta intensidad durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, como resultado de la interacción entre la zona de convergencia intertropical y el paso de una onda tropical procedente del mar Caribe.

PUBLICIDAD

El meteorólogo Jonathan Hernández y el especialista Moisés Urbina explicaron durante su reporte de este día 2 de octubre que el país atraviesa un periodo caracterizado por lluvias sorpresivas.

El incremento más significativo de las lluvias ocurrirá a partir de la tarde del domingo (4 de octubre) y se extenderá durante el lunes y el martes. La presencia de estos sistemas generará precipitaciones más organizadas y de mayor duración en todo el istmo centroamericano.

En cuanto a los vientos en superficie, en la costa de Usulután las ráfagas alcanzaron los 45,9 kilómetros por hora (28,5 millas por hora), mientras que en el Área Metropolitana de San Salvador se mantuvieron entre los 10 y 20 kilómetros por hora (6,2 y 12,4 millas por hora).

PUBLICIDAD

El comportamiento atmosférico provocará precipitaciones en la cordillera volcánica durante las tardes, afectando zonas como Apaneca-El Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo y la sierra de Tecapa-Chinameca. Durante las noches y madrugadas, las lluvias se concentrarán en la franja costera y en la zona oriental del país.

El meteorólogo Jonathan Hernández detalla las condiciones del tiempo para El Salvador. Se esperan lluvias en la zona costera y la cordillera volcánica, influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical. Conozca las temperaturas máximas para hoy.

Una nueva onda tropical y bajas presiones impulsarán las lluvias e inestabilidad en el territorio

Según detalló Hernández, la ubicación de la zona de convergencia intertropical frente a la costa centroamericana, acompañada por una circulación ciclónica débil frente a Guatemala y El Salvador, facilita la entrada de vientos desde el sur y el sureste. A esta condición se suma un núcleo de baja presión situado a unos 15 kilómetros (9,3 millas) de altura en la atmósfera.

PUBLICIDAD

Este fenómeno levanta masas de aire húmedo desde el océano Pacífico e impulsa nubes de tormenta hacia el territorio nacional. Para el inicio de la semana, los análisis meteorológicos prevén el desplazamiento de una onda tropical que avanzará desde el mar Caribe cruzando el territorio de Nicaragua hacia el océano Pacífico.

Los modelos meteorológicos identifican una zona con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días, aunque los especialistas descartan la formación de un sistema que impacte de manera directa al país en el corto plazo. Sin embargo, la cercanía de este campo de baja presión mantendrá un flujo constante de nubosidad sobre la región.

PUBLICIDAD

La cobertura nubosa sobre la cordillera volcánica y los valles interiores mantendrá temperaturas templadas y condiciones propicias para aguaceros por las tardes (Cortesía: MARN).

Las autoridades instan a evitar cruces de ríos y asegurar zonas de riesgo ante el incremento de las precipitaciones

La Dirección General de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de prevenir emergencias causadas por las lluvias intensas e inundaciones urbanas. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones en zonas vulnerables a deslaves y en tramos viales con alta acumulación de agua, especialmente en las laderas volcánicas y los sectores costeros del país.

Entre las medidas principales, el organismo estatal aconsejó no intentar cruzar ríos, quebradas ni corrientes de agua formadas por los aguaceros, debido a que el incremento repentino del caudal puede arrastrar vehículos y personas. Asimismo, se recomendó la limpieza de tragantes, canales y drenajes en viviendas para reducir el riesgo de anegamientos en las calles.

PUBLICIDAD

Para los automovilistas, las autoridades sugirieron reducir la velocidad y encender las luces intermitentes debido a la pérdida de visibilidad y el asfalto resbaladizo. Las familias que habitan en zonas de ladera o cerca de pendientes pronunciadas deben vigilar la presencia de grietas o desprendimientos de tierra e informar de inmediato a los cuerpos de socorro.