Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

"Es un espacio muy importante para que los clubes puedan aprovechar todas las herramientas de tecnología, innovación e inteligencia artificial”, destacó Petersen

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Google reunió en sus oficinas de Buenos Aires a representantes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol para una jornada de capacitación enfocada en el uso de Gemini y las posibilidades que abre la inteligencia artificial dentro de la industria deportiva.

Leandro Petersen participó de la apertura del encuentro y puso en valor la posibilidad de acercar estas herramientas a las instituciones del fútbol argentino, en una nueva etapa de la relación construida entre Google y el deporte nacional.

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“Estoy muy contento de estar en las oficinas de Google en Buenos Aires en una capacitación para todo el fútbol argentino. Es un espacio muy importante para que los clubes puedan aprovechar todas las herramientas de tecnología, innovación e inteligencia artificial”, destacó Petersen.

La capacitación estuvo especialmente orientada a mostrar cómo estas nuevas tecnologías pueden incorporarse al trabajo cotidiano de los clubes, desde la generación de contenidos y las redes sociales hasta las estrategias de marketing y comunicación, además de las posibilidades que comienzan a desarrollarse en el ámbito estrictamente deportivo.

Petersen fue el impulsor del acuerdo entre Google y la AFA

Durante su intervención, Petersen también repasó el camino que permitió construir la alianza entre Google y el fútbol argentino. El vínculo comenzó a tomar forma con el acuerdo alcanzado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la selección argentina y, con el tiempo, fue ampliándose hacia nuevos espacios de formación y desarrollo.

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“Costó mucho tiempo y muchas negociaciones que Google llegara a trabajar con AFA. Fue un acuerdo histórico para el fútbol argentino y hoy tenemos la posibilidad de seguir abriendo esa puerta para que estas herramientas no sean solamente para la Selección, sino también para los clubes”, señaló.

Petersen fue el impulsor de aquel acuerdo, que trabajó junto a los directivos de Google de Argentina y Latinoamérica hasta concretar una alianza inédita para el fútbol argentino. A partir de ese primer paso con AFA y la selección nacional, el objetivo fue ampliar progresivamente el alcance de la relación y generar nuevas oportunidades para el resto de las instituciones deportivas.

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La experiencia no se limita al fútbol. Como parte de este proceso, recientemente también se desarrolló una capacitación destinada al Comité Olímpico Argentino, con el objetivo de acercar las posibilidades de la inteligencia artificial a otras organizaciones y disciplinas del deporte nacional.

“Creo que hay mucho rédito para sacar de parte de los clubes, de AFA y del deporte argentino con inteligencia artificial y con Gemini", afirmó Petersen durante el encuentro

“Este tipo de capacitaciones favorecen el crecimiento del deporte argentino. Poner a disposición de los clubes tecnología y una capacitación de este nivel me parece muy importante”, afirmó Petersen.

El dirigente también hizo referencia al avance que la inteligencia artificial está teniendo en el deporte internacional. Tras una reciente visita a Google en Estados Unidos, destacó las experiencias y proyectos que la compañía desarrolla vinculados con organizaciones y competencias como la NBA y la Fórmula 1.

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Para Petersen, esas experiencias muestran parte del potencial que también puede comenzar a desarrollarse en la Argentina. La posibilidad de utilizar inteligencia artificial no solo para potenciar las áreas comerciales y de comunicación, sino también para acompañar el trabajo deportivo y de los cuerpos técnicos, abre un nuevo escenario para las instituciones.

“Creo que hay mucho rédito para sacar de parte de los clubes, de AFA y del deporte argentino con inteligencia artificial y con Gemini. Lo que se está haciendo en el deporte a nivel internacional es impresionante y tenemos una gran oportunidad para aprovecharlo”, sostuvo.

Uno de los objetivos centrales de esta nueva etapa es que los clubes puedan contar con una línea más directa para conocer las herramientas disponibles, capacitar a sus equipos y detectar aplicaciones concretas de inteligencia artificial de acuerdo con sus propias necesidades.

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De esta manera, el acuerdo impulsado por Petersen, que tuvo como uno de sus primeros grandes pasos el trabajo conjunto entre Google, AFA y la Selección Argentina, comienza ahora a extender su alcance hacia un ecosistema mucho más amplio.

Del evento participaron representantes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol

“Creo que es un punto de inflexión muy grande que Google esté con el fútbol argentino. No está trabajando de esta manera con muchas ligas a nivel mundial y existe un plan a largo plazo para que esto sea solamente el punto de partida”, expresó Petersen.

La jornada en Buenos Aires dejó así una señal sobre el camino que empieza a recorrer el fútbol argentino en materia de innovación: incorporar nuevas tecnologías no solo como herramientas de comunicación, sino como recursos capaces de atravesar distintas áreas de la gestión y el desarrollo de los clubes.

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Con nuevas instancias de capacitación y un vínculo que busca profundizarse en el tiempo, el desafío será transformar esas posibilidades en aplicaciones concretas para las instituciones. Para Petersen, la oportunidad ya está abierta: acercar la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial a todo el ecosistema del fútbol argentino y convertirlas en nuevas herramientas para su crecimiento.