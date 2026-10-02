El dólar tuvo una leve baja semanal tras haber tocado su precio máximo histórico

El dólar alternó alzas y bajas durante la semana.

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La oferta de divisas en el mercado de cambios volvió a un nivel alto de USD 718,4 millones, oferta que impulsó una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a 1.520 pesos.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 5,50 pesos (-0,4%), lejos de la suba de 11 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va del año, el dólar ganó solo 65 pesos o 4,5%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 24% en ese período.

El Banco Central fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en 1.921,49 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 401,49 pesos o 26,4% del límite teórico de flotación administrada.

“En la plaza cambiaria, lo más relevante no ocurre en el ‘P’, donde el dólar mayorista se mantiene relativamente estable cerca de $ 1.520, sino en el ‘Q’, ya que el BCRA concretó fuertes compras durante las últimas tres jornadas. Aunque contribuyeron la mayor oferta del agro -que viene perdiendo estacionalidad- y la liquidación de Obligaciones Negociables, cabe destacar que estas compras se realizaron incluso en ruedas de menor operatoria. Esto elevó sustancialmente la participación del BCRA en la plaza y podría reflejar una mayor decisión de compra, una señal muy auspiciosa para los inversores de cara a 2027″, definió el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. La divisa minorista también cedió cinco pesos respecto del cierre de la semana pasada.

La cotización blue del dólar avanzó cinco pesos o 0,3% este viernes a $1.560 para la veta, de modo que recuperó el mismo nivel de cierre de la semana anterior.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con una baja en un rango de 0,2% a 0,4%, con un volumen en pesos equivalente a USD 1.206,9 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, para el cierre de octubre, restó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.543,50, contra un techo previsto para las bandas cambiarias en los $1.951,50 a fin de mes, en base a una inflación de 1,66% en agosto.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “durante el período mensual previo, la cotización oficial anotó un avance marginal del 0,6%, un porcentaje que se ubicó por debajo de la trayectoria de los precios al consumidor proyectada por consultoras privadas. El comportamiento del mercado cambiario ocurre tras un mes de alto flujo de divisas por parte del sector agroexportador, que liquidó USD 3.228 millones apoyado en los despachos de maíz”.

Max Capital observó que “los riesgos electorales también generarán volatilidad, a medida que se publiquen encuestas con resultados dispares. Eventualmente, el tipo de cambio también debería verse afectado por estos riesgos, aunque consideramos que ese será un fenómeno del segundo trimestre de 2027. Por lo tanto, nos gustan las posiciones tácticas en la Lecap de noviembre, dado que los break-evens de inflación ya se ubican por encima de nuestras expectativas de inflación de corto plazo”.

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Los analistas de IEB evaluaron que “en un contexto internacional desafiante y con una demanda de dinero que no repunta, es razonable pensar en una aceleración de la dolarización de carteras. A esto se habría sumado un cambio de cobertura desde bonos dollar linked hacia spot”.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, expresó que “en el plano fundamental interno, la cotización asimila las conclusiones clave tras el cierre de la última misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires. El organismo financiero internacional reconoció explícitamente sus inquietudes sobre la velocidad del crecimiento de la economía real argentina, condicionando el ritmo de la recuperación al sostenimiento de la consolidación fiscal y monetaria”.

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